Colombia

Identificaron al conductor del lujoso Audi que dejó cinco heridos en un choque en Colombia: estaría ebrio y sería dueño de restaurantes

El siniestro vial dejó cinco personas lesionadas y terminó con la captura del conductor. Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre su presunto estado de embriaguez y su posible vínculo con actividades comerciales y eventos de automovilismo de alto cilindraje

Guardar
Google icon
El vehículo deportivo de placas IRK905 quedó implicado en un accidente que involucró siete automotores en el barrio Maracay, sector de Comuneros - crédito @manu_ygnacio/X

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Pereira confirmaron la identidad del conductor involucrado en un choque múltiple ocurrido el fin de semana en el barrio Maracay, sector Comuneros, en Dosquebradas, Risaralda.

Un vehículo deportivo quedó implicado en el siniestro, que dejó cinco personas heridas y abrió un proceso penal por los presuntos delitos asociados al hecho.

PUBLICIDAD

El conductor del vehículo de lujo, un Audi TT Roadster 2016 amarillo, fue identificado como Carlos Alberto Vargas Pareja, de 39 años, según información recopilada por El Tiempo.

Vargas Pareja fue capturado tras el accidente y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Pereira, el accidente involucró a siete vehículos, entre ellos un taxi, una camioneta Volkswagen gris, un microbús, una motocicleta y varios automóviles particulares.

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor del vehículo implicado en el choque múltiple en Dosquebradas - crédito @manu_ygnacio/X y @betoburgerparrilla/Instagram
Las autoridades confirmaron la identidad del conductor del vehículo implicado en el choque múltiple en Dosquebradas - crédito @manu_ygnacio/X y @betoburgerparrilla/Instagram

El carro deportivo, de placas IRK905, habría impactado de manera directa a varios de estos vehículos en cadena, provocando el choque múltiple que generó la emergencia en la zona.

Las autoridades de tránsito de Pereira confirmaron que el siniestro dejó cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de Pereira y Dosquebradas.

Entre los heridos se encuentran Jhon Fredy Alzate, con fractura de tibia y peroné; Luis Mauricio Cárdenas, con contusiones y esguince de muñeca derecha; Juan Carlos Mejía, con fractura en el miembro inferior derecho; Sergio Stiven Mendoza, conductor de una de las camionetas involucradas, con contusión lumbar; y Luz Mery Ramírez, con trauma en la región occipital derecha.

Uno de los elementos centrales del caso es la versión entregada por las autoridades sobre el comportamiento del conductor tras el choque.

Según el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía de Pereira, el hombre se encontraba en estado de excitación y presuntamente bajo efectos de bebidas alcohólicas al momento de ser atendido por los uniformados.

En un primer momento, el conductor se habría negado a practicarse la prueba de alcoholemia, lo que obligó a la intervención de la Fiscalía y a la autorización de un juez para realizar el procedimiento de manera obligatoria.

En las publicaciones de los perfiles de Beto Burger Parrilla aparece el mismo Audi TT involucrado en el siniestro - crédito @betoburgerparrilla/Instagram
En las publicaciones de los perfiles de Beto Burger Parrilla aparece el mismo Audi TT involucrado en el siniestro - crédito @betoburgerparrilla/Instagram

“Fue capturado porque lesiona a cinco personas en ese accidente. Fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio doloso”, señaló el oficial. En otra intervención, el coronel reiteró que el conductor presentaba un alto grado de excitación y que las autoridades debieron coordinar con un juez para garantizar la toma de la prueba.

El caso continúa en etapa de verificación judicial y peritaje técnico para establecer con precisión la responsabilidad del conductor y las circunstancias en las que se produjo la colisión múltiple en la vía urbana de Dosquebradas. Las autoridades han insistido en que los resultados de la prueba de alcoholemia y los análisis forenses serán determinantes dentro del proceso.

Por su parte, la investigación periodística de El Tiempo reveló que Vargas Pareja no solo sería propietario del vehículo involucrado, sino que también tendría vínculos con actividades comerciales en el sector gastronómico.

Según las redes sociales de la cadena, el hombre aparece relacionado con la operación de varios restaurantes de la línea Beto Burger Parrilla, ubicados en Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, cuyos inicios de operación se habrían dado recientemente.

