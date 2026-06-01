Colombia

El presidente de Chile felicitó a Abelardo de la Espriella por los resultados en primera vuelta: “Una Colombia más libre y segura”

José Antonio Kast destacó que el proceso electoral colombiano puede influir en toda la región y expresó sus mejores deseos al abogado para la segunda vuelta presidencial, que se llevará acabo el próximo 21 de junio

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Presidente de Chile expresó apoyo a Abelardo de la Espriella tras victoria electoral en Colombia - crédito Elvis González/EFE - Infobae Colombia
Presidente de Chile expresó apoyo a Abelardo de la Espriella tras victoria electoral en Colombia - crédito Elvis González/EFE - Infobae Colombia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella tras los comicios celebrados el 31 de mayo en Colombia, donde el abogado obtuvo 10.361.499 (43,74%), superando a los otros candidatos.

Utilizando sus redes sociales, el mandatario chileno felicitó al aspirante por “su gran triunfo en la elección” y le transmitió buenos deseos para la etapa siguiente: “Le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta”.

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En su declaración, Kast destacó la importancia regional de estos resultados. Manifestó que “una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región”, subrayando la relevancia del proceso electoral colombiano para los países vecinos. El mensaje del jefe de Estado se suma a las reacciones internacionales tras la jornada de votación.

El mandatario enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad y la libertad en el continente, reforzando la idea de que los cambios políticos en Colombia pueden tener repercusiones en el panorama sudamericano.

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