Colombia

La Corte Suprema de Justicia absolvió a una mujer acusada de extorsión por pedir dinero para entregar un celular hallado en Transmilenio

El tribunal argumentó que, aunque el hecho vulneró el principio de solidaridad, no constituyó un delito

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La Corte Suprema de Justicia absolvió a Wendy Camila Flórez Rodríguez y Diego Andrés Castellanos Najar tras concluir que exigir 200.000 pesos para devolver un celular extraviado en TransMilenio no constituye delito de extorsión, al no haberse demostrado amenaza, coacción ni pérdida de autonomía por parte de la víctima durante el hecho - crédito Corte Suprema de Justicia / Facebook

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, absolvió a Wendy Camila Flórez Rodríguez y a Diego Andrés Castellanos Najar, quienes habían sido previamente condenados por extorsión tentada tras exigir 200.000 pesos a cambio de devolver un celular extraviado en el sistema Transmilenio.

El fallo de la Corte sostuvo que no toda exigencia de dinero para la devolución de un bien perdido constituye delito de extorsión. La sentencia enfatizó que la conducta solo es penalmente relevante si existe presión, amenaza o coacción sobre la víctima. “La exigencia económica de 200.000 pesos, a cambio de entregarle su celular, no encuadra dentro del tipo penal de extorsión”, concluyó el alto tribunal tras analizar el recurso presentado por la defensa.

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