Colombia

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó las declaraciones de Petro sobre resultados electorales: "Pasarás a la historia como el peor presidente de Colombia"

El alcalde de Medellín respondió con dureza a la postura del presidente al cuestionar el conteo preliminar y defendió la labor de las autoridades electorales

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Gutiérrez rechazó cualquier insinuación de fraude y defendió la transparencia y legalidad del proceso electoral colombiano - crédito X

Tras una jornada electoral masiva en la que más de 23,9 millones de colombianos ejercieron su derecho al voto para elegir al próximo presidente de la República, el país se prepara para la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Abelardo De La Espriella (43,74%, más de 10,3 millones de votos) y a Iván Cepeda (40,90%, más de 9,6 millones de votos).

El cierre de la primera vuelta dejó no solo el resultado oficial, sino una ola de reacciones políticas en todo el espectro nacional, entre ellas la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que criticó abiertamente el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro tras conocerse los resultados preliminares.

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El jefe de Estado, Gustavo Petro, cuestionó públicamente la validez del preconteo de votos, argumentando que los resultados no tienen fuerza vinculante y sugiriendo posibles irregularidades en el software a cargo del conteo:

El presidente Gustavo Petro cuestionó la validez del preconteo de votos y sugirió posibles irregularidades en el software electoral - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro cuestionó la validez del preconteo de votos y sugirió posibles irregularidades en el software electoral - crédito @petrogustavo/X

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, señaló el mandatario. Petro añadió que solo reconocerá como válidos los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República, según lo dispuesto en la ley.

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La publicación del presidente generó de inmediato una contundente respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. A través de sus redes sociales, Gutiérrez calificó la actitud del presidente como propia de un “dictador”, acusándolo de desconocer la institucionalidad democrática del país.

“Petro y sus aires de dictador quedan cada vez más en evidencia. Solo le sirven los resultados cuando le convienen. Deje de amenazar que en Colombia hay instituciones y hemos resistido su desgobierno del lado de la gente y con la Justicia. Y quién dijo que es usted el que debe aceptar los resultados? Para eso está la Registraduría!”, escribió Gutiérrez, enfatizando que la aceptación de resultados electorales corresponde a las autoridades electorales y no al jefe de Estado.

Federico Gutiérrez acusó al presidente Petro de actuar con aires de dictador y desconocer la institucionalidad democrática del país - crédito Federico Gutiérrez/X
Federico Gutiérrez acusó al presidente Petro de actuar con aires de dictador y desconocer la institucionalidad democrática del país - crédito Federico Gutiérrez/X

El alcalde también fue enfático al rechazar cualquier insinuación de fraude o manipulación de resultados, y defendió la labor de los organismos e instituciones encargados de velar por la transparencia del proceso electoral. “Pasarás a la historia como el peor presidente de Colombia. Colombia saldrá adelante”, remató Gutiérrez en su mensaje.

En un video adicional publicado en redes sociales, Federico Gutiérrez reiteró su llamado a la resistencia institucional y al papel protagónico de las regiones en la defensa de la democracia nacional. “Que pronto cese la horrible noche. Seguiremos trabajando desde Medellín para aportarle a Colombia. Seguiremos resistiendo y seguiremos sacando a Colombia adelante desde las regiones”, expresó el mandatario local, en alusión tanto a la coyuntura política como a las tensiones entre el gobierno central y los entes territoriales.

La derecha más unida para la segunda vuelta

Con la llegada de Abelardo De La Espriella a la segunda vuelta presidencial, la expectativa sobre posibles coaliciones y apoyos desde los principales frentes de la derecha en Colombia se materializó de inmediato.

El respaldo más contundente provino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, que reconoció públicamente la derrota de su candidata, Paloma Valencia, y anunció su apoyo sin reservas a la candidatura de De la Espriella para la segunda vuelta:

El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos Presidente al Dr. Abelardo de La Espriella”.

A este llamado se sumó la propia Paloma Valencia, que tras felicitar a De La Espriella por su victoria, anunció a título personal su respaldo a su candidatura:

“Nuestra defensa es por la libertad y la constitución. Tenemos el corazón siempre dispuesto para servirle a Colombia y luchar por un país mejor. Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria y a título personal anuncio mi respaldo a su candidatura. No podemos permitir la continuidad de un gobierno inútil y corrupto ni la instalación del neocomunismo. Colombia no cae”.

Paloma Valencia agradeció a quienes la acompañaron en la jornada y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial - crédito prensa Paloma Valencia

No obstante, la definición de la totalidad del bloque uribista aún está pendiente. Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial en la fórmula de Valencia y figura con fuerte proyección propia, se distanció de los apoyos automáticos y anunció que próximamente dará a conocer su posición de cara a la segunda vuelta.

Oviedo fue enfático en que no respaldará proyectos políticos que promuevan discursos homofóbicos o que representen retrocesos en materia de derechos y de inclusión. “Descarto respaldar campañas que ataquen derechos o promuevan discursos homofóbicos”, aseguró, abriendo la puerta a una decisión independiente y a la posibilidad de que una parte de los votantes de centro-derecha busquen otras opciones.

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