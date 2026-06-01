El resultado de la primera vuelta sacudió al país político: así reaccionaron a las elecciones entre De la Espriella e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda despertaron muchas pasiones al final de las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La primera vuelta presidencial no solo definió a los dos nombres que competirán por la Casa de Nariño el próximo 21 de junio, también abrió una intensa disputa por los respaldos políticos, los sectores independientes y los millones de votantes que quedaron huérfanos tras la eliminación de varios candidatos.

Con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda instalados en la recta final de la campaña, comenzó una nueva carrera que ahora se libra fuera de las urnas y en los pronunciamientos públicos.

PUBLICIDAD

Poco después de la divulgación de los resultados, el ambiente estuvo marcado por adhesiones inmediatas, llamados a construir alianzas y mensajes que reflejan la profundidad de las diferencias ideológicas que atraviesan al país.

Mientras dirigentes de derecha cerraron filas alrededor de De la Espriella, figuras cercanas al progresismo convocaron a una amplia convergencia para respaldar a Cepeda. Otros optaron por expresar preocupación ante las alternativas que quedaron sobre la mesa para los colombianos.

PUBLICIDAD

La jornada electoral del 31 de mayo provocó muchas opiniones encontradas entre los sectores políticos de Colombia - crédito Registraduría

Así reaccionaron las diferentes figuras políticas a los resultados de la primera vuelta

Uno de los primeros movimientos y pronunciamientos llegó desde el Centro Democrático. La ahora excandidata de esa colectividad, Paloma Valencia, anunció públicamente que acompañará la aspiración de Abelardo de la Espriella y lanzó un mensaje dirigido a quienes comparten sus posiciones ideológicas.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estamos firmes al lado de las ideas, de la libertad, de la iniciativa privada y de la democracia”, afirmó.

PUBLICIDAD

La declaración representó uno de los respaldos más significativos para el candidato que avanzó a la segunda vuelta, pues marca el inicio de un proceso de agrupación entre sectores que comparten críticas al Gobierno de Gustavo Petro y que ahora buscan concentrar fuerzas alrededor de una sola candidatura.

Pese a los problemas de elecciones, Paloma Valencia decidió adherirse a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters

Las reacciones no se limitaron a respaldos explícitos, ya que Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, dejó ver su inconformidad con el resultado electoral y manifestó inquietudes sobre el tono que tomó la discusión pública durante la campaña.

PUBLICIDAD

“Me duelen los resultados (...). Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad. Esta es una decisión seria que debo asumir”, expresó.

Desde otro ángulo, la representante Cathy Juvinao utilizó sus redes sociales para cuestionar el impacto que, a su juicio, tuvieron los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en la configuración del escenario político actual.

PUBLICIDAD

“Grandes logros de Iván Duque: montar a Gustavo Petro. Grandes logros de Gustavo Petro: montar a Abelardo. ¿Qué opinan?”, escribió.

Cathy Juvinao habló de las influencias de los poderes en el país - crédito @CathyJuvinao/X

También hubo pronunciamientos de quienes quedaron por fuera de la disputa presidencial. Sergio Fajardo envió un mensaje a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y defendió la vigencia de su propuesta política pese a no alcanzar el paso a la segunda ronda.

PUBLICIDAD

“El reto que tenemos nosotros es que este millón de votos y muchas personas más nos plantemos, le digamos a Colombia que puede ser distinta. Nosotros representamos la esperanza de este país, y así vamos a seguir luchando como lo hemos luchado”, señaló.

Sergio Fajardo habló de lo que ve en las elecciones presidenciales de 2026 tras perder en su tercer intento - crédito Lina Gasca/Colprensa

El debate tomó otro rumbo con las declaraciones del expresidente Iván Duque. El exmandatario lanzó una fuerte advertencia sobre la democracia y pidió una respuesta institucional frente a lo que calificó como una amenaza al orden electoral.

PUBLICIDAD

“Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza”, sostuvo en la red social X.

