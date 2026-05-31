Colombia

La Procuraduría desplegará un ejército de vigilancia para las elecciones presidenciales en Colombia

Más de 10.000 funcionarios de distintas entidades harán seguimiento a las votaciones, los escrutinios y los centros de procesamiento de datos para vigilar el desarrollo de la jornada electoral en todo el país

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La Procuraduría espera que el Consejo de Estado decida sobre las medidas que solicitó para la suspensión de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional - crédito Colprensa
La Procuraduría General de la Nación despliega más de 10.000 funcionarios en todo el país durante las elecciones presidenciales para asegurar control institucional - crédito Colprensa

A medida que se acerca la apertura de las urnas, las autoridades afinan los últimos detalles para garantizar que la jornada electoral transcurra bajo condiciones de transparencia y control institucional. Uno de los operativos más amplios estará a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que movilizará miles de funcionarios en todo el territorio nacional.

La vigilancia no se limitará al momento de la votación. El seguimiento comenzará desde las primeras horas del proceso electoral y se extenderá hasta las etapas posteriores de escrutinio, donde se consolidan y verifican los resultados oficiales. La intención es acompañar cada fase de la jornada democrática y fortalecer los mecanismos de control preventivo. Con ese propósito, el Ministerio Público confirmó la participación de 10.461 servidores y representantes institucionales que estarán distribuidos en distintas regiones del país.

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El procurador Gregorio Eljach Pacheco aseguró que se debe defender la democracia creyendo en las instituciones - crédito @PGN_COL/X
En Bogotá, la Procuraduría concentra esfuerzos en las 280 comisiones escrutadoras debido a la alta participación y complejidad logística del proceso electoral - crédito @PGN_COL/X

El despliegue responde a una instrucción impartida por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, quien ordenó reforzar la presencia de la entidad durante las elecciones presidenciales de este domingo. La estrategia busca garantizar una observación permanente sobre el desarrollo de las votaciones, así como sobre las actividades relacionadas con la recepción, consolidación y verificación de los resultados. Desde la entidad consideran que una presencia amplia en los diferentes escenarios electorales permite reaccionar con mayor rapidez ante cualquier situación que requiera acompañamiento institucional.

Del total de funcionarios asignados, 3.946 pertenecen a la Procuraduría General de la Nación. A ellos se suman 4.400 integrantes de las personerías municipales y otros 2.115 miembros de la Defensoría del Pueblo, conformando una red de vigilancia que abarcará tanto las grandes ciudades como los municipios más apartados del país.

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Uno de los frentes de trabajo más importantes estará relacionado con los escrutinios. La Procuraduría anunció que realizará seguimiento a las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas para esta jornada electoral. Estos espacios son fundamentales porque allí se revisan y consolidan los resultados provenientes de las mesas de votación. En el caso de Bogotá, el acompañamiento institucional tendrá un énfasis especial debido al volumen de votantes y a la complejidad logística del proceso. La entidad informó que concentrará esfuerzos de vigilancia en las 280 comisiones escrutadoras que operarán en la capital del país.

Primer plano de personas inclinadas, organizando papeletas electorales frente a una mesa con cajas de votación etiquetadas "MESA 227" y "SENADO"
La supervisión de las elecciones incluye seguimiento a las 3.505 comisiones escrutadoras, clave en la consolidación y verificación de resultados oficiales - crédito REUTERS

El despliegue también incluirá presencia en los Centros de Recepción Telefónica (CRT), puntos clave para el procesamiento de la información electoral. En estos lugares se reciben y consolidan los datos del preconteo, además de la información consignada en los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación. La Procuraduría confirmó que tendrá representación en los 35 centros habilitados para esta labor. El objetivo es acompañar el flujo de información que alimenta los resultados preliminares conocidos por la ciudadanía durante la noche electoral.

Otro componente relevante del operativo corresponde a la participación en los Puestos de Mando Unificado (PMU), espacios donde diferentes entidades coordinan las acciones necesarias para monitorear el comportamiento de la jornada en tiempo real.

El mayor objetivo de la Registraduría es evitar el ausentismo en medio de la jornada - crédito Sergio Acero / Colprensa
El operativo electoral contempla participación activa en los Puestos de Mando Unificado, donde se coordina la respuesta ante eventualidades y amenazas cibernéticas - crédito Sergio Acero / Colprensa

En estos centros de coordinación convergen representantes del Gobierno nacional, organismos de seguridad, autoridades territoriales y equipos especializados encargados de responder ante cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo de las elecciones. Dentro de los PMU participan instituciones como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y grupos técnicos dedicados a la vigilancia de posibles amenazas informáticas o incidentes relacionados con la ciberseguridad. La presencia de la Procuraduría busca fortalecer las labores de supervisión y seguimiento dentro de estos espacios estratégicos.

Las autoridades insisten en que la transparencia de los procesos electorales depende no solo de la participación ciudadana, sino también del trabajo coordinado entre las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas y la legalidad de cada etapa del proceso. Por esa razón, la Procuraduría mantendrá presencia antes, durante y después de las votaciones, acompañando tanto la apertura de las mesas como el conteo de votos y los procedimientos posteriores de escrutinio.

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