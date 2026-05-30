The Killers elogió al público colombiano antes de su presentación en la final de la Champions League

Durante una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, el vocalista de la banda de Las Vegas reconoció el cariño del público en Colombia, durante los conciertos brindados en el país - crédito @championsleague/Instagram

El Puskas Arena de Budapest fue escenario de la final de la UEFA Champions League 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Tras 90 minutos y una prórroga que terminaron con empate a un gol, el cuadro parisino se llevó la orejona por segundo año consecutivo luego de que Gabriel Magalhaes malograra el último cobro de la tanda.

Como viene siendo costumbre en recientes ediciones, los organizadores brindaron a los asistentes al estadio y a los televidentes en todo el planeta un espectáculo de apertura, el denominado Kick Off Show.

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En esta oportunidad se eligió a la agrupación norteamericana The Killers, que llegó a Budapest meses después de brindar una serie de fechas por Latinoamérica entre marzo y abril, lo que se sumó a la expectativa generada por la banda de Las Vegas, que ya confirmó encontrarse trabajando en la creación de su octavo trabajo discográfico.

Precedido de un corto protagonizado por David Beckham, que puso a reproducir un vinilo con el logo de The Killers en el centro, la transmisión pasó a enfocar al cuarteto integrado por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., todos vestidos con esmoquin, que interpretaron un popurrí de algunos de sus clásicos.

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Las canciones elegidas para la ocasión fueron When You Were Young, Human, All These Things That I’ve Done y Mr. Brightside, acompañados de un montaje con bailarinas y coristas que evocaron la tradición y el estilo de las producciones más pomposas de Las Vegas.

De fondo, los asistentes al encuentro (en particular los simpatizantes del Arsenal, de acuerdo con lo reportado por la transmisión de ESPN) corearon cada una de las canciones interpretadas por la banda norteamericana.

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El espectáculo mostrado por The Killers fue un tributo a la estética pomposa de Las Vegas - crédito Marton Monus/REUTERS

Previo a su aparición en la apertura de la gran final, The Killers participó de una dinámica de preguntas y respuestas compartida por la cuenta oficial de la Champions League.

Entre las preguntas realizadas se incluyeron el estadio o arena favorito en el que se habían presentado hasta ahora, destacando el Madison Square Garden de Nueva York como un escenario especial para ellos. Ronnie Vanuncci Jr. destacó cuando tocaron en el estadio de Wembley, en Londres.

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Otras preguntas realizadas incluyeron una canción que a Brandon Flowers le hubiese gustado escribir —escogió Right Down the Line de Gerry Rafferty—, y los cuarto artistas que escogerían para encabezar un festival soñado. Brandon escogió a Oasis, Ronnie sumó a Depeche Mode, Dave Keuning eligió a Billy Joel, y Mark Stoermer se inclinó por The Who, enfatizando en la versión de los 70.

Previo a su aparición en Budapest, Brandon Flowers reconoció al público colombiano como el más "ruidoso" y "apasionado" - crédito Andrew Boyers/REUTERS

Cuando les preguntaron cuáles eran los fans más ruidosos y apasionados que tenían en todo el mundo, Flowers tomó la palabra y destacó el caso de Colombia. “Los colombianos, si quieres saber la verdad”, expresó encogiéndose de hombros.

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Las visitas de The Killers a Colombia

The Killers se presentó en Colombia un total de cinco veces. Tres de ellas, como cabezas de cartel del Festival Estéreo Picnic - crédito Colprensa

La respuesta del cantante no tardó en hacerse viral, especialmente dada por los conciertos que brindo la agrupación en territorio colombiano a lo largo de su carrera. A la fecha, se han presentado en cinco ocasiones, la mayoría de ellas en festivales y todas en Bogotá.

La primera visita de The Killers a Colombia se produjo el 15 de noviembre de 2009, en el Parque Jaime Duque de Bogotá, como una de las paradas del Day & Age World Tour, la gira de promoción de su tercer álbum de estudio. Fue el inicio de un vínculo entre la banda de Las Vegas y el público colombiano que se prolongaría durante casi dos décadas.

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Cuatro años después, The Killers regresó a Colombia como cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic, que en esos momentos estaba consolidándose como uno de los eventos privados masivos más importantes del continente.

La presentación fue el domingo 7 de abril, dentro de un cartel que incluyó también a New Order, Café Tacvba, Two Door Cinema Club, Crystal Castles, Vetusta Morla, León Larregui y Steve Aoki, entre otros. La banda, que en ese momento se encontraba promocionando su larga duración Battle Born, repasó sus grandes éxitos ante miles de fanáticos que corearon clásicos como Mr. Brightside, Somebody Told Me y When You Were Young. Además, invitaron al cantante de New Order, Bernard Sumner, para interpretar una versión de Shadowplay, original de Joy Division. Horas antes, el mismo Brandon Flowers fue invitado por New Order para cantar en vivo Crystal.

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El tercer concierto llegó en la novena edición del Estéreo Picnic, el 23 de marzo de 2018, ya plenamente consolidado como una cita ineludible para los artistas internacionales. En esa ocasión presentaron en el país quinto álbum Wonderful, Wonderful (publicado en 2017) y abrió el show con The Man, el sencillo que encabezaba esa producción.

La presentación se extendió por 105 minutos ante unas 30.000 personas que cantaron bajo la lluvia, y cerró con Mr. Brightside acompañado de fuegos artificiales. Como dato curioso, en esta fecha la banda eligió a una persona del público para tocar la batería en For Reasons Unknown.

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De sus cinco visitas, The Killers tocó dos veces en solitario. La segunda de ellas fue en el Coliseo Medplus en 2022, con Hot Chip como teloneros - crédito Debi Del Grande

El cuarto concierto de The Killers en Colombia se realizó el 8 de noviembre de 2022 en el Coliseo Live, con un aforo agotado de 12.441 personas, dentro del Imploding the Mirage Tour, que también respaldaba el álbum Pressure Machine (2021). El show, que contó con Hot Chip como teloneros, se extendió por una hora y 50 minutos, con un repertorio de 22 canciones que incluyó Runaway Horses, Dying Breed y una versión especial de Mr. Brightside al cierre.

La visita más reciente tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, ante más de 40.000 personas como parte del Festival Estéreo Picnic, una vez más. Además de sus éxitos, la banda presentó invitados sorpresa: Fran Healy, de Travis, con quien interpretaron una versión de Side, y Win Butler, de Arcade Fire, con quien cantaron Rebellion (Lies) de la agrupación canadiense, y When You Were Young.