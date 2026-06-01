Canciller Rosa Villavicencio entregó el primer balance sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en el exterior: “Han existido alteraciones”

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia - crédito EFE/Carlos Ortega

Cerca de 1,5 millones de colombianos residentes en el exterior estuvieron habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, con el propósito de definir a los dos dirigentes que reemplazarán a Gustavo Petro y Francia Márquez en la Casa de Nariño.

Frente a ello, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, resaltó la labor de los funcionarios y jurados de votación que, a lo largo de la semana, se realizaron en los consulados y sedes diplomáticas de Colombia en el mundo.

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“Todas las mesas han contado con su papelería, han contado con sus jurados, han contado con el acompañamiento también de observadores y también desde la Registraduría, desde Cancillería, ha habido un apoyo importante a los consulados (...) es importante reseñar ese trabajo interinstitucional de coordinación que ha funcionado y ha garantizado que los 253 puestos abiertos en 77 embajadas puedan funcionar de la mejor manera sin que haya ningún contratiempo”, manifestó la alta funcionaria, en declaraciones a Caracol Radio.

Más de 1,5 millones de colombianos estaban habilitados para sufragar - crédito @EmbColombiaJap/X

Sin embargo, la canciller precisó que, durante las jornadas electorales, se presentaron algunas alteraciones al público, como largas filas o llegadas tardías de los votantes, pero que no fue impedimento para el transcurso de las jornadas electorales.

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“Son muy pocos los sitios donde, de pronto por tema logístico, tiene alguna dificultad, pero en general todo el mundo que se ha acercado y ha votado”, añadió.

Del mismo modo, la funcionaria sostuvo que el crecimiento se observó desde el 25 de mayo y lo atribuyó a una mayor vinculación de los connacionales residentes fuera del país. “Hay un incremento indudablemente de ese porcentaje”, afirmó Villavicencio en diálogo con Blu Radio.

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Por último, la canciller Rosa Villavicencio instó a la ciudadanía para que se respeten los resultados electorales, independientemente del ganador de la contienda electoral.

El embajador en Washington destacó la masiva participación de connacionales en ese país - crédito Joel González/Presidencia

Embajador en Estados Unidos dio balance ‘satisfactorio’

De otro lado, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, resaltó la multitudinaria participación de los connacionales en el país norteamericano, al considerar que desde marzo, varios ciudadanos registraron sus documentos en esa nación.

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A diferencia del proceso electoral en 2022, el jefe diplomático en Washington aseguró que más de 100.000 personas se inscribieron para el proceso electoral.

“Lo que hemos visto es que en todas partes la gente está aprovechando la votación anticipada como nunca antes”, manifestó García-Peña a los medios de comunicación.

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De igual manera, el embajador colombiano consideró que “el solo hecho de que la gente se esté haciendo votar es una excelente noticia y particularmente que los colombianos en el exterior ejercen su derecho al voto, creo que es también una excelente noticia”.

Abelardo de la Espriella gana en el exterior - crédito Misión UE

Así van los resultados en el exterior

Con el 77,41% de las mesas escrutadas en el país, el candidato Abelardo de la Espriella lidera las votaciones en los consulados de Colombia en el mundo, con 243.777 votos, representando un 51,98%, superando al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 142.266 sufragios, lo que significó un 30,33% de los votos válidos.

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En tercer lugar, se encuentra la candidata Paloma Valencia con 44.940 apoyos ciudadanos, representando el 9,58%. Muy distante, aparece Sergio Fajardo con 25.416 votos, lo que representa el 5,41%.

El listado lo complementan Claudia López (1,14%), Santiago Botero (0,41%), Sondra Macollins (0,06%), Miguel Uribe Londoño y Mauricio Lizcano (0,05%), Luis Gilberto Murillo (0,04%), Roy Barreras (0,03%), Carlos Caicedo (0,02%) y Gustavo Matamoros (0,01%).

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Ambos candidatos se disputarán la segunda vuelta el 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con los resultados preliminares entregados por la Registraduría colombiana, tanto el líder del movimiento Defensores de la Patria como el candidato del Pacto Histórico estarán presentes en la segunda vuelta presidencial, que se celebrará en tres semanas, es decir, el domingo 21 de junio de 2026.

En el segundo balotaje, se enfrentarán dos proyectos políticos con visiones distintas sobre el rumbo del país. Por un lado, Abelardo de la Espriella buscará consolidar el respaldo obtenido durante la primera fase de la campaña. Por el otro, Iván Cepeda intentará ampliar su base electoral para alcanzar la mayoría necesaria.

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