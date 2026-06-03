El precio del dólar tiene en riesgo a las agencias de viajes y hay preocupación en el sector turístico: “La realidad es más compleja”

El dólar en Colombia se mantuvo cerca de la línea de los $3.700 en los primeros meses de 2026 - crédito Colprensa

La creciente volatilidad cambiaria y el entorno adverso en el turismo en Colombia en 2026 afectaron la rentabilidad de las agencias de viajes afiliadas a la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). La apreciación del peso, la percepción de seguridad y las alertas de viaje sumaron complejidad al panorama de este sector y sus operadores.

Y es que, en el primer semestre de 2026, Colombia experimentó una notable variación en el valor de su moneda, lo que repercutió de manera directa en los ingresos y la competitividad de las agencias de viajes. Según el gremio, cerca del 60% de estas empresas vieron afectada la rentabilidad. Por su parte, datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran una caída en ingresos y empleo dentro del sector, lo que evidencia la necesidad de estrategias coordinadas para sostener la actividad turística y proteger miles de puestos de trabajo.

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De acuerdo con un sondeo de Anato, hecho durante mayo de 2026, la volatilidad cambiaria representa un obstáculo central para las agencias de viajes. El 32,3% de las empresas consultadas reportó una disminución en la rentabilidad situándose entre el 1% y el 10%, mientras que el 28,5% informó caídas de entre el 11% y el 20%.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

Precisamente, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se redujo un 3,6% frente al cierre de 2025. Sin embargo, el ajuste no implicó una mejora en la rentabilidad de las agencias.

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La presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, explicó que “aunque una tasa de cambio a la baja suele verse como un incentivo para el turismo emisivo, la realidad operativa de nuestras agencias es mucho más compleja debido a la brecha temporal entre la cotización y el pago a proveedores internacionales. La volatilidad sigue golpeando los márgenes de ganancia”.

De igual forma, el sondeo indicó que el 14,6% de las agencias tuvo afectaciones entre el 21% y el 30%, y el 10,8% sufrió impactos superiores al 30%. Solo el 13,8% no manifestó cambios en su rentabilidad a causa de la volatilidad. Cortés Calle añadió que “los desafíos persistentes como la seguridad y las alertas de viaje restan competitividad a Colombia frente a otros destinos para el turismo receptivo”.

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Desafíos para el turismo emisivo y receptivo en Colombia

El comportamiento de la moneda nacional afecta de manera diferenciada al turismo emisivo—es decir, a los colombianos que viajan al exterior—y al turismo receptivo, vinculado a quienes visitan Colombia. Según Anato, una tasa de cambio más baja puede favorecer la demanda de servicios en el extranjero, al abaratar viajes internacionales para los colombianos.

Las agencias de viajes son clave para el crecimiento del turismo en Colombia - crédito Aeronáutica Civil/EuropaPress

No obstante, el margen de ganancia para las agencias no necesariamente mejora, ya que las fluctuaciones en la moneda inciden en distintas etapas de la operación con proveedores internacionales.

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Y en cuanto al turismo receptivo, la apreciación del peso colombiano puede provocar que el país se perciba como un destino más costoso para los extranjeros. A esto se suman factores que afectan la competitividad, como la informalidad, la percepción de seguridad y las alertas de viaje emitidas desde otros mercados. Para Anato, atender estos elementos es clave para mejorar la posición de Colombia como destino y operador turístico.

Reducción de ingresos y empleo en el sector

La situación también se refleja en las cifras del Dane. Durante el primer trimestre de 2026, la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (Emav) reportó una reducción del 1,5% en los ingresos nominales, una disminución del 3,7% en el personal ocupado y caídas en los salarios pagados.

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Al respecto, la presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, señaló que “si bien el turismo continúa siendo un motor importante para la economía y la conectividad del país, estas cifras evidencian un momento de ajuste influenciado por diversos factores externos, como la desaceleración en la llegada de visitantes no residentes, la incertidumbre económica internacional y el gasto mesurado de los viajeros”.

Además, subrayó que el impacto de otras variables como la percepción de seguridad, las tensiones geopolíticas y la dinámica del mercado aéreo internacional.

En el total nacional, para marzo de 2026 respecto al mismo mes de 2025, la variación de los ingresos nominales fue 0,6%, la del personal ocupado -4,5% y la del salario nominal promedio 14,9% - crédito Dane

Estrategias para fortalecer el sector turístico colombiano

Ante estos retos, Anato recalcó la necesidad de mejorar la coordinación público-privada y de fortalecer la promoción internacional de la oferta turística nacional. Dentro de las prioridades figuran:

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Consolidación de la conectividad aérea.

Competitividad de los destinos.

Presencia de Colombia en mercados clave.

Cortés Calle reiteró: “Desde Anato reiteramos la importancia de continuar fortaleciendo estrategias público-privadas que permitan estimular la demanda turística, mejorar la competitividad de los destinos, fortalecer la conectividad aérea y seguir promoviendo a Colombia en los mercados internacionales”.

La organización sostiene que la colaboración entre sectores será fundamental para que el país recupere su atractivo y consolide su posición en el escenario internacional.

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