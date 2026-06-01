Gustavo Petro desató ola de críticas por rechazar los resultados de las elecciones presidenciales: “Qué peligro este señor”

Gustavo Petro dijo que hay dos censos electorales en este momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La decisión del presidente Gustavo Petro de poner en duda el preconteo electoral, luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda desató una oleada de reacciones y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. El mandatario denunció presuntas irregularidades en el software de conteo y discrepancias en el censo.

El jefe de Estado expuso sus sospechas en un mensaje en X. Según él, “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”. El presidente sostuvo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

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Petro agregó que existen dudas sobre el número real de votantes: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro desconoció resultados de la primera vuelta presidencial, en la que perdió Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Reiteró que, “por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

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Rechazo a afirmaciones de Gustavo Petro

Diversas figuras políticas y empresariales de Colombia manifestaron su rechazo a la postura de Gustavo Petro tras el preconteo. Entre los principales opositores se encuentran el expresidente Iván Duque, miembros del Centro Democrático, senadores, representantes empresariales y voces internacionales como Human Rights Watch, quienes defendieron la integridad del sistema electoral y reclamaron el respeto a los resultados oficiales.

El expresidente Iván Duque criticó este pronunciamiento y dijo que “Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza. No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo”.

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Iván Duque, expresidente de Colombia, dice que Gustavo Petro quiere desconocer la democracia - crédito @IvanDuque/X

La postura de Duque fue secundada por diversos integrantes de la oposición. El senador Efraín Cepeda señaló que “la actitud del presidente Gustavo Petro al descalificar y desconocer el preconteo revela, una vez más, su verdadero talante: solo respeta la institucionalidad cuando le conviene. Con esta conducta queda demostrado que no solo es un mal gobernante, sino también un mal perdedor”.

Desde la Cámara de Representantes, Andrés Forero expresó que Gustavo Petro es un peligro. “¡Qué peligro este señor! No le bastó hacerle campaña ilegalmente a su candidato y ahora de forma anti-democrática y autoritaria desconoce los resultados electorales porque no lo favorecieron", anotó.

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Dijo que “hay que derrotar a Cepeda para salvar la democracia y la libertad en Colombia!”.

La senadora María Fernanda Cabal también se refirió a la situación: “Petro, usted es pasado. Lo derrotamos hoy, lo volveremos a derrotar en segunda vuelta”. Cabal recordó que “un Tribunal de la República ya le advirtió en abril que sus mensajes sin prueba sobre fraude electoral ‘afectan el derecho colectivo al servicio público electoral. Y pidió al mandatario que “no juegue más con el país”.

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María Fernanda Cabal, senadora, pidió a Gustavo Petro que no juegue más con el país - crédito @MariaFdaCabal/X

El Centro Democrático se sumó al rechazo y responsabilizó al Gobierno por el ambiente de división.

“Cepeda, qué cinismo. Usted y el gobierno que representa no pueden posar de víctimas cuando han alimentado durante años la polarización, el odio y la confrontación. Los colombianos vieron cómo durante esta campaña sus huestes atacaron la familia del expresidente Uribe en Rionegro y luego un acto político del Centro Democrático con Uribe en Segovia”.

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El partido añadió: “Usted, Cepeda, encarna una política basada en la división, el enfrentamiento entre colombianos y la estigmatización de quienes piensan distinto. Ese camino solo profundiza la crisis del país. Mientras ustedes promueven la confrontación, Álvaro Uribe Vélez representa para millones de colombianos el liderazgo que devolvió la confianza, fortaleció la seguridad y abrió oportunidades para el progreso”.

A las críticas se sumó el abogado Daniel Briceño, que cuestionó la justificación presidencial: “Petro no acepta los resultados porque está perdiendo. Estamos listos para defender la constitución y la ley”. Agregó que “Petro quiere quedarse en el poder a toda costa y aquí estamos para enfrentarlo”.

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El Centro Democrático alertó que Iván Cepda encarna una política basada en la división - crédito CeDemocratico/X

Garantías democráticas

Desde el ámbito empresarial, a presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, fue enfática al decir que “las declaraciones del presidente Petro sobre los resultados electorales merecen rechazo institucional”. Explicó que “en Colombia, el presidente no acepta ni rechaza resultados electorales, los acata. El preconteo es informativo. El resultado vinculante surge del escrutinio oficial con autoridades electorales, jueces, comisiones, reclamaciones y control legal”.

Insistió en que “la responsabilidad del Gobierno no es calificar las elecciones ni sembrar dudas sobre el proceso, es dar garantías, respetar la neutralidad institucional y actuar dentro de las competencias que le asigna la Constitución”. Finalmente, resaltó que “Colombia necesita reglas claras, instituciones respetadas y resultados oficiales acatados”.

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Llamados a respetar la institucionalidad electoral

A su vez, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el Presidente siembre dudas injustificadas”.

Puntualizó que “los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría”.