El informe también señala que dichos establecimientos han sido promocionados a través de redes sociales mediante estrategias comerciales que incluyen rifas de dinero y actividades publicitarias, algunas de ellas con premios de hasta cuatro millones de pesos.

En las cuentas de los restaurantes de la línea Beto Burger Parrilla se observan publicaciones en las que aparece un vehículo Audi TT asociado al caso - crédito @betoburgerparrillla/Instagram
En las cuentas de los restaurantes de la línea Beto Burger Parrilla se observan publicaciones en las que aparece un vehículo Audi TT asociado al caso - crédito @betoburgerparrillla/Instagram

Adicionalmente, se menciona que el empresario estaría vinculado a la promoción de eventos relacionados con carreras de motocicletas de alto cilindraje en ciudades como Manizales, Medellín y Pereira.

Las autoridades no han establecido aún si estas actividades comerciales tienen relación directa con el accidente o con el comportamiento del conductor en el momento del siniestro.

Sin embargo, el caso ha generado atención mediática debido a la gravedad del choque, el número de vehículos involucrados y la identidad del conductor, quien permanece vinculado al proceso judicial mientras avanza la investigación.

Temas Relacionados

Accidente DosquebradasBeto Burguer accidenteHeridos accidente PereiraConductor borrachoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica

El seleccionado de Zlatko Dalić se vio sorprendido en su país tras los goles de Youri Tielemans y de Romelu Lukaku, y ahora cerrarán su doble fecha FIFA ante Eslovenia

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica

Así puede reducir su impacto ambiental al coleccionar las láminas del Mundial

La compra desmedida de sobres con figuras disparó la basura doméstica en los hogares del país

Así puede reducir su impacto ambiental al coleccionar las láminas del Mundial

Juez rechazó reincorporar los interrogatorios de Nicolás Petro y la Fiscalía se quedó sin esa prueba en el juicio del hijo del presidente

El despacho del juez Hugo Carbonó consideró que esas manifestaciones se produjeron durante acercamientos para un posible acuerdo. Por ese motivo, concluyó que incorporarlas al juicio vulneraría las garantías del procesado

Juez rechazó reincorporar los interrogatorios de Nicolás Petro y la Fiscalía se quedó sin esa prueba en el juicio del hijo del presidente

Karen Caro, angeóloga que falló en su predicción de la primera vuelta, denunció amenazas y explicó por qué se equivocó

Pese a la controversia en redes sociales, la creadora de contenido mantuvo sus predicciones y anunció que no volverá a dar entrevistas sobre el tema para evitar que los medios la ridiculicen

Karen Caro, angeóloga que falló en su predicción de la primera vuelta, denunció amenazas y explicó por qué se equivocó

Gobierno de Francia aclaró cuál será el futuro del Liceo Francés en Bogotá: “No está ni estará en venta”

El acuerdo permitirá firmar estatutos actualizados, condición para extender el convenio institucional por cinco años adicionales

Gobierno de Francia aclaró cuál será el futuro del Liceo Francés en Bogotá: “No está ni estará en venta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

Hernán Orjuela compartió fotografía con la camiseta de la selección Colombia e ironizó el mensaje: “¿Me van a denunciar?”

La actriz Juliana Galvis defendió a Abelardo de la Espriella tras los rumores de fraude de su campaña: “Es una vergüenza”

Juanda Caribe respondió a los rumores de romance con Mariana Zapata: “Eso es un problema”

Chayanne generó furor entre sus fans al alimentar rumores de gira en Colombia: “Me están llamando mucho de un +57”

Deportes

En redes sociales recordaron a Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral, y su paso por el Mundial sub-20 en Colombia

En redes sociales recordaron a Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral, y su paso por el Mundial sub-20 en Colombia

La selección Croacia de Luka Modrić cayó en su primer partido previo al Mundial de 2026: 2-0 ante Bélgica

Esta fue la millonada que ganó Egan Bernal tras quedar en el top-10 del Giro de Italia 2026

Jhon Córdoba habló de su lesión y envió mensaje a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Estoy bien”

Junior FC vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2026 en Barranquilla