Duque fue más allá y pidió una reacción conjunta de distintos sectores políticos: “No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo. Colombia no dejará perder su democracia”.

PUBLICIDAD

Iván Duque estalló contra el presidente Petro por no respetar la democracia colombiana - crédito @IvanDuque/X

A ese bloque de apoyos se sumó el electo representante a la Cámara Daniel Briceño, perteneciente al Centro Democrático, que confirmó cuál será su voto en la jornada definitiva.

“Mi voto en segunda vuelta será por Abelardo De La Espriella. El país necesita UNIDAD para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Siempre he actuado con coherencia, conforme a lo que pienso y en favor del país. Cuenten conmigo (sic)”, posteó en X.

El electo congresista Daniel Briceño señaló que apoyará a Abelardo de la Espriella - crédito @Danielbricen/X

Del lado de la candidatura de Iván Cepeda también aparecieron mensajes de respaldo. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, publicó una breve reacción que apuntó a mantener la movilización de sus simpatizantes de cara a la campaña que comienza.

“Hay con qué. Retroceder nunca, rendirse jamás. Pa’ lante”, escribió en X.

Daniel Quintero se mostró optimista para las elecciones de segunda vuelta presidencial - crédito @QuinteroCalle/X

Sin embargo, una de las intervenciones más extensas y políticas fue la de la representante María Fernanda Carrascal. La congresista presentó la segunda vuelta como una elección entre dos modelos de país y llamó a construir acuerdos con sectores alejados de su orilla ideológica.

“Quiero invitar a los sectores de centro, incluso a sectores de derecha e indecisos, preocupados con la posible llegada del autoritarismo, a que dialoguemos, a que acordemos y a que defendamos un país plural para todos y para todas”, afirmó.

Durante su mensaje en video insistió en la necesidad de sumar nuevos respaldos y defendió la posibilidad de construir consensos entre sectores diversos: “No tienen que pensar igual que nosotros para caminar con nosotros”.

Carrascal también llamó a intensificar el trabajo político durante las próximas semanas y pidió a los simpatizantes de Cepeda redoblar esfuerzos para conquistar a los votantes indecisos: “20 días en los que nos jugamos absolutamente todo”.

Mafe Carrascal pidió apoyo de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas para Iván Cepeda, que se enfrentará a De la Abelardo - crédito @MafeCarrascal/X

En medio de la discusión política aparecieron voces que expresaron reparos frente a ambas opciones. Claudia López, que perdió en estos comicios, centró sus críticas en la candidatura de Abelardo de la Espriella y cuestionó su perfil para ocupar la Presidencia.

“Abelardo de la Espriella es un peligro para Colombia, es un defensor de la mafia, es un hombre sin escrúpulos, es una propuesta excluyente”, afirmó.

Mientras los dirigentes políticos medían fuerzas, representantes del sector empresarial analizaron los resultados desde una perspectiva institucional y económica. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), destacó el papel de la Registraduría y consideró que el proceso electoral dejó un mensaje de confianza para el país.

“El gran ganador hoy fue la democracia y la Registraduría, que tenía inmensa presión incluso desde el ejecutivo, y que demostró transparencia y eficacia. Aplausos para la Registraduría (sic)”, sostuvo en X.

El presidente de la Andi apoyó los resultados de los comicios presidenciales del 31 de mayo - crédito @BruceMacMaster/X

Por su parte, María Claudia Lacouture, economista y presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, planteó que la campaña entra en una etapa completamente distinta y definió la segunda vuelta como una confrontación entre proyectos opuestos.

“Entramos a una contienda nueva. Tenemos dos candidatos con diferencia en ideología y en el método de gobernar. Creo que Colombia ha definido entre la seguridad u orden vs. la continuidad”, señaló.

Otra de las voces empresariales fue la de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, quien destacó la confianza que deja el trabajo de las autoridades electorales: “Podemos confiar en la Registraduría. La seriedad del escrutinio es una fuente enorme de tranquilidad”.