Colombia

Abelardo de la Espriella desafió a Petro y Cepeda: “Son un par de bandidos que vamos a hundir para siempre”

El aspirante de Defensores por la Patria, tras captar el mayor respaldo en la primera vuelta electoral, advirtió a los líderes de la izquierda que no permitirá un desconocimiento del voto y convocó a sus seguidores a defender los resultados

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La postura de Abelardo de la Espriella se hizo evidente después de la jornada electoral, cuando dirigió un mensaje directo a los principales rivales políticos, generando reacción en el escenario nacional debido a sus declaraciones - crédito X

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato del movimiento Defensores por la Patria, lanzó una advertencia directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su contrincante en la segunda vuelta, Iván Cepeda.

En un discurso ofrecido en Barranquilla tras conocer los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, el aspirante afirmó de manera categórica: “Petro y Cepeda son un par de bandidos que vamos a jubilar para siempre”.

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La declaración se produjo luego de que el candidato obtuviera más de 10 millones de votos y se consolidara como el favorito rumbo al balotaje del 21 de junio.

Celebración multitudinaria y advertencia desde el río Magdalena

En la noche del 31 de mayo, miles de seguidores de De la Espriella se congregaron en el Malecón del Río, en Barranquilla, para festejar el avance de su candidato a la segunda vuelta.

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Vestidos con camisetas amarillas de la selección colombiana y ondeando banderas nacionales, los simpatizantes corearon consignas contra el actual presidente y su partido, mientras sonaba el vallenato Que me coma el tigre.

Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Elecciones presidenciales 2026 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @IvanCepedaCast/X
Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Elecciones presidenciales 2026 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS - @IvanCepedaCast/X

El propio De la Espriella llegó al lugar a bordo de una embarcación decorada con los colores de la bandera, desde donde pronunció su discurso, protegido por un cristal blindado. El candidato agradeció el respaldo de la ciudadanía y lanzó una advertencia a Petro y Cepeda: “No se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar”.

Acusaciones y clima de tensión institucional

El ambiente electoral se tensó luego de que Gustavo Petro manifestara que no reconocerá los resultados hasta que concluyan los escrutinios oficiales. Por su parte, Iván Cepeda denunció un desfase de cerca de 800.000 votos y cuestionó la transparencia del conteo preliminar.

Ambos rechazaron avalar el preconteo, lo que motivó la respuesta de De la Espriella, quien instó a la fuerza pública y a las autoridades a garantizar el respeto a la voluntad ciudadana.

Durante su intervención, el líder de derecha también se refirió a la gestión de Petro y acusó al Gobierno nacional de “sumir al país en una crisis humanitaria que cada día pone más muertos”. El candidato denunció la política de “Paz Total”, señalando que ha favorecido la expansión de grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc.

Con base en los datos oficiales de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74%), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 9,6 millones (40,90%).

El candidato de Defensores por la Patria lanza duras acusaciones contra Gustavo Petro e Iván Cepeda, calificándolos de ‘bandidos’ y ‘narcoterroristas’ - crédito Reuters
El candidato de Defensores por la Patria lanza duras acusaciones contra Gustavo Petro e Iván Cepeda, calificándolos de ‘bandidos’ y ‘narcoterroristas’ - crédito Reuters

Ataques a Cepeda y llamado a la oposición

En su discurso, De la Espriella elevó el tono de sus críticas hacia Cepeda, al que calificó de “narcoterrorista” y señaló como aliado de figuras como Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro.

El candidato recordó episodios polémicos de la historia reciente, acusando a su rival de haber facilitado la liberación de alias Jesús Santrich y de aparecer en los computadores del abatido jefe guerrillero “Raúl Reyes”.

El aspirante de Defensores por la Patria también cuestionó la falta de propuestas de su contrincante y lo acusó de utilizar el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez para captar votos. Planteó un contraste con su propio perfil, destacando su trayectoria personal y familiar frente a la supuesta opacidad de Cepeda.

En ese contexto, De la Espriella agradeció públicamente el respaldo de Paloma Valencia, ahora excandidata del Centro Democrático, que quedó en tercer lugar y anunció su apoyo a la campaña de derecha para la segunda vuelta.

El ambiente electoral se tensa tras la negativa de Petro y Cepeda a reconocer los resultados preliminares y las denuncias de irregularidades en el conteo - crédito Reuters
El ambiente electoral se tensa tras la negativa de Petro y Cepeda a reconocer los resultados preliminares y las denuncias de irregularidades en el conteo - crédito Reuters

Defensa de la democracia y llamado a la comunidad internacional

El discurso incluyó un llamado a la defensa de la democracia. De la Espriella advirtió: “Vamos a defender la democracia con la razón y con la fuerza”, en respuesta a las acusaciones de fraude provenientes del Gobierno y del Pacto Histórico.

También solicitó la vigilancia de la comunidad internacional y del gobierno de Estados Unidos para custodiar el proceso de la segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

El candidato reafirmó su disposición de llegar a la Casa de Nariño para garantizar el cumplimiento de la Constitución y cortar los privilegios de los políticos tradicionales. “No voy a permitir que sigan viviendo de la teta del Estado ni que usen el dolor de las víctimas para concentrar poder”, afirmó.

Abelardo de la Espriella concluyó su mensaje con una expresión de desafío: “Hoy se ha cerrado la primera página de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio”.

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