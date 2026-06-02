Abelardo de la Espriella se refirió al respaldo de mandatarios de Ecuador, Chile y Honduras y cuestionó a Petro y Cepeda: “Estilo de Maduro”

El aspirante a la presidencia de Colombia replicó a los mensajes de respaldo internacional con acusaciones de desconocimiento de los resultados electorales - crédito Sergio Acero/Rodrigo Garrido/REUTERS/Jacquelyn Martin/AP/Casa Presidencial/

Las recientes felicitaciones dirigidas a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia, por parte de los mandatarios de Ecuador, Chile y Honduras generaron una serie de respuestas en redes sociales donde el aspirante colombiano cuestionó al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, comparando sus acciones con las de Nicolás Maduro en Venezuela.

De la Espriella respondió de manera directa a los mensajes públicos de los líderes extranjeros, quienes celebraron su desempeño en la primera vuelta electoral y expresaron su respaldo para la siguiente etapa del proceso.

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El primero en pronunciarse fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien manifestó: “¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”.

Ante este mensaje, De la Espriella agradeció la felicitación y señaló: “Perderán una y otra vez quienes le dieron la espalda al pueblo para abrazar a corruptos y a criminales. Ganarán nuestros ciudadanos en Ecuador y Colombia, que entendieron que el poder del verdadero cambio está en sus manos. Agradezco mucho su felicitación y la disposición que ha tenido para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de ambas naciones en zona de frontera”.

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El candidato colombiano continuó su respuesta al advertir a la comunidad internacional sobre el desarrollo del proceso electoral en Colombia, agregando: “La comunidad internacional, desde ya, debe ver con cautela lo que ocurre en Colombia. Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular porque los resultados no los favorecen. Petro y Cepeda desconocen los resultados del 31 de mayo, al mejor estilo de Maduro en Venezuela”.

Abelardo de la Espriella advirtió a la comunidad internacional sobre el desarrollo del proceso electoral en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las reacciones internacionales siguieron con el mensaje de José Antonio Kast, presidente de Chile, quien expresó: “Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región”.

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En respuesta, De la Espriella remarcó: “La seguridad y la libertad hacen parte de lo que proponemos para nuestro país. Nos inspira el lema ‘Por la razón o la fuerza’”.

El candidato aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas hacia el gobierno colombiano: “Aprovecho su mensaje para informar al pueblo chileno y al mundo entero que, no conforme con violar la ley colombiana al hacer política en favor de su candidato Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro pretende ahora robarse las elecciones, desconociendo los resultados del 31 de mayo, al estilo de Maduro en Venezuela”.

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De la Espriella añadió que “Nunca un mandatario colombiano había rechazado los resultados electorales ni el voto de más de 23 millones de personas. Son necesarios el acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional durante la segunda parte de este proceso electoral”.

Abelardo de la Espriella aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas hacia el gobierno colombiano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El tercer mensaje llegó desde Honduras, donde el presidente José Nasry Asjura saludó el desempeño electoral de De la Espriella: “Mis más sinceras felicitaciones Abelardo de la Espriella por su victoria electoral en primera vuelta. Este resultado refleja la confianza depositada por los colombianos en su liderazgo y visión de país. Éxitos en la próxima etapa del proceso electoral”.

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En su respuesta, De la Espriella agradeció el respaldo y remarcó la importancia de la observación internacional para la siguiente fase del proceso electoral: “Seguimos trabajando para hacer de Colombia una Patria Milagro. Para ello, requerimos el apoyo de la comunidad internacional, pues en esta nueva etapa del proceso, el presidente Petro y su candidato decidieron violar la ley, desconocer el resultado de las elecciones y utilizar el presupuesto público para intentar cambiar las cosas a su favor”.

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo y remarcó la importancia de la observación internacional para la siguiente fase del proceso electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato enfatizó: “Necesitamos que el mundo entero tenga un ojo avizor sobre Colombia ante esta amenaza a la Democracia. La observación internacional es prioritaria frente a un intento de fraude de dimensiones jamás presentadas en nuestro país. Acá no se repetirá lo de Maduro y Venezuela”.

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