Colombia

Votantes aparecieron disfrazados de tigres y con peluches gigantes en la jornada electoral: hubo críticas

La normativa indica que el día de las elecciones no está permitida ninguna clase de propaganda político-electoral. Hay especificaciones para los electores

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La ciudadana expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @antioquiacomoamanecio/IG

La jornada electoral del 31 de mayo de 2026 en Colombia, en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a una nuevo presidente o presidenta del país, estuvo marcada por algunas particularidades. Por un lado, los resultados dan paso a una segunda vuelta electoral, en la que se definirá la Presidencia de la República entre dos candidatos opuestos: Abelardo de la Espriella (el más votado) e Iván Cepeda Castro.

Por otro lado, los electores llegaron a sus puntos de votación con mucho más que su cédula de ciudadanía, documento requerido para el ejercicio del sufragio. En videos publicados en redes sociales se evidenció que algunos votantes ingresaron a los lugares de votación con propaganda electoral alusiva a uno de los aspirantes.

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Una ciudadana, por ejemplo, apareció con un disfraz de tigre, que hace referencia al candidato presidencial De la Espriella, que apropió como símbolo político-electoral al tigre. También tenía puesta una camiseta de la selección Colombia, como lo hizo el aspirante el día de la votación y en algunos de los eventos que lideró previo a los comicios.

La normativa indica que el elector puede portar, en lugar no visible, un (1) elemento de ayuda, el cual deberá tener como medida máxima 10 centímetros por 5.5 centímetros, con el fin de que se pueda identificar el partido, movimiento, grupo o candidato por quien votará - crédito AP/ @antioquiacomoamanecio/IG y @PizarroMariaJo/X
La normativa indica que el elector puede portar, en lugar no visible, un (1) elemento de ayuda, el cual deberá tener como medida máxima 10 centímetros por 5.5 centímetros, con el fin de que se pueda identificar el partido, movimiento, grupo o candidato por quien votará - crédito AP/ @antioquiacomoamanecio/IG y @PizarroMariaJo/X

Además, hizo un gesto militar característico de la campaña de Abelardo de la Espriella, cuyo eslogan es: Firme por la Patria.

En otro punto de votación, un ciudadano llegó con un coche en el que transportaba un tigre de peluche de gran tamaño, acompañado de tres bombas de color amarrillo, azul y rojo, simbolizando la bandera de Colombia. La persona que lo grabó aseguró que el elector votó en la mesa 40.

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Esto es un abierto fraude, esto es un delito que está cometiendo este señor acá”, dijo el ciudadano.

La congresista María José Pizarro, del partido Pacto Histórico, que funge como jefa de debate del candidato Iván Cepeda Castro, se refirió a estos hechos a través de una publicación en su cuenta de X. Advirtió que se trataría de una irregularidad y que, pese a que las autoridades fueron notificadas al respecto, no se tomaron cartas en el asunto.

Un ciudadano criticó al votante por llevar un tigre de peluche - crédito @PizarroMariaJo/X

Me informan que esto sucedió hoy en un puesto de votación de Cedritos, Bogota. Se informó a la @PGN_COL a la @Registraduria y a la @policia. NO hicieron absolutamente NADA”, aseguró la legisladora de izquierda.

Propaganda electoral el día de las elecciones: esto dice la normativa

El Decreto 188 de 2026 del Ministerio del Interior, mediante el cual se dictaron medidas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y de Presidencia y Vicepresidencia de la República (primera vuelta), establece en su artículo 3 la prohibición de toda clase de propaganda político-electoral durante el día de las elecciones.

La normativa también incluye manifestaciones, comunicados y entrevistas que sirvan como espacios de impulso de candidaturas o partidos políticos. Sin embargo, el decreto aclara que esa prohibición no implica una restricción para el ejercicio de la actividad periodística ni la libertad de prensa.

El Decreto 188 de 2026 Ministerio del Interior indica que durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral - crédito Función Pública
El Decreto 188 de 2026 Ministerio del Interior indica que durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral - crédito Función Pública

Asimismo, aclara que el día de las elecciones, los electores pueden portar en lugar no visible un elemento de ayuda, con el fin de que se pueda identificar el partido, movimiento, grupo o candidato por quien votará. Ese objeto debe tener como medida máxima 10 centímetros por 5,5 centímetros.

Durante el día de elecciones no podrán colocarse carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la propaganda que se hubiese puesto con anterioridad al día de las elecciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente”, detalla el decreto.

Las autoridades están en su deber de decomisar toda clase de propaganda proselitista que sea distribuida por el país durante la jornada electoral.

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