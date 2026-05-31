Juan Daniel Oviedo volvió a cuestionar a Abelardo de la Espriella tras respuesta de su esposa que ha generado debate: “Nunca ha estado”

Juan Daniel Oviedo - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, volvió a cuestionar al candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella tras las declaraciones de su esposa, Ana Lucía Pineda, a Semana, donde afirmó que, en caso de no ganar la Presidencia, ya tienen una alternativa para afrontar la derrota.

“Bueno, tenemos dos caminos: ganar o perder. Y bueno, y si perdemos, no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia, si no, no”, mencionó la mujer.

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Por este motivo, el exdirector del Dane y exalcalde de Bogotá afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella “nunca ha estado y nunca estará” para Colombia, y señaló que esa es la gran diferencia entre Paloma Valencia y el abogado.

Juan Daniel Oviedo afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella “nunca ha estado y nunca estará” para Colombia, y señaló que esa es la gran diferencia entre Paloma Valencia y el abogado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Hace 3 días, el 29 de mayo de 2026, quedó clara la diferencia entre Paloma y Abelardo. Abelardo NUNCA ha estado y NUNCA estará (sic)“, afirmó Oviedo.

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En su mensaje, destacó que Paloma Valencia siempre ha estado presente y que continuará así, sin importar los resultados de este domingo 31 de mayo de 2026, día en que los colombianos eligen en primera vuelta a su próximo presidente.

“Paloma ha estado aquí SIEMPRE y aquí seguirá, pase lo que pase (sic), aseveró Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo destacó que Paloma Valencia siempre ha estado presente y que continuará así, sin importar los resultados de este domingo 31 de mayo de 2026 - crédito @JDOviedoAr/X

Detalles de lo ocurrido

Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda manifestaron su deseo de obtener el respaldo de los votantes para alcanzar la Presidencia y suceder a Gustavo Petro. Pineda expresó su confianza en la determinación de su esposo para cumplir los objetivos que se propone. “Eso es diciendo y haciendo. Abelardo se propone algo y llega hasta el final”, afirmó.

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Durante la campaña, han surgido críticas, entre ellas las de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, quien cuestionó la posición inicial de De la Espriella respecto al gobierno de Gustavo Petro y su presencia fuera del país, específicamente en Florencia, Italia. Valencia sostuvo en diálogo con Blu Radio que mientras De la Espriella residía en el extranjero, ella lideró la oposición al actual gobierno.

En respuesta, Abelardo de la Espriella defendió su vínculo con Colombia, asegurando que su residencia en otro país no le impide mantenerse involucrado en la vida nacional. “A mí me parece una crítica sin ningún sustento, porque así tú vivas donde sea, tú no dejas de ser colombiano. Yo he vivido muchos años por fuera, pero nunca me desconecté de Colombia”, declaró en entrevista con Semana.

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El candidato recordó episodios en los que, desde el exterior, opinó sobre asuntos relevantes para el país, como el Acuerdo de Paz firmado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Abelardo de la Espriella recordó episodios en los que, desde el exterior, opinó sobre asuntos relevantes para el país, como el Acuerdo de Paz firmado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Aseguró que, a pesar de la distancia, se ha mantenido activo en el ámbito empresarial y político, pagando impuestos en Colombia y enfrentando a diferentes gobiernos. “He hecho empresa aquí, pago impuestos aquí, me he enfrentado al gobierno Petro, me enfrenté ocho años al gobierno de Juan Manuel Santos en una oposición muy fuerte, con unas columnas muy fuertes”, explicó.

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De la Espriella consideró que los comentarios de Paloma Valencia reflejan su inquietud ante los resultados de las encuestas, que ponen en duda su avance a la segunda vuelta. El candidato señaló que comprende el momento emocional que atraviesa Valencia en el contexto político.

“Yo entiendo a Paloma porque ella está muy afectada y la entiendo desde el punto de vista humano. Incluso ha salido a decir que yo apoyé el proceso de paz cuando yo voté no (...) yo entiendo que en este fragor de la política se digan cosas y tal, pero yo no tengo ningún resentimiento con la doctora Paloma, con nadie de su equipo que me haya atacado, con miembros del partido. Olvidado todo eso”, puntualizó.

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