Cuidado con los sitios de esterilización de mascotas en Bogotá: concejala denunció las localidades con los costos más altos

La comparación entre localidades revela que Rafael Uribe Uribe tiene la tarifa de esterilización animal más baja, con $156.287 por procedimiento - crédito Idpyba

La denuncia por presuntos sobrecostos en los programas de esterilización animal en Bogotá generó controversia y preocupación entre los defensores de los animales y la ciudadanía.

La concejal Diana Diago puso sobre la mesa un ranking de las localidades con los costos más altos para estos procedimientos, cuestionando la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos por parte de las Alcaldías Locales, responsables de contratar y ejecutar los servicios.

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Según información oficial suministrada por la Secretaría Distrital de Gobierno a través de un derecho de petición, la localidad de Teusaquillo encabeza la lista con el costo más alto: $273.000 por esterilización, más $50.000 adicionales por la implantación del microchip, alcanzando un total de $323.000 por animal. Este valor supera en un 75% el costo reportado en Rafael Uribe Uribe ($156.287), la localidad con la tarifa más baja, y en 47% el promedio de las demás localidades, que ronda los $185.000.

La concejal Diana Diago exige a la administración de Bogotá unificación de tarifas y mayor transparencia en la contratación de esterilizaciones - crédito Idpyba

El ranking completo presentado por la concejal Diago evidencia diferencias notables entre localidades: Tunjuelito ($231.633, incluye microchip), Santa Fe ($190.000), Usaquén ($170.067) y Ciudad Bolívar (entre $162.000 y $249.320, según el peso del animal). En contraste, localidades como Ciudad Bolívar y Kennedy reportan el mayor número de esterilizaciones (5.250 y 4.238 respectivamente), mientras que en Teusaquillo solo se efectuaron 144 procedimientos en 2025.

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“Los bogotanos merecen saber ¿por qué dependiendo de la localidad esterilizar un animal puede costar hasta 75% más? Galán tiene que explicar ¿qué está pasando en la contratación de las Alcaldías Locales? y ¿cuáles son los criterios técnicos que justifican estos precios?”, afirmó Diago.

La cabildante exigió a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, que tomen medidas urgentes para unificar los costos y criterios técnicos del programa en toda la ciudad.

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Teusaquillo registra el costo más alto por esterilización animal en Bogotá, alcanzando los $323.000 por procedimiento, incluye microchip - crédito Concejo de Bogotá/Diana Diago

La baja cobertura en Teusaquillo añade una nueva dimensión al debate: mientras localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe superan las mil intervenciones anuales, en Teusaquillo, el alto costo coincide con una oferta limitada. La lista completa de procedimientos en 2025 muestra que, en total, se realizaron 22.922 esterilizaciones en Bogotá, divididas en 9.181 caninos y 13.961 felinos. Sin embargo, la distribución por localidades revela una disparidad que, según la concejal, no responde a criterios técnicos claros.

Diago también cuestionó que los programas de esterilización sigan siendo contratados y ejecutados de forma independiente por las Alcaldías Locales, cuando el distrito cuenta con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), entidad creada precisamente para liderar la política pública animal.

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“No existen razones que justifiquen diferencias de hasta el 75% en un mismo procedimiento financiado con recursos públicos”, señaló la cabildante, insistiendo en la centralización y estandarización de los servicios para evitar sobrecostos y garantizar transparencia.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal podría asumir la operación de esterilización animal para estandarizar precios y criterios - crédito Secretaría de Ambiente

La concejala pidió que se evalúe la posibilidad de que el Idpyba asuma la operación de los programas de esterilización, con el objetivo de asegurar criterios unificados, mayor control sobre los recursos públicos y tarifas estandarizadas en toda la ciudad.

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Jornadas gratuitas y requisitos de acceso

Cabe recordar que el Distrito Capital dispone de jornadas gratuitas de esterilización dirigidas a perros y gatos bajo tenencia responsable de hogares vulnerables (estratos 1, 2 y 3), animales de calle y comunidades de rescatistas, fundaciones y hogares de paso.

El agendamiento se realiza a través de la web oficial del Idpyba (https://www.idpyba.com/), presencialmente en Super Cade (Américas, Manitas, Suba), o llamando al 6016477117. El sistema asigna el turno según la jornada más cercana al domicilio, con un máximo de dos citas por ciudadano.

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Para el procedimiento es obligatorio llevar el código QR de la cita, la identificación del responsable, fotocopia de la cédula y recibo público reciente. Solo el coordinador oficial del Idpba puede recibir y orientar en la jornada; se advierte a la ciudadanía no entregar datos a terceros ni permitir la venta de turnos.

El programa de jornadas gratuitas de esterilización animal en Bogotá requiere inscripción previa, presentación de documentos y está dirigido a hogares vulnerables y rescatistas - crédito animalesbog.gov.co

En la Unidad de Cuidado Animal (punto fijo), los perros deben presentar carnet de vacunación vigente contra distemper y/o moquillo. Los turnos son personales e intransferibles, y no se atienden animales que lleguen con menores de edad.

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