Joven colombiano en Estados Unidos obtuvo su título de bachillerato tras ser liberado por el ICE

Ricardo Hernández Navarrete logró graduarse tras dos meses de incertidumbre en un centro de detención de ICE - crédito captura de pantalla / Univisión

La tarde del jueves 28 de mayo de 2026, Ricardo Hernández Navarrete vivió un momento que estuvo en riesgo: su graduación en la secundaria Mather de Chicago, en Estados Unidos.

El joven colombiano pasó más de dos meses bajo custodia migratoria del ICE junto a su madre y enfrentó la incertidumbre de no saber si podría culminar esta etapa escolar.

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Hasta el 26 del mismo mes, Ricardo seguía detenido en un centro de Kentucky, sin garantías de poder asistir a la ceremonia. Todo empezó el 16 de marzo, cuando durante una cita con ICE para continuar su proceso de asilo, ambos fueron arrestados, quedando separados y con el futuro académico de Ricardo en suspenso. “Significa mucho, pues es una etapa que solo se vive una vez. Estoy agradecido de vivirla”, expresó el joven a Univisión.

La preocupación por perderse la graduación y el baile de fin de curso acompañó a Ricardo durante semanas. Desde el centro de detención, compartía su angustia: “Feliz porque sé que tengo mi diploma asegurado, pero triste porque no sé si voy a alcanzar a estar allá”, contó a El Diario de Nueva York. El fútbol, su gran pasión, se convirtió en una motivación esencial en medio de la adversidad, aunque el encierro afectó su preparación física.

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La liberación de Ricardo y su madre, lograda tras el apoyo de decenas de personas y la intervención de su equipo legal, permitió que finalmente ambos pudieran celebrar juntos.