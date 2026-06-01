María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras primera vuelta: “Colombia y Venezuela tendrán paz y libertad”

María Corina Machado felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta y resaltó la importancia de fortalecer la democracia en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y opositora al régimen chavista en Venezuela felicitó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella tras su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, realizadas el domingo 31 de mayo de 2026, jornada que definió el paso a la segunda etapa del proceso electoral.

El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales oficiales, donde la dirigente se refirió tanto al resultado electoral como al contexto político regional y a la relación entre Colombia y Venezuela.

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En su mensaje, Machado destacó la participación ciudadana en la jornada electoral colombiana y envió una felicitación directa al candidato que obtuvo la mayor votación en esta fase del proceso. Asimismo, resaltó el valor democrático del proceso, subrayando su impacto en la estabilidad institucional de la región.

Mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella

En su cuenta oficial en la red social X, María Corina Machado expresó: “Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma De la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa”.

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La dirigente añadió que confía en que el proceso electoral contribuya al fortalecimiento institucional del país y a su desarrollo económico y de seguridad: “Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad”.

Machado también enfatizó que el resultado electoral en Colombia tiene implicaciones regionales, especialmente para Venezuela, en un contexto marcado por tensiones políticas, migración y desafíos en materia de seguridad fronteriza.

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Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación en la primera vuelta presidencial colombiana celebrada el 31 de mayo de 2026. - crédito REUTERS/Charlie Cordero

Relación bilateral y postura regional

En otro apartado de su pronunciamiento, la líder opositora venezolana se refirió a la relación entre ambos países, señalando la necesidad de cooperación entre Colombia y Venezuela frente a problemáticas comunes.

“Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente”, afirmó Machado.

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La dirigente agregó una frase que sintetizó su visión sobre el futuro de la relación bilateral: “Colombia y Venezuela tendrán Paz y Libertad”.

Estas declaraciones se enmarcan en su posición política frente a la crisis institucional venezolana y su impacto en la región andina, particularmente en lo relacionado con la seguridad, la gobernabilidad y el control de estructuras criminales transnacionales.

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Reconocimientos a figuras políticas colombianas

Dentro del mismo mensaje, Machado extendió sus reconocimientos a líderes políticos colombianos, entre ellos la senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, además de ciudadanos que han respaldado la causa venezolana en el ámbito internacional.

“Envío también mi reconocimiento a Paloma Valencia, al presidente Álvaro Uribe y a todos los colombianos que han abrazado la causa venezolana”, expresó.

De acuerdo con los resultados preliminares de la jornada electoral, Paloma Valencia obtuvo 1.639.685 votos, equivalentes al 6,92% del total nacional, ubicándose en el tercer lugar de la contienda presidencial.

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El trino de María Corina Machado destacó la necesidad de una Colombia fuerte y unida para enfrentar juntos redes criminales y comunismo en la región. - crédito @MariaCorinaYA/X

Contexto político y encuentro previo entre actores

El pronunciamiento de Machado se produce pocos días después de una reunión sostenida con la propia Paloma Valencia, realizada el domingo 24 de mayo de 2026, en la que también participó María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 en Bogotá.

Durante ese encuentro, la candidata del Centro Democrático destacó el liderazgo de la dirigente venezolana y su papel en la defensa de la democracia en América Latina: “Es un honor para mí reunirme con María Corina Machado, una heroína que ha luchado por la democracia y la libertad de Latinoamérica”.

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En esa misma conversación, Machado resaltó la conexión histórica entre ambos países y la importancia de su relación política, social y económica: “Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos, están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro”.

El encuentro entre la ganadora del Nobel de Paz, la viuda de Miguel Uribe Turbay y la candidata presidencial del Centro Democrático se realizó el domingo 24 de mayo de 2026 - crédito Prensa Paloma Valencia

Contexto electoral en Colombia 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se desarrolló el 31 de mayo de 2026, en una jornada que definió a los dos candidatos que avanzan a la segunda vuelta.

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Con el 100% de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % del total, consolidándose como el aspirante más votado en esta etapa inicial. En segundo lugar se ubicó el candidato Iván Cepeda, quien alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90%.

En el tercer lugar se posicionó la senadora Paloma Valencia, con un resultado cercano al 7% del total de votos, según el escrutinio preliminar de la Registraduría.