Colombia

Álvaro Uribe señaló a Gustavo Petro e Iván Cepeda de presunta compra de votos y desconocer derrotas electorales: “Contra esta práctica”

El exmandatario utilizó la red social de X para denunciar supuestas irregularidades en la campaña del militante del Pacto Histórico

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Álvaro Uribe Vélez criticó a Iván Cepeda y Gustavo Petro tras elecciones del 31 de mayo - crédito Colprensa - @IvanCepedaCast/X
Álvaro Uribe Vélez criticó a Iván Cepeda y Gustavo Petro tras elecciones del 31 de mayo - crédito Colprensa - @IvanCepedaCast/X

Tras la jornada electoral del domingo 31 de marzo de 2026, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a expresar su postura en la red social de X.

El exmandatario se refirió a los resultados y lanzó críticas hacia el principal candidato del sector progresista. Según Uribe, “Petro y Cepeda violan las leyes electorales, compran votos con contratos, son apoyados por bandidos y desconocen resultados cuando los derrotan”.

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El expresidente cuestionó la coherencia de ambos, enfatizando que “tanto que criticaban la compra de votos”, en referencia a denuncias previas realizadas por esos sectores.

En su mensaje, Uribe también hizo pública su decisión de respaldar a Abelardo de la Espriella en la contienda. Indicó: “Contra esta práctica, con Paloma Valencia, apoyamos a Abelardo de la Espriella”, subrayando el acompañamiento de la senadora y excandidata presidencial en este apoyo electoral.

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Álvaro Uribe Vélez señaló a Gustavo Petro e Iván Cepeda por supuestas violaciones electorales - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez señaló a Gustavo Petro e Iván Cepeda por supuestas violaciones electorales - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otro pronunciamiento en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez intensificó sus señalamientos contra el senador Iván Cepeda.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Uribe acusó a Cepeda de desconocer los resultados de los comicios presidenciales porque, según afirmó, “no le alcanzaron los votos impuestos por el terrorismo y por las violaciones de Petro a la ley”.

El exmandatario sostuvo que el dirigente de izquierda recurre a debates públicos con el objetivo de distraer la atención sobre su rechazo a los resultados: “Hoy sale Cepeda a pedir debates para tapar su salida en falso, debates que siempre eludió”, escribió.

Uribe insistió en la necesidad de enfrentar lo que él describió como amenazas a la democracia. En su publicación, el exjefe de Estado subrayó: “Es hora de derrotar al terrorismo, en las urnas y con autoridad y orden”.

Estos pronunciamientos de Uribe llegaron después de conocerse los resultados oficiales de la Registraduría que ubicaron a De la Espriella en primer lugar, con 10.361.499 (43,74%) y a Cepeda con 9.688.361 (40,90%).

Álvaro Uribe pidió enfrentar “el terrorismo” en las urnas y sostuvo críticas contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe pidió enfrentar “el terrorismo” en las urnas y sostuvo críticas contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

Iván Cepeda afirmó que no encontró pruebas de fraude en la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, declaró el lunes 1 de junio de 2026 que su equipo de verificación no ha encontrado pruebas de irregularidades en la primera vuelta celebrada el 31 de mayo.

En una rueda de prensa, Cepeda afirmó que los sistemas de observación se activaron desde la noche electoral y revisaron cada reporte sobre el desarrollo de los comicios.

No hemos encontrado evidencias”, expresó Cepeda ante las preguntas sobre la transparencia del proceso. Explicó que, tras examinar los resultados y los reportes entregados por su equipo, no existen hallazgos que justifiquen una denuncia formal por anomalías.

El aspirante remarcó: “Lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente”, y agregó: “No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”.

Iván Cepeda descartó irregularidades tras revisión electoral - crédito REUTERS/Luisa González
Iván Cepeda descartó irregularidades tras revisión electoral - crédito REUTERS/Luisa González

A pesar del mensaje de tranquilidad, Cepeda precisó que la campaña continuará supervisando el desarrollo de los escrutinios: “Seguiremos revisando la información electoral y esperaremos el resultado de los escrutinios oficiales antes de pronunciarnos de manera definitiva”.

El candidato insistió en la importancia de mantener la vigilancia y la transparencia en cada etapa del proceso electoral.

La postura actual de Cepeda difiere de sus declaraciones la noche del domingo 31 de mayo, cuando expresó que no reconocería los resultados preliminares mientras subsistieran dudas sobre el censo electoral y algunas impugnaciones reportadas por sus testigos.

En ese momento, Cepeda advirtió sobre un desfase de aproximadamente 885.000 personas en el censo electoral y mencionó análisis de comportamientos atípicos en ciertas mesas. Esos cuestionamientos coincidieron con las inquietudes del presidente Gustavo Petro respecto al conteo inicial.

La definición presidencial para el periodo 2026-2030 está programada para el 21 de junio, fecha en la que Colombia conocerá a su próximo mandatario.

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