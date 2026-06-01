Colombia

De la Espriella recibió apoyo de líderes internacionales de derecha tras su triunfo en primera vuelta: “La libertad avanza”

Las figuras de diversos países, como el presidente argentino Javier Milei y congresistas estadounidenses, dirigieron mensajes de respaldo ante el avance del abogado en la contienda presidencial colombiana

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Abelardo de la Espriella lidera la primera vuelta presidencial de Colombia con el 43,77% de los votos, según el 99% del escrutinio - crédito Reuters
Abelardo de la Espriella lidera la primera vuelta presidencial de Colombia con el 43,77% de los votos, según el 99% del escrutinio - crédito Reuters

El triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia generó una inmediata ola de felicitaciones por parte de líderes y figuras de la derecha y la ultraderecha a nivel internacional, que vieron en este resultado un rechazo al actual modelo político del país y un posible giro hacia posturas conservadoras.

El presidente argentino, Javier Milei, encabezó los mensajes de apoyo, seguido por congresistas estadounidenses y referentes europeos.

Reacciones internacionales ante el avance de De la Espriella

Javier Milei, presidente de Argentina, utilizó su cuenta oficial en la red social X para enviar un mensaje directo tras conocer los resultados preliminares.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, publicó el mandatario.

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Javier Milei felicita a De la Espriella por su victoria y ve en el resultado un rechazo al modelo socialista vigente en Colombia - crédito @JMilei / X
Javier Milei felicita a De la Espriella por su victoria y ve en el resultado un rechazo al modelo socialista vigente en Colombia - crédito @JMilei / X

El presidente argentino, identificado con posturas liberales y de derecha, añadió que si el resultado se repite en la segunda vuelta, “Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”. Cerró su mensaje con una consigna habitual en sus discursos: “Viva la libertad, carajo”.

La repercusión del mensaje de Milei fue inmediata, tanto en redes sociales como en medios regionales. La felicitación fue interpretada como un respaldo explícito al líder del movimiento Defensores de la Patria, que se enfrentará al oficialista Iván Cepeda en el balotaje previsto para el 21 de junio.

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Republicanos de Estados Unidos y líderes europeos saludan el resultado

Las reacciones no se limitaron a Sudamérica. Varios congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos se sumaron a las felicitaciones. Entre ellos, el senador de origen colombiano Bernie Moreno, que participó como observador internacional en la jornada electoral.

Bernie Moreno (Estados Unidos): El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno felicitó al candidato colombiano y valoró la participación ciudadana durante la jornada electoral - crédito @berniemoreno / X
Bernie Moreno (Estados Unidos): El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno felicitó al candidato colombiano y valoró la participación ciudadana durante la jornada electoral - crédito @berniemoreno / X

Moreno escribió en sus redes: “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”. Además, anunció que regresará para observar la segunda vuelta a pedido del Consejo Nacional Electoral colombiano.

La senadora republicana María Elvira Salazar sostuvo que “Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos. Los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad”.

María Elvira Salazar (Estados Unidos): La senadora republicana María Elvira Salazar destacó el liderazgo de Abelardo de la Espriella y afirmó que el resultado refleja el deseo de cambio de millones de colombianos - crédito @MaElviraSalazar / X
María Elvira Salazar (Estados Unidos): La senadora republicana María Elvira Salazar destacó el liderazgo de Abelardo de la Espriella y afirmó que el resultado refleja el deseo de cambio de millones de colombianos - crédito @MaElviraSalazar / X

Por su parte, Rick Scott, senador de Florida, afirmó que Colombia “es un aliado estratégico crítico para mantener un hemisferio occidental seguro y estable. Tiene que seguir siendo libre y democrático. Estados Unidos debe seguir apoyando al pueblo colombiano, y sus esfuerzos para fortalecer la democracia, proteger la libertad, y profundizar aún más nuestra alianza”.

Rick Scott (Estados Unidos): Rick Scott, senador por Florida, instó a mantener la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y reconoció el compromiso democrático demostrado en las elecciones - crédito @SenRickScott / X
Rick Scott (Estados Unidos): Rick Scott, senador por Florida, instó a mantener la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y reconoció el compromiso democrático demostrado en las elecciones - crédito @SenRickScott / X

En Europa, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, escribió: “Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado”.

Santiago Abascal (España): Santiago Abascal, presidente del partido Vox, elogió la firmeza de Abelardo de la Espriella y consideró que Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar su soberanía - crédito @Santi_ABASCAL / X
Santiago Abascal (España): Santiago Abascal, presidente del partido Vox, elogió la firmeza de Abelardo de la Espriella y consideró que Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar su soberanía - crédito @Santi_ABASCAL / X

Contexto político: cifras, disputa electoral y perfil del candidato

Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,77% de los votos tras el escrutinio del 99% de las mesas, mientras que Iván Cepeda, representante del oficialismo, alcanzó el 40,88%. Al no superar ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, ambos competirán en la segunda vuelta por la presidencia de Colombia.

La jornada electoral estuvo marcada por la sorpresa que generó el resultado, ya que las encuestas previas no anticipaban la ventaja de De la Espriella. El candidato, nacido en Bogotá y criado en Montería, construyó su carrera como abogado penalista y empresario.

El triunfo de De la Espriella provoca una fuerte reacción internacional de líderes de derecha y ultraderecha, incluidos Javier Milei y referntes republicanos de Estados Unidos - crédito Reuters
El triunfo de De la Espriella provoca una fuerte reacción internacional de líderes de derecha y ultraderecha, incluidos Javier Milei y referntes republicanos de Estados Unidos - crédito Reuters

Es conocido por haber defendido a figuras controvertidas y por su estilo mediático, además de ser admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano estadounidense.

Durante la campaña, De la Espriella propuso un decálogo de políticas para transformar a Colombia en “la patria milagro”, enfocándose en seguridad, salud, educación, desarrollo del campo y combate a la corrupción.

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