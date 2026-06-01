Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, el empresario Mario Hernández pidió “recuperar a Colombia en segunda”

El diseñador reiteró su apoyo a Paloma Valencia y habló de su decisión para segunda vuelta - crédito Lina Gasca/Colprensa

El país mostró su apoyo a los candidatos presidenciales en primera vuelta y la gran sorpresa de la jornada fue el rotundo apoyo que tuvo Abelardo de la Espriella, que se consolidó como la nueva figura más destacada de la derecha en Colombia, logrando sobrepasar, por mucho, a la candidata de Álvaro Uribe Vélez y ganadora de la Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia.

En medio de la cantidad de reacciones que surgieron por los resultados del 31 de mayo, en los que también se destacó Iván Cepeda con un gran respaldo a nivel nacional, se destacan las de los grandes empresarios del país, teniendo en cuenta que conforman uno de los sectores que más ha lanzado críticas en contra del primer presidente de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro.

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Entre una de las posturas más destacadas se encuentra la de Mario Hernández, que respaldó a Paloma Valencia tras la primera vuelta presidencial en Colombia y sostuvo en X que “esta noche no perdimos” porque, a su juicio, “hoy ganó Colombia”, después de que la candidata quedara fuera de la segunda vuelta que se disputará el 21 de junio.

El empresario y fundador de una reconocida marca de marroquinería publicó su mensaje luego de que la jornada electoral del domingo 31 de mayo dejara a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

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Mario Hernández se pronuncia en X tras la primera vuelta presidencial en Colombia - crédito X

En esa publicación, el empresario afirmó que respaldó a Valencia porque, según escribió, “representó unos principios en los que creo”.

Sin embargo, aprovechó la publicación para plantear su postura tras el resultado aplaudiendo que Abelardo de la Espriella se destacara: “El pueblo decidió defender la democracia, la seguridad, la empresa y la confianza inversionista. Hoy ganó Colombia“.

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Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a votar por el abogado en la jornada electoral que se aproxima con el siguiente mensaje: “A recuperar a Colombia en segunda. Vamos Tigre y Restrepo!!!”, refiriéndose a Abelardo y su fórmula vicepresidencial, el economista y exministro José Manuel Restrepo.

Las declaraciones de Mario Hernández volvieron a causar polémica en el país - crédito Colprensa

El empresario ya se había pronunciado sobre la campaña

La postura de Mario Hernández se ha mantenido desde el inicio de las campañas electorales. Incluso, en otra de sus publicaciones recientes, el empresario había mostrado su apoyo a Paloma Valencia desde su puesto de votación, donde destacó la concurrencia de ciudadanos desde temprano y expresó su expectativa frente a la jornada.

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En el video del momento en el que votó, Hernández reiteró de forma abierta su preferencia electoral: “Vamos para adelante” y “vamos a construir un mejor país”. El mensaje se sumó a otras intervenciones que había hecho en los días previos sobre las presidenciales de 2026.

Durante una conversación anterior, el famoso también había pedido “votar por los mejores” y fijó una postura crítica frente a los gobiernos de izquierda en la región con el siguiente mensaje: “La izquierda no ha funcionado ni en Cuba ni en ninguna parte”.

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El abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Resultados de la primera vuelta

La primera vuelta presidencial de Colombia dejó fuera de competencia a Paloma Valencia, la candidata elegida por Álvaro Uribe para apostarle oficialmente a que la derecha regresara al poder. Sin embargo, ni siquiera él mismo logró convencer a los ciudadanos de votar por ella y el 31 de mayo se confirmó que la definición por la Presidencia será entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidato apoyado por el presidente Gustavo Petro.

Según los resultados reportados al cierre de la jornada, De la Espriella obtuvo 10.346.010 votos, Cepeda alcanzó 9.680.095 y Valencia sumó 1.637.665, por lo que no logró avanzar, así que Mario Hernández no dudó en expresar su respaldo al abogado, tal como lo hizo Uribe.

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