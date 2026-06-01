Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: de qué equipo serían hinchas los candidatos de la segunda vuelta presidencial

De la Espriella y Cepeda tienen relaciones distintas con el fútbol: uno sería identificado como hincha de un equipo, mientras el otro ha recibido el respaldo de decenas de barras

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En diciembre de 2025, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria publicó este video en el que confirma su fanatismo por el equipo Tiburón - crédito @AbelardoPTE

La política colombiana entró oficialmente en modo segunda vuelta. Tras los resultados de la jornada electoral del 31 de mayo, los candidatos presidenciales Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán el 21 de junio de 2026 para ser el nuevo Presidente de la República.

Mientras ambos aspirantes comienzan la disputa por conquistar los votos de quienes apoyaron a otros sectores políticos en primera vuelta, también han salido a relucir aspectos más personales de sus perfiles públicos. Uno de ellos tiene que ver con el fútbol, una pasión que suele conectar a millones de colombianos y que, en varias ocasiones, también ha servido para acercar a los líderes políticos a los ciudadanos.

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En el caso de Abelardo de la Espriella, todo apunta a que sería un reconocido hincha del Junior de Barranquilla. Aunque el abogado no ha construido una identidad política alrededor del deporte, sí ha protagonizado varias apariciones públicas relacionadas con el conjunto barranquillero.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda tienen relaciones distintas con el fútbol colombiano - crédito Colprensa
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda tienen relaciones distintas con el fútbol colombiano - crédito Colprensa

La más reciente ocurrió después de la consagración del Junior en el fútbol profesional colombiano, en diciembre de 2025. En medio de las celebraciones por el título, De la Espriella apareció en un video vistiendo la camiseta rojiblanca mientras anunciaba la entrega de otras 200.000 firmas a la Registraduría para respaldar su candidatura presidencial.

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Durante esa intervención, el aspirante presidencial celebró el campeonato y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Junior, tu papá”. La imagen del abogado luciendo la camiseta del equipo tiburón no tardó en hacerse viral y provocó toda clase de reacciones entre usuarios de nternet.

Barras del FPC se adhirieron a Iván Cepeda y Aída Quilcué
Hinchas de los denominados clubes grandes del FPC, y también de los más pequeños, se adhirieron a Iván Cepeda y Aída Quilcué, en una apuesta a fortalecer el barrismo social - crédito @ElizbethCristi7/X

Iván Cepeda y su relación con las barras del fútbol colombiano

La situación de Iván Cepeda es diferente. A diferencia de su rival electoral, el senador no se ha declarado abiertamente hincha de ningún equipo profesional del fútbol colombiano.

No existen registros públicos en los que el candidato del Pacto Histórico manifieste una preferencia clara por clubes como Millonarios FC, Atlético Nacional o América de Cali, equipos que tradicionalmente concentran buena parte de las aficiones en el país.

Sin embargo, eso no significa que el fútbol haya estado ausente de su campaña. Por el contrario, Cepeda ha encontrado en diferentes colectivos de hinchas y agrupaciones barristas un respaldo político importante durante los últimos meses.

En abril de este año se conoció que cerca de 40 agrupaciones de barristas y colectivos de aficionados pertenecientes a distintos equipos del fútbol profesional colombiano anunciaron públicamente su apoyo a la candidatura presidencial del senador. Varias de estas organizaciones respaldaron la idea de fortalecer iniciativas de barrismo social y de construcción de paz a través del deporte.

El apoyo fue interpretado como una muestra de la cercanía que el dirigente político ha mantenido con distintos sectores juveniles y organizaciones sociales relacionadas con el fútbol. De hecho, durante varios actos de campaña se promovieron espacios de diálogo en los que participaron integrantes de diferentes barras con el objetivo de impulsar proyectos de convivencia y reconciliación.

Barristas del FPC se sumaron a la campaña de Iván Cepeda
Las agrupaciones barristas del fútbol profesional colombiano hacen parte de la campaña de Iván Cepeda a la presidencia - crédito @ElizbethCristi7/X

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda?

Las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 se celebran para elegir al presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026-2030. Dado que ninguno de los candidatos alcanzó el umbral necesario para obtener la victoria, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio.

Por ahora, todo indica que uno de los finalistas celebraría los goles del Junior de Barranquilla, mientras el otro mantiene el misterio sobre cuál sería el equipo de sus afectos futboleros. Lo cierto es que ambos tendrán que disputar, durante las próximas semanas, el partido más importante de sus carreras políticas: la carrera por la Presidencia de Colombia.

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