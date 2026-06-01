Accidente aéreo en el aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio deja cuatro fallecidos

La avioneta presentó el accidente al despegar del aeropuerto La Vanguardia de Villavicencio - crédito @PasoVillavo / X

Cuatro personas murieron tras el accidente de una avioneta Cessna 206 en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. La aeronave, con matrícula HK 2521, pertenecía a la empresa Arall y tenía como destino La Macarena, Meta. Según la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, en la avioneta viajaban seis ocupantes al momento del siniestro.

El incidente ocurrió durante la maniobra de despegue dentro de la terminal aérea. Aunque la causa exacta aún no se ha establecido, autoridades confirmaron que el aeropuerto mantiene sus operaciones habituales y la pista sigue habilitada.

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Hasta ahora, no se han entregado detalles sobre la identidad de las víctimas ni el estado de las dos personas sobrevivientes.

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