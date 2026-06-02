The Economist destacó la ventaja de Abelardo de la Espriella y aseguró que ganaría en segunda vuelta: “Simpatizante de Bukele”

The Economist posiciona a Abelardo de la Espriella como favorito para la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

The Economist sostuvo que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene opciones reales de llegar a la Casa de Nariño tras la primera vuelta, y ubicó su ventaja en un escenario que, según el semanario británico, refleja el desgaste del centro tradicional y anticipa una campaña de tres semanas marcada por ataques entre los dos bloques que buscan captar ese electorado.

El análisis fue publicado el lunes 1 de junio, un día después de las elecciones, en una columna titulada La derecha populista colombiana, afín a Bukele, parece tener muchas probabilidades de ganar el poder, según The Economist.

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En ese texto, el medio afirmó que De la Espriella es “ahora el favorito para ganar la segunda vuelta del 21 de junio. Sorprendió a los encuestadores al obtener un porcentaje de votos casi tres puntos porcentuales superior al de Cepeda, quien lideraba las encuestas. ” y advirtió que la segunda vuelta todavía podría ser muy reñida.

“En la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del 31 de mayo, casi el 85% de los votantes optó por el populista de derecha Abelardo de la Espriella o el profundamente izquierdista Iván Cepeda”, señaló el medio británico.

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El semanario británico destaca el desgaste del centro tradicional en la política colombiana tras la primera vuelta - crédito captura pantalla/The Economist

Según The Economist, la reacción del mercado fue inmediata: “Las acciones colombianas se dispararon” tras conocerse la victoria de De la Espriella en la primera vuelta, en medio de la inquietud de inversionistas frente a Iván Cepeda.

El semanario añadió que ese rival “superó su promedio reciente en las encuestas” y logró en la primera vuelta un porcentaje de votos ligeramente superior al que obtuvo Petro hace cuatro años.

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La publicación británica interpretó el resultado como una señal política más amplia. “Lejos de estar cansados de los extremos, los colombianos parecen cansados del centro tradicional”, escribió The Economist al referirse al revés electoral de Paloma Valencia, a quien el texto describió como una candidata que había intentado presentar una propuesta capaz de abarcar distintos sectores.

“PAGITY es el político centrista tradicional de América Latina. Una y otra vez hacen campaña afirmando que los votantes están cansados ​​de los extremos. Y una y otra vez, desde Argentina hasta Chile y ahora Colombia, sufren una derrota aplastante“, así empieza el artículo del semanario inglés.

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El semanario británico compara el estilo político de Abelardo de la Espriella con el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador - crédito Charlie Cordero/Reuters

“La candidata del centroderecha tradicional, Paloma Valencia, que hace unas semanas se encontraba cerca de De la Espriella en las encuestas, quedó eliminada, obteniendo menos del 7% de los votos”, se agrega en el artículo.

En esa misma línea, el medio citado afirmó: “Los fracasos del centrismo han abierto una ventana de oportunidad para la derecha, inspirada, como el señor de la Espriella, por Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador”. La mención sitúa a Nayib Bukele como una referencia política para el perfil que el medio atribuye al candidato colombiano.

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El semanario también cuestionó la reacción posterior a los comicios. Según el medio británico, fue “lamentable” que Petro y Cepeda no aceptaran los resultados de inmediato, y señaló que solo hasta la mañana del lunes, durante una rueda de prensa, el candidato del Pacto Histórico reconoció que no habían identificado irregularidades en la votación.

Ese punto forma parte de la lectura central del medio británico sobre la etapa que viene. The Economist anticipó que la campaña de las próximas tres semanas podrá ser “desagradable y negativa” y que ambos bandos intentarán persuadir a los votantes de que su adversario representa un peligro para el país.

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De la Espriella enfrentaría, según The Economist, una posible gobernabilidad compleja ante un Congreso de mayoría opositora - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Lejos de estar cansados ​​de los extremos, los colombianos parecen cansados ​​del centro tradicional", se agrega en el análisis.

El medio inglés agregó que el desafío de los dos candidatos consiste en conquistar ese segmento. Esa necesidad aparece, en la lectura de The Economist, como el factor que puede definir una contienda en la que el favorito llega con impulso electoral y financiero, pero no con un camino despejado.

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También advirtió sobre las dificultades de gobernabilidad en caso de triunfo del abogado colombiano. Según el semanario británico, una eventual administración de Abelardo de la Espriella tendría enfrente a un Congreso de izquierda que ejercería una oposición fuerte.