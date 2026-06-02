Identificaron al conductor del lujoso Audi que dejó cinco heridos en un choque en Colombia: estaría ebrio y sería dueño de restaurantes

El vehículo deportivo de placas IRK905 quedó implicado en un accidente que involucró siete automotores en el barrio Maracay, sector de Comuneros - crédito @manu_ygnacio/X

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Pereira confirmaron la identidad del conductor involucrado en un choque múltiple ocurrido el fin de semana en el barrio Maracay, sector Comuneros, en Dosquebradas, Risaralda.

Un vehículo deportivo quedó implicado en el siniestro, que dejó cinco personas heridas y abrió un proceso penal por los presuntos delitos asociados al hecho.

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El conductor del vehículo de lujo, un Audi TT Roadster 2016 amarillo, fue identificado como Carlos Alberto Vargas Pareja, de 39 años, según información recopilada por El Tiempo.

Vargas Pareja fue capturado tras el accidente y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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De acuerdo con reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Pereira, el accidente involucró a siete vehículos, entre ellos un taxi, una camioneta Volkswagen gris, un microbús, una motocicleta y varios automóviles particulares.

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor del vehículo implicado en el choque múltiple en Dosquebradas - crédito @manu_ygnacio/X y @betoburgerparrilla/Instagram

El carro deportivo, de placas IRK905, habría impactado de manera directa a varios de estos vehículos en cadena, provocando el choque múltiple que generó la emergencia en la zona.

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Las autoridades de tránsito de Pereira confirmaron que el siniestro dejó cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de Pereira y Dosquebradas.

Entre los heridos se encuentran Jhon Fredy Alzate, con fractura de tibia y peroné; Luis Mauricio Cárdenas, con contusiones y esguince de muñeca derecha; Juan Carlos Mejía, con fractura en el miembro inferior derecho; Sergio Stiven Mendoza, conductor de una de las camionetas involucradas, con contusión lumbar; y Luz Mery Ramírez, con trauma en la región occipital derecha.

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Uno de los elementos centrales del caso es la versión entregada por las autoridades sobre el comportamiento del conductor tras el choque.

Según el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, el hombre se encontraba en estado de excitación y presuntamente bajo efectos de bebidas alcohólicas al momento de ser atendido por los uniformados.

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En un primer momento, el conductor se habría negado a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que obligó a la intervención de la Fiscalía y a la autorización de un juez para realizar el procedimiento de manera obligatoria.

En las publicaciones de los perfiles de Beto Burger Parrilla aparece el mismo Audi TT involucrado en el siniestro - crédito @betoburgerparrilla/Instagram

“Fue capturado porque lesiona a cinco personas en ese accidente. Fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio doloso”, señaló el oficial. En otra intervención, el coronel reiteró que el conductor presentaba un alto grado de excitación y que las autoridades debieron coordinar con un juez para garantizar la toma de la prueba.

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El caso continúa en etapa de verificación judicial y peritaje técnico para establecer con precisión la responsabilidad del conductor y las circunstancias en las que se produjo la colisión múltiple en la vía urbana de Dosquebradas. Las autoridades han insistido en que los resultados de la prueba de alcoholemia y los análisis forenses serán determinantes dentro del proceso.

Por su parte, la investigación periodística de El Tiempo reveló que Vargas Pareja no solo sería propietario del vehículo involucrado, sino que también tendría vínculos con actividades comerciales en el sector gastronómico.

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Según las redes sociales de la cadena, el hombre aparece relacionado con la operación de varios restaurantes de la línea Beto Burger Parrilla, ubicados en Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, cuyos inicios de operación se habrían dado recientemente.

El informe también señala que dichos establecimientos han sido promocionados a través de redes sociales mediante estrategias comerciales que incluyen rifas de dinero y actividades publicitarias, algunas de ellas con premios de hasta cuatro millones de pesos.

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En las cuentas de los restaurantes de la línea Beto Burger Parrilla se observan publicaciones en las que aparece un vehículo Audi TT asociado al caso - crédito @betoburgerparrillla/Instagram

Adicionalmente, se menciona que el empresario estaría vinculado a la promoción de eventos relacionados con carreras de motocicletas de alto cilindraje en ciudades como Manizales, Medellín y Pereira.

Las autoridades no han establecido aún si estas actividades comerciales tienen relación directa con el accidente o con el comportamiento del conductor en el momento del siniestro.

Sin embargo, el caso ha generado atención mediática debido a la gravedad del choque, el número de vehículos involucrados y la identidad del conductor, quien permanece vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación.