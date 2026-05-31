Colombia

Juan Daniel Oviedo volvió a cuestionar a Abelardo de la Espriella tras respuesta de su esposa que ha generado debate: “Nunca ha estado”

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exdirector del Dane hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X, en la que destacó a la candidata presidencial Paloma Valencia

Guardar
Google icon
Juan Daniel Oviedo - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella
Juan Daniel Oviedo - crédito Sergio Acero/REUTERS/Prensa Abelardo de la Espriella

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, volvió a cuestionar al candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella tras las declaraciones de su esposa, Ana Lucía Pineda, a Semana, donde afirmó que, en caso de no ganar la Presidencia, ya tienen una alternativa para afrontar la derrota.

“Bueno, tenemos dos caminos: ganar o perder. Y bueno, y si perdemos, no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia, si no, no”, mencionó la mujer.

PUBLICIDAD

Por este motivo, el exdirector del Dane y exalcalde de Bogotá afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella “nunca ha estado y nunca estará” para Colombia, y señaló que esa es la gran diferencia entre Paloma Valencia y el abogado.

Juan Daniel Oviedo afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella “nunca ha estado y nunca estará” para Colombia, y señaló que esa es la gran diferencia entre Paloma Valencia y el abogado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Juan Daniel Oviedo afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella “nunca ha estado y nunca estará” para Colombia, y señaló que esa es la gran diferencia entre Paloma Valencia y el abogado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Hace 3 días, el 29 de mayo de 2026, quedó clara la diferencia entre Paloma y Abelardo. Abelardo NUNCA ha estado y NUNCA estará (sic)“, afirmó Oviedo.

PUBLICIDAD

En su mensaje, destacó que Paloma Valencia siempre ha estado presente y que continuará así, sin importar los resultados de este domingo 31 de mayo de 2026, día en que los colombianos eligen en primera vuelta a su próximo presidente.

“Paloma ha estado aquí SIEMPRE y aquí seguirá, pase lo que pase (sic), aseveró Juan Daniel Oviedo.

Juan Daniel Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo destacó que Paloma Valencia siempre ha estado presente y que continuará así, sin importar los resultados de este domingo 31 de mayo de 2026 - crédito @JDOviedoAr/X

Detalles de lo ocurrido

Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda manifestaron su deseo de obtener el respaldo de los votantes para alcanzar la Presidencia y suceder a Gustavo Petro. Pineda expresó su confianza en la determinación de su esposo para cumplir los objetivos que se propone. “Eso es diciendo y haciendo. Abelardo se propone algo y llega hasta el final”, afirmó.

Durante la campaña, han surgido críticas, entre ellas las de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, quien cuestionó la posición inicial de De la Espriella respecto al gobierno de Gustavo Petro y su presencia fuera del país, específicamente en Florencia, Italia. Valencia sostuvo en diálogo con Blu Radio que mientras De la Espriella residía en el extranjero, ella lideró la oposición al actual gobierno.

En respuesta, Abelardo de la Espriella defendió su vínculo con Colombia, asegurando que su residencia en otro país no le impide mantenerse involucrado en la vida nacional. “A mí me parece una crítica sin ningún sustento, porque así tú vivas donde sea, tú no dejas de ser colombiano. Yo he vivido muchos años por fuera, pero nunca me desconecté de Colombia”, declaró en entrevista con Semana.

El candidato recordó episodios en los que, desde el exterior, opinó sobre asuntos relevantes para el país, como el Acuerdo de Paz firmado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Abelardo de la Espriella recordó episodios en los que, desde el exterior, opinó sobre asuntos relevantes para el país, como el Acuerdo de Paz firmado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella recordó episodios en los que, desde el exterior, opinó sobre asuntos relevantes para el país, como el Acuerdo de Paz firmado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Aseguró que, a pesar de la distancia, se ha mantenido activo en el ámbito empresarial y político, pagando impuestos en Colombia y enfrentando a diferentes gobiernos. “He hecho empresa aquí, pago impuestos aquí, me he enfrentado al gobierno Petro, me enfrenté ocho años al gobierno de Juan Manuel Santos en una oposición muy fuerte, con unas columnas muy fuertes”, explicó.

De la Espriella consideró que los comentarios de Paloma Valencia reflejan su inquietud ante los resultados de las encuestas, que ponen en duda su avance a la segunda vuelta. El candidato señaló que comprende el momento emocional que atraviesa Valencia en el contexto político.

“Yo entiendo a Paloma porque ella está muy afectada y la entiendo desde el punto de vista humano. Incluso ha salido a decir que yo apoyé el proceso de paz cuando yo voté no (...) yo entiendo que en este fragor de la política se digan cosas y tal, pero yo no tengo ningún resentimiento con la doctora Paloma, con nadie de su equipo que me haya atacado, con miembros del partido. Olvidado todo eso”, puntualizó.

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoAbelardo de la EspriellaElecciones 2026Elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones en Colombia 2026: habilitaron más de 122.000 mesas y se han registrado 443 quejas ciudadanas por presuntas irregularidades

Las autoridades electorales y de seguridad respondieron a los reportes de los ciudadanos, reiterando el compromiso con la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada que va hasta las 4:00 p. m.

Elecciones en Colombia 2026: habilitaron más de 122.000 mesas y se han registrado 443 quejas ciudadanas por presuntas irregularidades

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia ya votó en Bogotá y criticó a “la política del show y las alianzas con criminales”

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia ya votó en Bogotá y criticó a “la política del show y las alianzas con criminales”

Ciudadanos en Medellín denunciaron largas filas y dificultad para llegar a los puestos de votación, tras su traslado a un piso 11

La decisión de ubicar los cubículos electorales en un piso elevado del centro comercial de San Diego ocasionó demoras, situación que dificultó el ejercicio del voto durante la jornada electoral

Ciudadanos en Medellín denunciaron largas filas y dificultad para llegar a los puestos de votación, tras su traslado a un piso 11

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Carina Murcia Yela, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realizó un llamado al respeto y la convivencia digital durante la jornada electoral en Colombia, asegurando que las plataformas y servicios de comunicaciones permanecen bajo monitoreo técnico y de ciberseguridad

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

El cierre temporal de vías y los desvíos se adoptarán para garantizar el acceso y la seguridad vial en los puntos de mayor concurrencia, según comunicó la entidad, que desplegará personal operativo y controlará los accesos

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla

Cristhian Mosquera hizo que “la teoría” del colombiano volviera a ser tendencia tras su fatídica final en Champions