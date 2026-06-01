Colombia

Teófilo Gutiérrez, ex selección Colombia, ya decidió: este es el candidato por el que votará en la segunda vuelta presidencial

El actual capitán del Junior hizo una publicación en la que se ve a un tiburón, símbolo del equipo barranquillero, abrazar a una representación de uno de los candidatos presidenciales

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Este fue el video que subió el ídolo del equipo tiburón en el cual les dice a los seguidores de Iván Cepeda que están asustados tras los resultados de la primera vuelta presidencial - crédito @teogutierrez_/Instagram

Teófilo Gutiérrez, exjugador de la selección Colombia y figura histórica del Junior de Barranquilla, dejó atrás cualquier tipo de especulación sobre su postura política de cara a la segunda vuelta presidencial. Horas después de conocerse que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, el delantero barranquillero hizo público un mensaje que fue interpretado como un respaldo directo al candidato del movimiento Defensores de la Patria.

La historia de Teófilo Gutiérrez en la que uno de los máximos símbolos, el Tiburón, de su equipo, Junior, abraza a una de las cosas representativas de Abelardo De La Espriella, el Tigre - crédito @teogutierrez_/Instagram
La historia de Teófilo Gutiérrez en la que uno de los máximos símbolos, el Tiburón, de su equipo, Junior, abraza a una de las cosas representativas de Abelardo De La Espriella, el Tigre - crédito @teogutierrez_/Instagram

La señal apareció en sus historias de Instagram. Allí, Gutiérrez publicó una imagen en la que se observa a un tigre abrazando a un tiburón. El tigre se ha convertido en uno de los emblemas de la campaña de De la Espriella, mientras que el tiburón es el símbolo más representativo del Junior de Barranquilla, equipo con el que Teófilo construyó gran parte de su legado deportivo.

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La publicación fue realizada poco después de que se confirmara el resultado de la primera vuelta presidencial, en la que De la Espriella terminó imponiéndose sobre Cepeda y aseguró su presencia en el balotaje.

Durante la actual campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, Teófilo Gutiérrez compartió con él y su familia - crédito Redes de Ana Lucía Pineda/X
Durante la actual campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, Teófilo Gutiérrez compartió con él y su familia - crédito Redes de Ana Lucía Pineda/X

Teófilo Gutiérrez y Abelardo de la Espriella

Sin embargo, este no es el primer acercamiento público entre el futbolista y el aspirante presidencial. Desde hace varios meses, Teófilo ya había mostrado afinidad con la candidatura del abogado y empresario. De hecho, en marzo de este año participó en actividades junto a De la Espriella en Barranquilla, específicamente en el barrio La Chinita, lugar de origen del jugador. Durante ese encuentro compartieron con habitantes del sector y enviaron mensajes relacionados con el deporte y el desarrollo social.

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En aquel momento, incluso circularon fotografías en las que aparecían juntos durante un evento simbólico realizado en la capital del Atlántico. Posteriormente, el propio Teófilo respaldó públicamente la candidatura presidencial del dirigente político, fortaleciendo una relación que desde entonces venía siendo comentada en el escenario electoral colombiano.

El antecedente que encendió la polémica

Antes de la publicación del tigre y el tiburón, Teófilo ya había generado controversia por otra historia compartida en Instagram. En ella difundió un video humorístico en el que aparecía un hombre bailando de manera extravagante mientras insinuaba que los seguidores de Iván Cepeda estaban “asustados” por el rumbo de las elecciones.

La publicación rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales y provocó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios celebraron el tono jocoso del mensaje, otros cuestionaron que una figura pública con la exposición de Gutiérrez se involucrara de manera tan evidente en el debate político nacional.

Teófilo Gutiérrez es capitán y uno de los máximos ídolos del Junior de Barranquilla, confesó su inclinación política - crédito Dimayor/Colprensa
Teófilo Gutiérrez es capitán y uno de los máximos ídolos del Junior de Barranquilla, confesó su inclinación política - crédito Dimayor/Colprensa

Teófilo Gutiérrez, selección Colombia

La relevancia de la postura política de Teófilo Gutiérrez también está relacionada con el peso que tiene su figura dentro del fútbol colombiano. Más allá de ser uno de los máximos referentes en la historia reciente del Junior de Barranquilla, el atacante construyó una destacada trayectoria con la Selección Colombia, convirtiéndose en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.

Precisamente, para entender la repercusión que puede generar cualquier mensaje suyo en redes sociales, vale la pena repasar algunos de sus números con la camiseta nacional. Teófilo disputó 52 partidos con la selección Colombia y marcó 15 goles, registros que lo ubican entre los delanteros más importantes que ha tenido el país en las últimas décadas.

Su aporte fue especialmente significativo durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. En aquella campaña anotó ocho goles, cifra que lo convirtió en el segundo máximo goleador del combinado nacional en el proceso clasificatorio y en una de las principales figuras del equipo dirigido por José Néstor Pékerman. Aquella generación consiguió un hito histórico al clasificar a Colombia a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

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