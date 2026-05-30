La música colombiana rompe récords: artistas nacionales recibieron más de $468.000 millones en regalías de plataformas de streaming durante 2025

La música colombiana alcanza cifras históricas de regalías internacionales gracias al auge del streaming y las plataformas digitales - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Lo que antes parecía reservado para unas pocas estrellas internacionales hoy se convirtió en una realidad para un número cada vez mayor de artistas colombianos. Desde Medellín hasta Bogotá, pasando por Cali, Barranquilla y otras ciudades del país, músicos de distintos géneros están encontrando en las plataformas digitales una ventana para llegar a públicos que hace apenas una década resultaban difíciles de alcanzar.

La expansión de la música colombiana en los mercados internacionales continúa reflejándose en las cifras. El último informe Loud & Clear Colombia 2026, elaborado por Spotify para analizar el comportamiento de las regalías y la economía del streaming, mostró que los ingresos generados por los artistas nacionales mantienen una tendencia ascendente y alcanzaron niveles históricos durante el último año.

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El 90% de las regalías de músicos colombianos provino de oyentes internacionales, consolidando la proyección global del talento nacional - crédito Luisa González/REUTERS

Más allá de los nombres más conocidos de la industria, el reporte evidencia una transformación más amplia del ecosistema musical. Cada vez más creadores están logrando monetizar su trabajo, construir comunidades de seguidores en distintos países y desarrollar carreras que trascienden las fronteras nacionales gracias al alcance que ofrecen las plataformas digitales.

De acuerdo con los datos presentados por Spotify, los artistas colombianos recibieron más de $468.000 millones en regalías durante 2025. La cifra representa un crecimiento significativo frente a los resultados reportados apenas cuatro años atrás y equivale a más del doble de los ingresos registrados en 2021. Uno de los aspectos que más llama la atención del informe tiene que ver con el origen de esos recursos. Más del 90% de las regalías obtenidas por los artistas colombianos provino de reproducciones realizadas por oyentes ubicados fuera del país. Esto confirma que la audiencia internacional se ha convertido en el principal motor económico para buena parte de la industria musical nacional.

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El fenómeno coincide con el fortalecimiento de la música en español dentro de los principales mercados del mundo. Durante los últimos años, los contenidos musicales producidos en América Latina ganaron terreno en listas de reproducción, recomendaciones automáticas y rankings globales, impulsando el descubrimiento de nuevos talentos y ampliando las oportunidades de monetización para los creadores.

Durante 2025, artistas colombianos fueron descubiertos más de 2.500 millones de veces por nuevos oyentes en todo el mundo, reflejando su expansión -Colprensa/Sofía Toscano/LLYC/Cristian Bayona

La visibilidad internacional de los artistas colombianos también quedó reflejada en otro indicador destacado por Spotify. Durante 2025, músicos del país fueron descubiertos más de 2.500 millones de veces por nuevos oyentes alrededor del mundo. El dato representa un crecimiento de 11% frente al año anterior y demuestra cómo la música colombiana continúa llegando a usuarios que anteriormente no tenían contacto con estos artistas. Las reproducciones obtenidas a través de playlists editoriales, recomendaciones algorítmicas y búsquedas directas han sido determinantes para impulsar ese proceso de expansión.

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El comportamiento de los usuarios también ofrece pistas sobre la creciente presencia de los artistas colombianos en la conversación musical global. Según el informe, durante el último año se crearon más de 123 millones de listas de reproducción en diferentes países que incluyeron canciones de artistas nacionales. Dentro de Colombia, mientras tanto, se registraron más de nueve millones de playlists con presencia de músicos locales. Esto demuestra que el crecimiento no solo está ocurriendo en el exterior, sino que también existe una fuerte conexión con las audiencias nacionales.

Spotify destaca que este escenario está permitiendo que un mayor número de artistas desarrollen proyectos sostenibles a largo plazo. A diferencia de otros momentos de la industria, donde el éxito dependía en gran medida de la radio tradicional o de grandes sellos discográficos, el streaming abrió espacios para que músicos independientes construyan sus propias comunidades de seguidores.

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Más de 123 millones de listas de reproducción creadas en otros países incluyeron canciones de artistas colombianos en el último año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los casos mencionados por la plataforma aparecen artistas como Blessd y Nanpa Básico, quienes lograron ampliar considerablemente su alcance internacional durante los últimos años. Su crecimiento refleja una tendencia más amplia dentro del mercado musical colombiano, donde los géneros urbanos conviven con propuestas de distintos estilos que encuentran audiencias en múltiples países.

El informe concluye que la industria musical colombiana atraviesa un momento de consolidación dentro del entorno digital. Las cifras muestran que el crecimiento de las regalías ya no depende exclusivamente de unos pocos artistas de alcance global, sino de una base cada vez más amplia de creadores que logran conectar con públicos diversos.

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