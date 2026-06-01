Tomás Uribe reaccionó al avance de Abelardo de la Espriella y celebró la derrota de Cepeda en primera vuelta: “Es una gran ganancia para Colombia”

Tomás Uribe, empresario e hijo del expresidente, celebró en redes sociales el avance de la derecha en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - crédito Tomás Uribe - X/Colprensa

La jornada electoral del 31 de mayo dejó varios mensajes en el espectro político colombiano. Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó en la red social X su satisfacción ante los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Para el empresario, el hecho de que Iván Cepeda no haya ganado en primera vuelta representa una ganancia para Colombia.

El mensaje se conoció poco después de confirmarse que el abogado penalista Abelardo de la Espriella se impuso en las urnas, logrando el primer lugar y asegurando su paso a la segunda vuelta frente al senador de izquierda Iván Cepeda.

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“Felicitaciones al doctor Abelardo de la Espriella. Ganó por amplio margen. Admiración y respeto a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, con ellos hasta el final”, expresó Tomás Uribe en su publicación.

El mensaje de Tomás Uribe destaca el resultado de la primera vuelta presidencial - crédito @tomasuribeEco / X

Uribe Moreno evitó referirse a posibles alianzas para la segunda vuelta, aclarando que esa definición corresponde a su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que históricamente ha influido en los pactos políticos del uribismo.

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Abelardo de la Espriella lidera la primera vuelta

El escenario electoral sorprendió por el desempeño de Abelardo de la Espriella, que obtuvo más de 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,7% de la votación. Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, alcanzó más de 9,6 millones de sufragios, lo que representa el 40,9% del total, con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia para ganar en primera vuelta presidencial se requiere la mitad más uno de los votos, umbral que Cepeda no logró superar. De esta manera, la segunda vuelta enfrentará a De la Espriella y Cepeda el 21 de junio, donde se definirá quién ocupará la presidencia para el periodo 2026-2030.

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Tomás Uribe celebra los resultados electorales y destaca como ganancia que Iván Cepeda no haya triunfado en primera vuelta - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayoría del territorio nacional, bajo la vigilancia de las autoridades y con una participación de más de 41 millones de colombianos habilitados para sufragar.

La postura del uribismo tras la derrota de Paloma Valencia

En el tercer lugar de la contienda quedó Paloma Valencia, quereconoció el resultado y anunció su respaldo personal a De la Espriella. “De manera personal como Paloma Valencia anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella para que el neo comunismo que impera en este país no continúe”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

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El propio Álvaro Uribe Vélez asumió la derrota de su sector con un mensaje directo a sus seguidores: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia”.

El exmandatario agregó: “Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció la derrota de su sector y pidió a sus seguidores votar por De la Espriella en la segunda vuelta - crédito @AlvaroUribeVel / X

La segunda vuelta y las perspectivas para Colombia

Con la definición de la segunda vuelta, la atención se centra en las estrategias de alianzas y movilización de votos. El próximo presidente de Colombia asumirá su mandato el 7 de agosto de 2026, sucediendo a Gustavo Petro.

La expectativa nacional está puesta en el desenlace entre dos visiones opuestas del país: la propuesta conservadora de Abelardo de la Espriella y el proyecto de izquierda de Iván Cepeda.

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La campaña, marcada por la polarización y las críticas cruzadas, ahora entra en una fase decisiva en la que los apoyos serán clave para inclinar la balanza en la votación final.