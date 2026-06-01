Estos son los votos que necesitan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para ganar en segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los candidatos más votados en la primera vuelta presidencial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Colprensa

El panorama electoral colombiano quedó definido tras la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo de 2026, reflejando una disputa reñida entre los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los resultados preliminares ubicaron a De la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, en la delantera con 10.361.499 votos, cifra que representa el 43,74% del total. Por su parte, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo 9.688.361 votos, equivalentes al 40,90%.

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La diferencia entre ambos se traduce en 673.138 sufragios, una distancia que, aunque significativa en números absolutos, corresponde a 2,84 puntos porcentuales.

De cara a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio, el escenario permanece completamente abierto. El sistema electoral estipula que ganará la presidencia quien obtenga la mayoría simple de votos, es decir, aquel que alcance una cantidad superior respecto a su contrincante, sin importar porcentajes ni la cantidad de votos en blanco.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026 - crédito Infobae Colombia - Catalina Olaya/Colprensa

Según explicó el analista Ricardo Ruiz, citado por El Colombiano, “en segunda vuelta gana el que tenga mayoría simple, el que saque más votos que el otro, sin importar el porcentaje”.

La dinámica de la segunda ronda pone el foco en la capacidad de ambos equipos para conquistar respaldos adicionales. No hay una cifra fija a alcanzar: el nombre del próximo presidente dependerá del número de ciudadanos que acudan a las urnas y del comportamiento de quienes apoyaron a los candidatos que no lograron avanzar.

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La clave radica en movilizar votantes y, en especial, en captar el apoyo de quienes respaldaron a figuras como Paloma Valencia, que sumó 1.639.685 votos, un 6,92 % del total. Si De la Espriella consiguiera atraer la mayoría de esos sufragios, superaría los 12 millones de votos, aunque el traslado automático de apoyos nunca está garantizado y parte del electorado puede optar por abstenerse o votar en blanco.

El contexto de participación añadió otro elemento determinante. En esta primera vuelta, la Registraduría informó que votó el 57,84% del censo, una de las cifras más elevadas en el país durante las últimas dos décadas. A modo de comparación, en 2018 la asistencia alcanzó el 53% y en 2022 fue del 54,91%.

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Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella está el próximo presidente de los colombianos - crédito Colprensa

El alto nivel de convocatoria demostró el interés de la ciudadanía en el proceso y ofrece un margen considerable para que nuevos votantes incidan en la definición final.

Expertos como Andrés Martínez, fundador de Alfil, subrayan que “va a ser una votación muy cerrada, demasiado cerrada, porque el país está en una polarización muy marcada”.

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Martínez recuerda que en 2022, la diferencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fue de aproximadamente 700.000 votos, una cifra similar a la ventaja actual de De la Espriella sobre Cepeda. Este antecedente sugiere que ningún margen resulta definitivo y que la campaña puede redefinir las tendencias en poco tiempo.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán en una segunda vuelta la Presidencia de Colombia - Visuales IA

El análisis de los resultados arroja tres factores que benefician al candidato Abelardo de la Espriella: haber alcanzado el primer lugar, tener una diferencia superior a los 670.000 votos sobre Iván Cepeda y la posibilidad de sumar electores de candidaturas ideológicamente cercanas. No obstante, Cepeda conserva opciones reales de disputar el triunfo debido a que la distancia puede revertirse, especialmente si logra sumar nuevas alianzas o aumentar la movilización de su base.

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Aún se esperan anuncios de adhesiones y movimientos estratégicos por parte de los equipos, lo que podría modificar el mapa electoral en los días previos a la votación definitiva. Por el momento, la única certeza es que el próximo presidente se definirá por mayoría simple: basta obtener un solo voto más que el rival para acceder a la Casa de Nariño.

La jornada decisiva se desarrollará el domingo 21 de junio y la Registraduría emitirá los primeros resultados oficiales del preconteo a partir de las 4:00 p. m., mientras tanto, el país mantiene la atención sobre el desenlace de una contienda que, por su nivel de polarización y competencia, se anticipa ajustada hasta el último momento.

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