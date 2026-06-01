Colombia

Así quedó el mapa político en Colombia tras la primera vuelta presidencial: estos departamentos apoyaron a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella

Los resultados territoriales evidenciaron una división electoral entre las regiones que respaldaron a Abelardo de la Espriella y aquellas que se inclinaron por Iván Cepeda, configurando el escenario para la segunda vuelta presidencial

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La primera vuelta presidencial celebrada el domingo 31 de mayo de 2026 dejó definido el panorama de la contienda por la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

Tras el escrutinio del 99.99% de las mesas informadas por la Registraduría, ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos, por lo que los colombianos deberán regresar a las urnas el 21 de junio para elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.413 votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.245 sufragios, correspondientes al 40,90%. En el tercer lugar se ubicó Paloma Valencia con 1.639.668 votos, lo que representó el 6,92% de la votación nacional.

Más allá de la diferencia registrada entre los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta, la jornada electoral dejó un mapa político definido en buena parte del territorio nacional, con departamentos que mostraron una clara inclinación hacia una u otra candidatura.

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Los departamentos que respaldaron a Iván Cepeda

Iván Cepeda alcanzó 9.688.245 sufragios a nivel nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Iván Cepeda alcanzó 9.688.245 sufragios a nivel nacional - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Iván Cepeda logró imponerse en varias regiones del país, especialmente en zonas de la Costa Caribe, el Pacífico y algunos departamentos de la Amazonía y la Orinoquía. En Amazonas, con la totalidad de las mesas informadas, Cepeda obtuvo 13.954 votos, equivalentes al 55,31%. También ganó en Atlántico, donde alcanzó 549.193 sufragios, correspondientes al 52,12%.

La capital del país también favoreció al candidato del Pacto Histórico. En Bogotá D. C., Cepeda consiguió 1.706.249 votos, que representaron el 41,67% de la votación registrada en la ciudad.

En la región Caribe obtuvo además victorias en Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En Córdoba, uno de los resultados destacados de la jornada, Cepeda alcanzó 391.880 votos, equivalentes al 55,55% de los sufragios del departamento.

El candidato también logró imponerse en Chocó, Guainía, Putumayo, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. Entre los resultados con mayor margen de ventaja se encuentran Vaupés, donde consiguió el 75,52% de los votos, y Putumayo, donde obtuvo el 71,36% de los sufragios contabilizados.

Asimismo, en Guainía alcanzó el 56,44% de la votación departamental, mientras que en La Guajira registró el 55,29%. En San Andrés y Providencia obtuvo 7.936 votos, equivalentes al 44,08%.

Los territorios donde ganó Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.413 votos en la primera vuelta, siendo el candidato con la votación más alta registrada en la historia de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.413 votos en la primera vuelta, siendo el candidato con la votación más alta registrada en la historia de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, Abelardo de la Espriella logró consolidar una amplia presencia electoral en departamentos del centro del país, los Llanos Orientales y el Eje Cafetero.

Antioquia fue uno de sus principales bastiones. Allí consiguió 1.723.406 votos, equivalentes al 54,36% de los sufragios. También obtuvo la victoria en Arauca con 50.613 votos y el 51,28% de participación a su favor.

El candidato de Defensores de la Patria se impuso igualmente en Boyacá, donde registró 337.768 votos, correspondientes al 50,47%, así como en Caldas, donde alcanzó 218.852 sufragios, equivalentes al 44,54%.

En Caquetá obtuvo 81.783 votos para un porcentaje de 47,74%, mientras que en Casanare consiguió uno de sus mejores resultados al alcanzar 134.114 votos, que representaron el 61,25% de la votación departamental.

De la Espriella también ganó en Guaviare, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. En Huila obtuvo 297.613 votos, equivalentes al 54,24%, mientras que en Meta alcanzó 280.090 sufragios, correspondientes al 52,15%. En Santander logró una de sus votaciones más importantes al sumar 684.563 votos.

Casanare fue el departamento donde Abelardo de la Espriella registró uno de sus porcentajes más altos, con el 61,25 % de los votos, consolidándose como una de las regiones de mayor respaldo para su candidatura.

Presidencia Colombia
Más de 20 millones de colombianos respaldaron a los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

Los resultados de la primera vuelta reflejaron una distribución territorial diferenciada entre los dos aspirantes que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta. Con este panorama territorial y una diferencia de 673.168 votos entre ambos candidatos, Colombia entra en una nueva etapa con miras a la elección definitiva del próximo jefe de Estado.

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