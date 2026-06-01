Segunda vuelta: cómo se repartirían los votos de Paloma Valencia y Sergio Fajardo tras derrota en la primera vuelta; expertos opinan

Paloma Valencia y Sergio Fajardo lograron una serie de apoyos que hoy parecen ser codiciados por los sectores radicales en la contienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los interrogantes que surgieron tras desarrollarse la primera vuelta presidencial en Colombia y conocerse en consecuencia los resultados que dejaron en carrera de cara a la segunda vuelta al abogado Abelardo de la Espriella (43,74%) y al senador Iván Cepeda (40,90%), están relacionados con cómo se empezarán a equilibrar las cargas para esta nueva cita con la democracia; que tal como indica el calendario se adelantará el domingo 21 de junio de 2026.

En especial, con los votos que obtuvieron dos de los candidatos que quedaron relegados en la contienda: la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que obtuvieron, de acuerdo con el boletín 58, con el 99,99% de las mesas escrutadas, 1.639.683 (6,92%) y 1.009.069 votos (4,26%), respectivamente. Apoyos que podría recalar en uno y otro sector, como ha sucedido en anteriores comicios.

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Sin embargo, según dos expertos consultados por Infobae Colombia, el balotaje podría registrar escenarios diversos, pues mientras los votos de Valencia estarían más cerca de un ‘endoso’ hacia De la Espriella, justos después de que la excandidata y su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, adhirieran a la campaña del “Tigre”, en el caso de Abelardo se perfila un bloque más disperso, que daría margen al voto en blanco o la abstención, antes de apoyar a Cepeda.

Aunque ya no estarán en el tarjetón, Paloma Valencia y Sergio Fajardo pueden jugar un papel importante para elegir al nuevo presidente de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Disciplina en la derecha y fragmentación en el centro: el análisis con miras a la segunda vuelta

Manuel Camilo González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, planteó que el comportamiento de ambos electorados no sería equivalente. “En la campaña del Centro Democrático de Paloma Valencia, sí o sí, casi que por necesidad existencial, el Centro Democrático va a mudar todos sus votos a Bernardo Lasprilla”, indicó el académico frente a estas posibilidades.

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A su vez, el académico añadió que ese traslado estaría asociado a un reacomodamiento interno de la derecha. Según su lectura, el mal resultado refleja una “reconfiguración del poder” en ese espacio y, de esta manera, empujaría al partido a respaldar al que hoy encarna una derecha que trascendió, más allá del Centro Democrático, y que en las redes sociales ha mutado a lo que sería una especie de posturibismo; es decir, las ideas de Uribe Vélez sin su líder natural.

“En la campaña del Centro Democrático de Paloma Valencia, por necesidad existencial, el partido trasladará todos sus votos a Abelardo de la Espriella. Lo hace para proteger a su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe", remarcó González, que mencionó un término clave: blindaje partidario, en favor del autodenominado “Tigre”, que ahora tiene ventaja con respecto a su contendor, pues logró consolidar de forma rápida apoyos considerados cruciales.

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Paloma Valencia no logró conservar siquiera los más de 3 millones de votos que obtuvo en la consulta del 8 de marzo y quedó tercera en los comicios - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De hecho, el profesor también vinculó ese respaldo con una negociación política posterior a la elección. “Hay una transacción de por medio” para que el Centro Democrático actúe en el Congreso como partido de Gobierno y como “blindaje partidario” de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, lo que le daría al aspirante de derecha, que no tiene músculo legislativo, la fortaleza de adelantar las reformas que considere necesarias con el apoyo de esta fuerza.

Entretanto, en su análisis del votante de Fajardo, su conclusión fue distinta. Consultado por esta redacción sobre cómo se movería el voto de los simpatizantes del exmandatario regional, incluso los que respaldaron a la exalcaldesa Claudia López, existiría una posibilidad de que esos votos sean endosados a la campaña de Iván Cepeda por afinidades programáticas; y en ese orden de ideas, la posibilidad de arrastre de De la Espriella sería “mucho menor”.

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El millón de votos obtenido por Sergio Fajardo aparece como el bloque menos controlable

Por su parte, David Fernando Varela, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, sostuvo a Infobae Colombia que para anticipar el reparto de los votos hay que mirar los antecedentes de 2018 y 2022, además de la distribución regional en departamentos y ciudades clave. Con esta comparación, está convencido de que la elección del 31 de mayo reprodujo de cerca lo ocurrido en 2022.

En su tercera participación en una elección presidencial, Sergio Fajardo volvió a quedarse al margen de una definición - crédito @sergio_fajardo/X

Aunque en esta ocasión, tal parece que parte con una derecha en ventaja, una izquierda por debajo de lo esperado y un centro otra vez golpeado y defendió la tesis de que la disciplina electoral no está distribuida del mismo modo entre los dos sectores. “Los votantes de Paloma definitivamente están más alineados con el presidente Uribe”, indicó, en relación con cómo el votante “puro y duro” del uribismo que acompañó a la senadora se pase a De la Espriella.

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A diferencia de lo que ocurriría con Fajardo, en el que Varela proyectó una migración menos definida, en parte por lo que sería la decisión del candidato. “Lo más probable es que opte por dejar en libertad a sus seguidores o invitar al voto en blanco”, dijo Varela. De esta forma, la posible decisión podría favorecer de forma indirecta a De la Espriella, porque una parte del electorado de centro se movería más por sus antipatías que por sus simpatías con el oficialismo.

“El centro quedó destruido por los extremos; el país está polarizado entre posiciones radicales de izquierda y derecha que no hacen concesiones al centro. A Sergio Fajardo le resulta difícil apoyar a cualquiera de los dos candidatos tras haber mantenido una posición independiente frente a ellos”, complementó el académico, que hizo sus observaciones frente a la dicotomía que estaría enfrentando el excandidato del partido Dignidad y Compromiso tras la jornada.

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Los colombianos deberán acudir a las urnas nuevamente el 21 de junio, para escoger entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito REUTERS

En este análisis, precisó que no habrá endosos automáticos por orden de los candidatos, pues a su juicio estos respaldos operan más las inclinaciones ideológicas que una transferencia mecánica. Bajo esa premisa los votantes de Valencia seguirían más disciplinadamente las instrucciones de su dirigencia que los de Fajardo, como ya ha pasado en comicios anteriores, más por la disciplina del Centro Democrático y sus convicciones que por pedido de su excandidata.