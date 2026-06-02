Colombia

Abelardo de la Espriella le respondió al presidente de Chile: pidió vigilancia internacional y cuestionó a Gustavo Petro

Tras recibir la felicitación de José Antonio Kast por su paso al balotaje, el candidato colombiano aprovechó el intercambio para exponer ante la comunidad internacional sus denuncias sobre el proceso electoral

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella y José Antonio Kast dándose la mano. Al fondo, personas votando, urnas y banderas de Colombia y Chile.
El aspirante presidencial agradeció el respaldo del mandatario chileno, ratificó los ejes de su campaña y advirtió sobre lo que considera riesgos para la recta final de los comicios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella solicitó acompañamiento y vigilancia internacional para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, luego de responder a una felicitación enviada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, tras conocerse los resultados de la primera vuelta celebrada el 31 de mayo de 2026.

El intercambio se produjo en la red social X y tomó rápidamente un tono político más amplio, después de que el aspirante presidencial colombiano usara el mensaje del mandatario chileno para denunciar un supuesto intento del presidente Gustavo Petro de desconocer los resultados electorales.

PUBLICIDAD

La conversación comenzó cuando Kast felicitó públicamente a De la Espriella por su paso al balotaje. “Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región”, escribió el jefe de Estado chileno.

José Antonio Kast resaltó avance de Abelardo de la Espriella tras elecciones del 31 de mayo - crédito @joseantoniokast/X
José Antonio Kast resaltó avance de Abelardo de la Espriella tras elecciones del 31 de mayo - crédito @joseantoniokast/X

La respuesta del candidato colombiano comenzó con un agradecimiento al mandatario. “Muchas gracias, presidente José Antonio Kast”, expresó en su mensaje.

Posteriormente, ratificó algunos de los principios centrales de su propuesta de gobierno: “La seguridad y la libertad hacen parte de lo que proponemos para nuestro país”, afirmó, antes de añadir que su proyecto político está inspirado en el lema: “Por la razón o la fuerza”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el núcleo de su respuesta estuvo dirigido a cuestionar la actuación del presidente Gustavo Petro en medio del proceso electoral. De la Espriella aseguró que el mandatario habría intervenido políticamente en favor de su rival.

“Aprovecho su mensaje para informar al pueblo chileno y al mundo entero que, no conforme con violar la ley colombiana al hacer política en favor de su candidato Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro pretende ahora robarse las elecciones, desconociendo los resultados del 31 de mayo, al estilo de Maduro en Venezuela”, sostuvo.

En su respuesta a José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella pidió acompañamiento internacional para la segunda vuelta y lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Abelardo de la Espriella/X
En su respuesta a José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella pidió acompañamiento internacional para la segunda vuelta y lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato también afirmó que la situación que denuncia no tiene antecedentes recientes en la historia política del país. “Nunca un mandatario colombiano había rechazado los resultados electorales ni el voto de más de 23 millones de personas”, manifestó.

A partir de esa acusación, formuló un llamado a la comunidad internacional para que acompañe la etapa definitiva de los comicios. “Son necesarios el acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional durante la segunda parte de este proceso electoral”, agregó.

La petición de observación internacional quedó así ligada a su denuncia de un presunto intento de desconocer la voluntad expresada por los votantes en la primera vuelta presidencial.

El intercambio entre ambos dirigentes ocurrió horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial y convirtió una felicitación internacional en un nuevo episodio de la confrontación política alrededor de la recta final de la campaña electoral en Colombia.

Mientras el país se encamina hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el escenario político quedó marcado no solo por la ventaja obtenida por Abelardo de la Espriella en Colombia y en el exterior, sino también por las controversias surgidas tras el cierre de las urnas.

Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta tras no superar el 50% de los votos válidos - crédito Reuters
Ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta tras no superar el 50% de los votos válidos - crédito Reuters

El candidato de Defensores de la Patria llegará al balotaje con el respaldo de más de 10,3 millones de votos y con el apoyo público de figuras como Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes llamaron a respaldar su candidatura en la definición presidencial.

Del otro lado, Iván Cepeda insistió en que existen dudas sobre el preconteo y condicionó un pronunciamiento definitivo a los resultados del escrutinio. Esa posición coincidió con los cuestionamientos expresados por el presidente Gustavo Petro, quien manifestó que no aceptaba los resultados preliminares y denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Las diferencias sobre la validez del preconteo elevaron la tensión política en las horas posteriores a la elección y provocaron una respuesta directa de De la Espriella, quien advirtió que defenderá los resultados obtenidos en las urnas. El candidato aseguró que no permitirá que se desconozca la voluntad popular y reiteró que la definición de la contienda se producirá en la jornada electoral del 21 de junio.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaJosé Antonio KastElecciones presidenciales Colombia 2026Presidente de ChileColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda agradeció a quienes marcharon en Bogotá en apoyo a su campaña: “Derrotaremos a la derecha”

La movilización se realizó en el norte de Bogotá durante la noche del lunes 1 de junio de 2026 y afectó la movilidad en la capital colombiana

Iván Cepeda agradeció a quienes marcharon en Bogotá en apoyo a su campaña: “Derrotaremos a la derecha”

Unión Sindical Obrera anunció paro de trabajadores de 24 horas en Ecopetrol: “Bloquea avances para los trabajadores”

El gremio de los trabajadores apuntó contra Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, señalada como una funcionaria muy cercana a Ricardo Roa, el gerente

Unión Sindical Obrera anunció paro de trabajadores de 24 horas en Ecopetrol: “Bloquea avances para los trabajadores”

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

El seleccionado de Zlatko Dalić intentará, en su tercer Mundial bajo su mando, conquistar el título que se le escapó en 2018 y 2022, mientras que Bélgica buscará repetir su actuación en el Mundial de Rusia

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín, votó por primera vez en su vida para las elecciones presidenciales en Colombia

Aunque no reveló su apoyo, el excondenado enfatizó en la importancia del voto como un deber cívico fundamental para fortalecer la democracia

Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín, votó por primera vez en su vida para las elecciones presidenciales en Colombia

Joven colombiano en Estados Unidos obtuvo su título de bachillerato tras ser liberado por el ICE

Ricardo Hernández Navarrete estuvo detenido dos meses tras acudir a una cita de migración en Chicago

Joven colombiano en Estados Unidos obtuvo su título de bachillerato tras ser liberado por el ICE
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Deportes

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Croacia vs. Bélgica EN VIVO, amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido del equipo de Luka Modrić

Jugadores de la selección Colombia hablaron después de la victoria ante Costa Rica: “El sueño es ser campeones del Mundo”

Selección Colombia: cuándo vuelve a jugar el equipo de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido