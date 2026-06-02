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Joven colombiano en Estados Unidos obtuvo su título de bachillerato tras ser liberado por el ICE

Ricardo Hernández Navarrete estuvo detenido dos meses tras acudir a una cita de migración en Chicago

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Ricardo Hernández Navarrete logró graduarse tras dos meses de incertidumbre en un centro de detención de ICE - crédito captura de pantalla / Univisión
Ricardo Hernández Navarrete logró graduarse tras dos meses de incertidumbre en un centro de detención de ICE - crédito captura de pantalla / Univisión

La tarde del jueves 28 de mayo de 2026, Ricardo Hernández Navarrete vivió un momento que estuvo en riesgo: su graduación en la secundaria Mather de Chicago, en Estados Unidos.

El joven colombiano pasó más de dos meses bajo custodia migratoria del ICE junto a su madre y enfrentó la incertidumbre de no saber si podría culminar esta etapa escolar.

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Hasta el 26 del mismo mes, Ricardo seguía detenido en un centro de Kentucky, sin garantías de poder asistir a la ceremonia. Todo empezó el 16 de marzo, cuando durante una cita con ICE para continuar su proceso de asilo, ambos fueron arrestados, quedando separados y con el futuro académico de Ricardo en suspenso. “Significa mucho, pues es una etapa que solo se vive una vez. Estoy agradecido de vivirla”, expresó el joven a Univisión.

La preocupación por perderse la graduación y el baile de fin de curso acompañó a Ricardo durante semanas. Desde el centro de detención, compartía su angustia: “Feliz porque sé que tengo mi diploma asegurado, pero triste porque no sé si voy a alcanzar a estar allá”, contó a El Diario de Nueva York. El fútbol, su gran pasión, se convirtió en una motivación esencial en medio de la adversidad, aunque el encierro afectó su preparación física.

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La liberación de Ricardo y su madre, lograda tras el apoyo de decenas de personas y la intervención de su equipo legal, permitió que finalmente ambos pudieran celebrar juntos.

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