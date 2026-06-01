Colombia

Prensa internacional registró la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “Una Colombia partida en dos”

Los medios extranjeros siguieron minuto a minuto el desarrollo de la jornada electoral de Colombia, destacando las diferencias entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta del 21 de junio

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Abelardo De La Espriella logró imponerse en la primera vuelta presidencial, superando al candidato oficialista Iván Cepeda - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo De La Espriella logró imponerse en la primera vuelta presidencial, superando al candidato oficialista Iván Cepeda - crédito Charlie Cordero/Reuters

La comunidad internacional siguió de cerca las elecciones presidenciales en Colombia, que se desarrollaron el domingo 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) fue la gran sorpresa de la jornada electoral, tras obtener 10.356.231 votos a su favor (43,74%), superando al candidato oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico) que registró 9.686.023 sufragios (40,91%), respectivamente.

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Los dos candidatos, al no obtener una diferencia superior al 50%, tendrán que enfrentarse en una segunda ronda, que está fijada en tres semanas, es decir, el domingo 21 de junio de 2026.

El impacto electoral en Colombia fue fundamental para que los medios internacionales hicieran seguimiento a este suceso.

Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría
Abelardo de la Espriella superó los 10 millones de votos - crédito Registraduría

Así reportaron desde los portales internacionales las elecciones en Colombia

El periódico norteamericano The Washington Post difundió los resultados electorales en Colombia: “El abogado Abelardo de la Espriella, partidario de Trump, y el constructor de paz Iván Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en Colombia”.

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También, destacaron que ambos se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial “a finales de junio”.

Publicación The Washington Post sobre las Elecciones en Colombia - crédito The Washington Post
Publicación The Washington Post sobre las Elecciones en Colombia - crédito The Washington Post

A su vez, el diario británico BBC News, en un amplio despacho sobre los hechos, tituló: “Elecciones en Colombia: el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y el líder de izquierda Iván Cepeda se disputarán la presidencia en la segunda vuelta”.

En su escrito, el portal digital resaltó el desarrollo de la contienda electoral, en medio de una polarización sin precedentes en el país sudamericano. Posteriormente, dedicaron párrafos apartes para reseñar el perfil de los dos candidatos presidenciales, e hizo una predicción para lo que será el segundo balotaje.

Colombia entonces parece encaminada a un duelo entre dos visiones antagónicas del país”, indicaron.

Publicación BBC News sobre las Elecciones en Colombia - crédito BBC News
Publicación BBC News sobre las Elecciones en Colombia - crédito BBC News

De manera paralela, el portal europeo France24 publicó: “Colombia elige dos extremos: De la Espriella y Cepeda irán al balotaje”. En sus publicaciones, hicieron énfasis en que De la Espriella no partía como el máximo favorito de la contienda electoral, resaltando los errores de las encuestas y sondeos de opinión previos a las elecciones, así como la amplia abstención de la ciudadanía en este proceso electoral.

“Esos mismos sondeos sugirieron que la contienda será mucho más dura en la segunda ronda, una vez que los votantes de derecha y de centro ya no tienen múltiples candidatos entre los que elegir”, manifestaron.

Publicación France24 sobre las Elecciones en Colombia - crédito France24
Publicación France24 sobre las Elecciones en Colombia - crédito France24

Igualmente, la Radio Francesa (Rfi) hizo un cubrimiento minuto a minuto sobre lo que pasaba en los comicios electorales en la nación latinoamericana. “Elecciones en Colombia: De la Espriella y Cepeda pasan a la segunda vuelta”.

Los medios internacionales además de detallar los resultados electorales, destacaron el perfil de los dos aspirantes y lo que será el escenario del segundo balotaje.

Publicación RFI sobre las Elecciones en Colombia - crédito RFI
Publicación RFI sobre las Elecciones en Colombia - crédito RFI

Entre tanto, el medio español El Mundo publicó: “El petrista Cepeda se disputará la Presidencia de Colombia con el ‘outsider’ derechista De la Espriella, lanzado como un tsunami”.

En su escrito, el medio internacional detalló que, aunque los dos no superaron el umbral requerido, manifestaron la disposición de ambas campañas para recoger los votos necesarios que lo llevarán a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

“El lunes arranca el sprint final entre dos personalidades, trayectorias vitales y visiones del modelo de Estado y del gobierno radicalmente opuestas”, mencionaron.

Publicación El Mundo España sobre las Elecciones en Colombia - crédito Elmundo.es
Publicación El Mundo España sobre las Elecciones en Colombia - crédito Elmundo.es

Por su parte, el diario El País de España difundió: “De la Espriella y Cepeda se disputarán la presidencia con una Colombia partida en dos”, reafirmando la polarización que atraviesa la nación sudamericana.

En su cubrimiento, el medio recalcó la nula exactitud de las encuestas frente al proceso electoral en Colombia, y destacó la forma de campaña de Abelardo de la Espriella. “Nadie esperaba que superara con tanta holgura los 10,3 millones de votos. El abogado, de 47 años, convirtió la campaña en un espectáculo que le resultó rentable: aunque forma parte del sistema tanto como cualquier otro candidato, supo capitalizar el rechazo al establishment y a la política tradicional”, expresó.

Publicación El País España sobre las Elecciones en Colombia - crédito El País España
Publicación El País España sobre las Elecciones en Colombia - crédito El País España

Así mismo, el medio argentino El Clarín puso en su portada dos noticias relacionadas con las elecciones presidenciales en Colombia: “El outsider Abelardo de la Espriella se impuso al oficialista Iván Cepeda, pero habrá balotaje”.

Así mismo, publicó un perfil del candidato vencedor en Colombia. “Abelardo de la Espriella. Discurso patriótico y admirador de Bukele: quién es el candidato que ganó la primera vuelta en Colombia”.

Publicación Clarín sobre las Elecciones en Colombia - crédito Clarín
Publicación Clarín sobre las Elecciones en Colombia - crédito Clarín

Por último, se destaca el diario El Comercio de Perú, que resaltó la victoria de Abelardo de la Espriella sobre el candidato oficialista. “Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo 21 de junio”, escribió.

Más allá de su percepción hacia los dos candidatos, también dedicaron un espacio para Paloma Valencia, al catalogarla como “la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo”.

Publicación El Comercio Perú sobre las Elecciones en Colombia - crédito El Comercio Perú
Publicación El Comercio Perú sobre las Elecciones en Colombia - crédito El Comercio Perú

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