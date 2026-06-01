Colombia

Mafe Carrascal le lanzó una pícara propuesta a Juan Daniel Oviedo tras perder las elecciones presidenciales: esto le dijo

La congresista del Pacto Histórico vio que la exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia no se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella y le lanzó un guiño para una alianza

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La representante Mafe Carrascal publicó una frase dirigida a Juan Daniel Oviedo que reactivó el debate político tras la jornada electoral - crédito @MafeCarrscal/X - Reuters
La representante Mafe Carrascal publicó una frase dirigida a Juan Daniel Oviedo que reactivó el debate político tras la jornada electoral - crédito @MafeCarrscal/X - Reuters

El ambiente político en Colombia sumó un nuevo punto de conversación tras el mensaje publicado por la representante a la Cámara Mafe Carrascal, que dirigió una invitación directa a Juan Daniel Oviedo luego de la jornada electoral del 31 de mayo.

La congresista del Pacto Histórico escribió en sus redes sociales una frase corta, pero picara, que tomó fuerza inmediata en el debate público digital y abrió interpretaciones sobre el rumbo del exaspirante vicepresidencial.

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La publicación apareció en medio de un país que aún procesaba los resultados de la primera vuelta. El tono del mensaje, cercano y sin rodeos, contrastó con la tensión propia del cierre electoral y generó una ola de comentarios que lo ubicaron entre la ironía política.

Por medio de su cuenta en X, la congresista del Pacto Histórico escribió: “¿Nos tomamos un café Juan Daniel Oviedo?”.

Mafe Carrascal y su llamativa invitación a Juan Daniel Oviedo tras su derrota en las elecciones presidenciales - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal y su llamativa invitación a Juan Daniel Oviedo tras su derrota en las elecciones presidenciales - crédito @MafeCarrascal/X

Así está la situación actual de Juan Daniel Oviedo

El conteo final dejó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con 43,74% de los votos, equivalente a 10.359.902 sufragios, mientras Iván Cepeda alcanzó 40,90%, con 9.687.508. Con esa diferencia estrecha, ambos avanzaron a la segunda vuelta programada para el 21 de junio, donde el país definirá su nuevo presidente.

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En ese mismo escenario, Paloma Valencia obtuvo 6,92% con 1.639.421 votos, junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, de acuerdo con el 99,98%. El resultado dejó a ambos fuera de la contienda principal y abrió una discusión sobre el reacomodo de apoyos y decisiones dentro de sus sectores políticos.

La candidata del Centro Democrático optó por respaldar la aspiración de Abelardo de la Espriella. Oviedo, en cambio, marcó distancia de esa decisión y rechazó sumarse a esa campaña. En sus declaraciones expresó: “Me duelen los resultados (...). Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad. Esta es una decisión seria que debo asumir”.

La fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo registró 6,92% de los votos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo registró 6,92% de los votos - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Esa postura reforzó la sensación de incertidumbre sobre su papel inmediato en el escenario político. El paso de Oviedo por la llamada Gran Consulta por Colombia lo había ubicado en el segundo lugar, un resultado que elevó expectativas sobre su continuidad en la contienda pública, incluso con posibles proyecciones hacia la Alcaldía de Bogotá, hipótesis que no se concretó.

Él optó por integrar la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, decisión que generó inconformidad en parte de quienes lo respaldaron desde el inicio, al interpretarla como un acercamiento al uribismo que muchos vieron como una ruptura con su postura inicial.

En la jornada electoral, esa molestia pareció reflejarse en las urnas, en lo que se conoce como un voto de castigo, pues entre ambos no alcanzaron ni la mitad de los apoyos que cada uno había obtenido por separado en la consulta. El resultado dejó la sensación de que ese sector del electorado no aprobó la alianza.

- crédito Paloma Valencia L./Facebook
Parece que la alianza de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo les costó las elecciones presidenciales - crédito Paloma Valencia L./Facebook

Juan Daniel Oviedo podría ser querido para otros proyectos políticos de cara a la segunda vuelta presidencial

Esa lectura no parece limitarse a un solo sector, pues el gesto de Mafe Carrascal hacia Juan Daniel Oviedo se entiende en algunos círculos como una posible señal de acercamiento para construir una alianza política, aunque sin claridad aún sobre su propósito.

El movimiento se vuelve más llamativo si se tiene en cuenta que Paloma Valencia decidió sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella, identificado por varios sectores como una figura de derecha más marcada, mientras Oviedo se distanció de esa opción al señalar que no le resultaba viable respaldarla, lo que lo dejó sin un alineamiento definido dentro del nuevo mapa político.

Esa falta de ubicación lo expuso a una especie de aislamiento político tras la elección, en un escenario donde su papel quedó difuso después de una campaña que buscó diferenciarse con un estilo poco convencional, recordado por algunos como el llamado “periodicazo”.

El panorama de perder las elecciones presidenciales dejó a Juan Daniel Oviedo sin una ubicación política concreta - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El panorama de perder las elecciones presidenciales dejó a Juan Daniel Oviedo sin una ubicación política concreta - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Aunque los resultados no alcanzaron las expectativas que se habían proyectado, su nombre sí logró mantenerse visible en la conversación pública, impulsado por una estrategia que apeló a un discurso cercano y de corte popular, lo que dejó huella en parte del electorado colombiano.

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