Colombia

Alfredo Saade envió polémico mensaje a Armando Benedetti pidiendo su renuncia al Gobierno y sumándose a Iván Cepeda: “Él sabe para qué”

El embajador de Colombia en Brasil reavivó los polémicos audios del hoy ministro del Interior en los que reconoció haber conseguido grandes cantidades de dinero y apoyos en la costa para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro

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Alfredo Saade rechazó las declaraciones de Armando Benedetti sobre su petición de protección y recordó la violencia política que hay en el país - crédito Colprensa
El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, solicita públicamente la renuncia inmediata del ministro Armando Benedetti - crédito Colprensa

En medio de las fuertes tensiones por cuenta de los resultados preliminares de los comicios de la primera vuelta presidencial, que dejó a Abelardo de la Espriela e Iván Cepeda enlistados para un nuevo enfrentamiento en las urnas el 21 de junio, empezaron a verse nuevas estrategias para apoyar las candidaturas.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, usó su cuenta de X para hacer una solicitud específica al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que abandone el Gobierno nacional de inmediato.

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Según indicó el autodenominado pastor, la fuerza política del jefe de cartera sería indispensable para apoyar la candidatura de Iván Cepeda luego de confirmarse la superioridad de Abelardo de la Espriella en las urnas el domingo 31 de mayo.

El comentario del embajador llamó la atención de los internautas, sobre todo porque evocó un momento polémico: la divulgación de audios entre Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Armando Benedetti, en los que él reconoció haber conseguido miles de millones para la campaña del entonces candidato Petro.

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“Le pido a Armando Benedetti que renuncie ya...el sabe para que Gustavo Petro”, fueron las escuetas palabras del diplomático.

En otro mensaje, el también religioso reconoció que, aunque no mantiene cercanía con Benedetti y otros políticos de vieja data como Roy Barreras, su participación activa en esta campaña presidencial podría ser definitiva para garantizar el proyecto político de Gustavo Petro.

“Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solos los torpes politicos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, escribió el embajador de Colombia en Brasil.

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