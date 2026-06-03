Jota Pe Hernández denunció posibles trabas en su proceso de escisión del partido Alianza Verde: “¡Hablémosle claro a Colombia!”

Jota Pe Hernández ha sido uno de los más radicales críticos del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @JotaPeHernandez/X - Infobae Colombia

A través de sus redes sociales, el senador del partido Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, alertó sobre lo que serían las presuntas trabas en su proceso de escisión del partido Alianza Verde, en medio de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio. El congresista opositor al Gobierno de Gustavo Petro, indicó que se estarían registrando demoras en su solicitud.

Hernández, figura visible de la bancada, acusó a sectores de su propio partido de dificultar su salida, aunque sin dar nombres, pese a que la dirección nacional aprobó el trámite con amplia mayoría, y a que la separación responde a profundas diferencias ideológicas. “Estoy seguro de que si yo estuviese en casa de Cepeda, ese sujeto haría lo que fuera por sacarme de su casa”, afirmó Hernández en su perfil de X, en relación con el aspirante oficialista.

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Cabe destacar que el procedimiento de escisión solicitado por Hernández fue sometido a votación en la reunión de la bancada, el 13 de abril, cuando recibió 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Con ello, el congresista argumentó que sus posturas políticas son diametralmente opuestas a las de la mayoría del partido, motivo por el cual se consideraba un “lunar” dentro de la colectividad, que adhirió desde la primera vuelta a la campaña de Cepeda.

Con este mensaje en X, el senador Jota Pe Hernández denunció trabas para irse de la Alianza Verde, que le había aprobado el proceso de escisión - crédito @JotaPeHernandez/X

“No entiendo por qué quienes me han denominado facho, misógino, nazi, quienes celebraron ‘mi salida’, ahora no quieren permitir que me vaya. ¡Hablémosle claro a Colombia!”, expresó Hernández en la misma red social, en lo que sería un claro mensaje a los que aún se atravesarían en la intención del senador santandereano de abandonar la colectividad: que se fracturó tras la determinación de sus directivos de sumarse a la campaña del aspirante del presidente Gustavo Petro.

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La división en la Alianza Verde, entre los que apoyan a Iván Cepeda y los que no

Y esta marcada división entre los sectores afines al gobierno Petro y los que rechazan la orientación del Ejecutivo, empezó a hacerse más evidente luego de la decisión de Hernández de solicitar la escisión, tras meses de enfrentamientos verbales y votaciones divididas en el Congreso; y los señalamientos de los integrantes del ala petrista hacia su presencia en un partido con el que no compartiría su visión del Gobierno, como se registró en redes sociales.

Jota Pe Hernández es uno de los principales críticos de la decisión de la Alianza Verde de apoyar la candidatura de Iván Cepeda - crédito @SenadoGovCo/X

La solicitud formal de separación fue elevada ante la dirección nacional del partido, instancia que avaló el trámite. La aprobación interna constituye el primer paso, pero la escisión todavía requiere el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de validar la creación de la nueva personería jurídica y la legalidad del proceso de separación. Mientras tanto, Hernández continuará ocupando su curul en el Senado, aunque ya no en representación de este partido.

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En efecto, pese a su marcha, el senador no se llevará las credenciales del partido: la curul no quedará vacante ni será asumida por otro integrante de la lista, sino que Hernández mantendrá su escaño durante el periodo legislativo actual bajo la bandera de su nuevo movimiento político, si la autoridad electoral así lo determina; aunque a juzgar por lo esbozado por el congresista en sus plataformas digitales, el proceso en curso estaría presentando dificultades.

La Alianza Verde afronta un proceso de separación, solicitado por el senador Jota Pe Hernández, aunque el mismo avanzaría a paso lento - crédito @DoomoEditorial/X

La resolución del caso será seguida de cerca por otros sectores políticos y académicos, debido a sus posibles implicancias para la configuración de bancadas alternativas en el Congreso y la jurisprudencia en materia de escisiones partidistas en Colombia. Mientras tanto, el senador reiteró su disposición a seguir defendiendo sus posturas políticas fuera de la disciplina de Alianza Verde, teniendo en cuenta que se ganó el derecho en las urnas a seguir en el Congreso.

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Por su parte, voceros del sector petrista del partido han evitado comentar en profundidad sobre el asunto, limitándose a señalar que el proceso debe respetar la institucionalidad y las reglas internas. Lo que sí es claro es que las diferencias ideológicas en el seno de Alianza Verde han marcado la agenda política de la organización en los últimos años, especialmente desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, entre los que respaldan su gestión y los opositores.