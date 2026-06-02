Colombia

Unión Sindical Obrera anunció paro de trabajadores de 24 horas en Ecopetrol: “Bloquea avances para los trabajadores”

El gremio de los trabajadores apuntó contra Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, señalada como una funcionaria muy cercana a Ricardo Roa, el gerente

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El anuncio se entre el 1 y 2 de junio de 2026 por parte de varios trabajdores desde Campo Rubiales, en Puerto Gaitán (Meta) - crédito USO Colombia/Facebook

En un comunicado difundido en redes sociales durante la madrugada del martes 2 de junio de 2026, el gremio de los trabajadores en Colombia anunció un paro de 24 horas en Ecopetrol.

La decisión quedó consignada en un documento de la Unión Sindical Obrera (USO), que sostuvo que el cese de actividades por ese periodo se resolvió “ante la falta de voluntad política en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo”.

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La USO detalló que “hasta el momento no existe ningún progreso en el diálogo debido a la respuesta nula, negligente y dilatoria” de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, a cargo de Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, funcionaria señalada por el gremio como cercana a Ricardo Roa, el gerente.

Según el documento, el gremio sostuvo que “sobre ella recae la responsabilidad de definir el futuro laboral de la compañía” y agregó que Sepúlveda “debe asumir públicamente las consecuencias de sus decisiones: o respalda los derechos de los trabajadores o se consolida formalmente en contra de ellos”.

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Con ese argumento, la USO informó que se movilizará para defender el “pliego de peticiones, cuyo eje central es proteger el futuro de la industria petrolera, garantizar la soberanía energética de la nación y asegurar una transición energética justa, social y sostenible para las regiones”, según el comunicado.

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El objetivo central de las peticiones que el gremio le hizo a Sepúlveda, en palabras del documento, “busca el mejoramiento de los salarios y el fortalecimiento real de los derechos laborales tanto de los trabajadores directos como de las firmas contratistas”.

La USO puntualizó también que parte de este anuncio quiere visibilizar los esfuerzos por “proteger la estabilidad laboral de más de 60 mil trabajadores del sector de hidrocarburos y gas”, refiere el comunicado.

Dentro de los que precisa el gremio de trabajadores, entre los aspectos que se consideran fundamentales como parte de la negociación, se agregó que “defender sus empleos es garantizar el equilibrio económico y social de 8 departamentos petroleros, salvaguardando el sustento” y que según las cifras que se presentan en el documento, podría afectar el futuro de “3.5 millones de habitantes que hoy se ven directamente amenazados”.

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