Colombia

Iván Cepeda retó a Abelardo de la Espriella a un ‘cara a cara’ antes de la segunda vuelta, pero bajo sus reglas: “Emplazo a debate político y electoral”

El candidato del Pacto Histórico ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y deberá enfrentarse el 21 de junio nuevamente para definir al nuevo mandatario nacional

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Ultraderecha toma la delantera en elecciones colombianas y la izquierda duda de resultados - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr./EFE
Ultraderecha toma la delantera en elecciones colombianas y la izquierda duda de resultados - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr./EFE

Un día después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta presidencial y que, según el preconteo de la Registraduría, dejó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el segundo lugar con un poco más del 40% de apoyo, desde ya los candidatos empiezan a mover sus fichas para atraer más electores.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de junio, el también senador usó su cuenta de X para solicitar a su contrincante, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, para asistir a un debate presidencial antes de la segunda vuelta programada para el 21 de junio.

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Sin embargo, el candidato de izquierda exigió que el posible ‘cara a cara’ se dé bajos sus condiciones e, incluso, advirtió que ya tiene un equipo destinado para organizar lo que sería su primer debate desde que anunció su aspiración a la Casa de Nariño.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella.Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”, escribió el senador Iván Cepeda.

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