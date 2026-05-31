Colombia

Miguel Polo Polo causó furor en redes sociales tras salir a votar en muletas: “Así cojo y como sea, pero vengo a votar”

El representante a la Cámara instó a sus seguidores a participar activamente en la jornada electoral y aseguró que votó “firme por la patria”, con el objetivo de definir la contienda en la primera vuelta

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El representante Polo Polo ejerce su voto y pide apoyo para definir la elección en la primera vuelta - crédito @MiguelPoloP/X

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, compartió en su cuenta oficial de X un mensaje tras ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026.

En su intervención desde el Congreso de la República, a donde llegó en muletas y cargado por dos hombres, subrayó la importancia de la jornada e instó a sus seguidores a respaldar su postura política. “Firme por la patria, así cojo y como sea, pero vengo a votar”, expresó el representante, quien se mostró decidido a impulsar una victoria en la primera vuelta electoral del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella.

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Durante un breve diálogo, Polo Polo respondió a la consigna de sus interlocutores con frases directas: “Vamos, firme” y “en primera, papi”, marcando así su compromiso con el proceso democrático. Acompañado de ciudadanos que participaron en la jornada, el legislador enfatizó el valor del voto para transformar el rumbo del país: “Acabamos de salir de ejercer nuestro derecho al voto, un derecho que lo ejercemos cada cuatro años. Una gran oportunidad para cambiar los destinos de nuestro país”.

Polo Polo llamó a votar “firme por la patria” y apostó por ganar en primera vuelta - crédito @MiguelPoloP/X
Polo Polo llamó a votar “firme por la patria” y apostó por ganar en primera vuelta - crédito @MiguelPoloP/X

A lo largo del intercambio, el representante reiteró el llamado a la participación y a la unión en torno a su propuesta: “Firme, mi negro, vamos con toda”.

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Tras lo anterior, Miguel Polo Polo recibió comentarios críticos en redes sociales. Un usuario expresó: “No sé cómo hay personas que quieren saludar a este man que es tan desagradable”, mientras otro añadió: “Ya falta un mes y 20 días para que no siga robando al Estado”.

Las publicaciones reflejaron el rechazo de algunos sectores hacia el congresista, quien suele generar opiniones encontradas en cada una de sus publicaciones.

Miguel Polo Polo llegó a votar en muletas - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo llegó a votar en muletas - crédito @MiguelPoloP/X

Ecuador retira aranceles tras orden de la Comunidad Andina y generó cruce entre Gustavo Petro y Polo Polo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que desde el 1 de junio quedarán eliminados los aranceles para importaciones de productos colombianos. La decisión, comunicada tras un diálogo con el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, pone fin a meses de tensión comercial entre ambos países.

El anuncio se presenta poco después de que la Comunidad Andina (CAN) ordenara desmontar las restricciones impuestas por Ecuador y Colombia, al considerarlas contrarias a la regulación regional.

La noticia provocó reacciones inmediatas en el escenario político colombiano. El representante Miguel Polo Polo, cercano a la campaña de De la Espriella, celebró la medida en redes sociales. “Impresionante: Petro lleva casi 4 años en el poder hablando mierda, y Abelardo, que apenas es candidato presidencial, ya logró que Ecuador reversara el aumento de los aranceles”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Polo Polo atribuyó el levantamiento de las tarifas a la gestión de De la Espriella y cuestionó la capacidad del Gobierno actual de lograr avances similares.

Rifirrafe entre Gustavo Petro y Polo Polo tras reunión de Abelardo de la Espriella con el presidente de Ecuador Daniel Noboa - crédito @petrogustavo/X - @MiguelPoloP/X
Rifirrafe entre Gustavo Petro y Polo Polo tras reunión de Abelardo de la Espriella con el presidente de Ecuador Daniel Noboa - crédito @petrogustavo/X - @MiguelPoloP/X

El presidente Gustavo Petro respondió directamente a la publicación y descartó que la eliminación de los gravámenes fuera resultado de gestiones del candidato opositor.

En su mensaje, Petro sostuvo: “Ay amigo Polo Polo, ¿resucitó? Uribe fue a Ecuador y habló con Noboa y elevaron estúpidamente los aranceles a Colombia, y ahora que metieron las patas con la economía del Ecuador y el sur de Colombia, el Pacto Andino les ordenó quitar los aranceles”.

El mandatario enfatizó que la medida obedecía a la resolución adoptada por la Comunidad Andina y acusó a sectores uribistas y a la “extrema derecha ecuatoriana” de haber promovido el incremento de los aranceles.

El levantamiento de los aranceles representa un paso significativo en la normalización del comercio bilateral, en un contexto marcado por tensiones políticas y decisiones judiciales regionales. La medida busca facilitar los intercambios y reactivar el flujo de bienes entre Ecuador y Colombia.

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