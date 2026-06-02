Colombia

Karen Caro, angeóloga que falló en su predicción de la primera vuelta, denunció amenazas y justificó su equivocación: “Hubo fraude en el preconteo”

Pese a la controversia en redes sociales, la creadora de contenido mantuvo sus predicciones y anunció que no volverá a dar entrevistas sobre el tema para evitar que los medios la ridiculicen

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Karen Caro Astral responde a las críticas por sus predicciones fallidas y denuncia amenazas - crédito @karencaroastral/tiktok

La polémica que rodea a la angeóloga e influenciadora espiritual Karen Caro Astral continúa creciendo.

Luego de asegurar públicamente, antes de las elecciones presidenciales de 2026, que Iván Cepeda llegaría a la Casa de Nariño e incluso obtendría la victoria en primera vuelta, la creadora de contenido reapareció en sus redes sociales para responder a las críticas y denunciar que ha sido blanco de amenazas.

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A través de un extenso video publicado en sus plataformas digitales, la también consultora espiritual defendió sus predicciones, insistió en que no se retractará de lo dicho y aseguró que muchas personas han interpretado de manera equivocada el alcance de los mensajes que, según ella, recibe a través de sus prácticas espirituales.

La controversia se desató después de que los resultados electorales no coincidieran con los pronósticos que había compartido días atrás y desde entonces, su nombre se convirtió en tendencia en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron la validez de sus predicciones y pusieron en duda la credibilidad de su trabajo como canalizadora espiritual.

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Influenciadora espiritual denunció amenazas tras fallar en pronóstico electoral: “Mi abogado ya está en el proceso” - crédito @karencaroastral/tiktok
Influenciadora espiritual denunció amenazas tras fallar en pronóstico electoral: “Mi abogado ya está en el proceso” - crédito @karencaroastral/tiktok

Lejos de retroceder, Karen Caro Astral reiteró que mantiene la misma postura que expresó antes de las votaciones y explicó que las consultas realizadas apuntaban a un resultado diferente al que finalmente fue anunciado por las autoridades electorales.

“Comunicado oficial. Solamente voy a hacer un comunicado y no voy a venir a negar lo que yo dije, si no voy a repetir lo que dije, que la gente no quiere procesar, no quiere entender. Y lo primero es el tema de las predicciones que se hicieron en La Kalle y aquí en mi TikTok, siempre ha sido muy claro. Se preguntó: ¿Iván Cepeda va a ser el presidente de Colombia en este 2026? Sale que sí y hasta el día de hoy sigue saliendo lo mismo. Segunda pregunta: ¿Iba a ganar en primera vuelta? Decía que sí. Hasta ayer en el conteo decía que sí”, manifestó angeóloga.

La influenciadora también señaló que dentro de sus consultas nunca preguntó específicamente sobre posibles irregularidades en el proceso de escrutinio. Sin embargo, afirmó que posteriormente encontró elementos que, desde su perspectiva, podrían generar dudas sobre el preconteo electoral.

“Tercera pregunta: ¿Iba a haber fraude con esa elección de Iván como presidente? No, no iba a haber fraude. Eso no lo preguntamos. Y ayer (domingo 31 de mayo) en un en vivo y ayer también en este video que dejé en la noche, salía que sí, salía que hubo fraude en el preconteo. Quien quiera creer eso, está perfecto. Quien no lo quiera creer, también está perfecto. Yo entiendo a la gente que sigue muy cerrada en estos temas”, expresó.

Colombia decidirá entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta marcada por el debate fiscal y económico - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters
La influenciadora Karen Caro Astral reitera sus predicciones tras críticas por elecciones - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

En su pronunciamiento, Karen Caro Astral aprovechó para aclarar que nunca ha afirmado ser infalible ni poseer poderes absolutos. Por el contrario, aseguró que su labor consiste en interpretar mensajes espirituales y que cada persona es libre de creer o no en sus experiencias.

Yo no me creo Dios, en efecto no soy Dios. Yo soy una canalizadora de los ángeles que yo siento que desde niña me han hablado. Quien quiera creer que eso es del demonio, quien quiera creer que estoy loca, no me importa. Yo creo en eso y tengo convicción de que Dios está conmigo desde siempre. He sentido a la virgencita María, he sentido a los ángeles y ya está. Si usted no lo quiere creer, está perfecto. No pensamos lo mismo, nunca vamos a ser iguales todos los seres humanos”, afirmó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su declaración fue la denuncia sobre las amenazas que asegura haber recibido desde que se viralizó el debate sobre sus predicciones. Según explicó, algunas de esas intimidaciones han alcanzado niveles preocupantes y ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

Si usted se siente bien insultándome, si usted se siente bien en todas estas amenazas que he recibido y demás, haciendo todo esto, hágalo tranquilo, no pasa nada. Las personas que me han amenazado de una forma muy agresiva sí las he pasado en denuncias a la Fiscalía y ya está mi abogado en ese proceso y ya, no pasa nada más”, sostuvo.

De la predicción presidencial a las denuncias: Karen Caro Astral afirmó que ha recibido mensajes intimidantes - crédito @karencaroastral/tiktok
De la predicción presidencial a las denuncias: Karen Caro Astral afirmó que ha recibido mensajes intimidantes - crédito @karencaroastral/tiktok

La creadora de contenido también anunció que no seguirá concediendo entrevistas relacionadas con la controversia. De acuerdo con su versión, algunos espacios de comunicación habrían aprovechado la situación para ridiculizarla públicamente, algo que dice haber percibido recientemente durante las intervenciones que hizo en La Kalle y La Mega.

Pese a la ola de cuestionamientos, Karen Caro Astral aseguró que continuará desarrollando su trabajo en plataformas digitales y atendiendo consultas espirituales. Incluso afirmó que la exposición mediática derivada de la polémica le permitió sumar nuevos seguidores y llegar a personas interesadas en sus contenidos.

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