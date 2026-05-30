Colombia

Lanzan alerta desde la gobernación del Magdalena por posibles cortes de energía durante las elecciones presidenciales

La administración departamental pidió medidas preventivas a las empresas prestadoras del servicio eléctrico ante el riesgo de interrupciones que podrían afectar el desarrollo de la jornada electoral en varios municipios

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Según Afinia, se ejecutaron obras que beneficiarán a un millón de clientes de Sucre, Bolívar y Magdalena. FOTO: AFINIA
La Gobernación del Magdalena advierte sobre el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico durante las elecciones presidenciales - crédito Afinia

La estabilidad del servicio eléctrico se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades del departamento de Magdalena en la recta final hacia las elecciones presidenciales. A pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas, la Gobernación advirtió que eventuales interrupciones en el suministro podrían afectar el normal desarrollo de la jornada democrática en distintas zonas del departamento.

El llamado no está relacionado únicamente con aspectos técnicos. Desde la administración departamental consideran que una falla prolongada de energía podría generar dificultades en la operación de los puestos de votación, afectar sistemas de comunicación e incluso provocar situaciones que alteren el orden público en municipios donde históricamente se presentan inconvenientes con el servicio.

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Autoridades departamentales solicitan a Air-e y Afinia reforzar la vigilancia del suministro eléctrico en los municipios más vulnerables de Magdalena - crédito Jair Coll/REUTERS
Autoridades departamentales solicitan a Air-e y Afinia reforzar la vigilancia del suministro eléctrico en los municipios más vulnerables de Magdalena - crédito Jair Coll/REUTERS

Ante ese panorama, la gobernadora Margarita Guerra decidió solicitar medidas preventivas a las empresas encargadas de la distribución eléctrica en la región. El objetivo es que cualquier eventualidad pueda ser atendida de manera inmediata y con capacidad de respuesta suficiente durante las horas en que se desarrollará el proceso electoral. La mandataria envió una comunicación formal a Air-e y Afinia para que ambas compañías designen representantes con poder de decisión dentro del Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia desde la cual las autoridades coordinarán el monitoreo y la atención de posibles emergencias relacionadas con las elecciones.

La advertencia de la Gobernación se concentra especialmente en once municipios del Magdalena que reciben el servicio de Afinia y donde las autoridades buscan reforzar las medidas preventivas. Se trata de El Banco, Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Nueva Granada, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, El Piñón y Pijiño del Carmen. Según la administración departamental, estas localidades requieren una vigilancia especial debido a los antecedentes relacionados con la prestación del servicio eléctrico.

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La petición busca evitar retrasos en la toma de decisiones si llegaran a registrarse fallas en la infraestructura eléctrica. Según explicó la Gobernación, contar con delegados de las empresas dentro del PMU permitiría agilizar diagnósticos técnicos, coordinar equipos de respuesta y reducir los tiempos de atención ante cualquier contingencia.

Margarita Guerra, del movimiento Fuerza Ciudadana, logró un triunfo rotundo en las elecciones atípicas celebradas el 23 de noviembre en Magdalena - crédito @margaritaguerraz/Instagram
La Gobernadora de Magdalena señala la importancia de la articulación total entre entidades públicas y compañías eléctricas antes, durante y después de la jornada electoral - crédito @margaritaguerraz/Instagram

“Desde la Gobernación y con el apoyo de la Fuerza Pública estamos trabajando para contrarrestar la inseguridad en el departamento, pero no podemos permitir que una falla en el servicio eléctrico termine afectando la tranquilidad y el normal desarrollo de las elecciones”, señaló la mandataria.

Guerra indicó que la prevención es fundamental en este tipo de procesos y que por esa razón se están tomando medidas anticipadas para reducir riesgos. Según explicó, la intención es que las empresas responsables del servicio eléctrico estén plenamente articuladas con las autoridades antes, durante y después de la jornada electoral, de manera que cualquier eventualidad pueda ser atendida con rapidez y sin generar mayores afectaciones para los ciudadanos.

La gobernadora insistió en que la coordinación entre las entidades públicas y las empresas prestadoras del servicio será clave para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. En ese sentido, destacó que la presencia de representantes con capacidad de decisión dentro del Puesto de Mando Unificado permitirá agilizar la comunicación y facilitar la adopción de medidas inmediatas en caso de presentarse interrupciones del servicio o situaciones que requieran intervención técnica.

Suspensión del servicio de energía en Cartagena y Bolívar
El monitoreo continuo de la red eléctrica y los planes de contingencia buscan asegurar la rápida atención ante cualquier corte de luz en el proceso electoral - crédito @MarianaOsorio27/X

Asimismo, resaltó la importancia de mantener canales de comunicación permanentes durante toda la jornada electoral. Para la administración departamental, el intercambio constante de información entre las autoridades, los organismos de seguridad y las compañías de energía será determinante para garantizar una reacción rápida frente a posibles emergencias y evitar que incidentes aislados terminen generando mayores complicaciones en el desarrollo de las elecciones.

Las autoridades departamentales continuarán realizando seguimiento a las condiciones operativas de la red eléctrica y a los planes de contingencia presentados por las compañías. Este monitoreo busca verificar que existan mecanismos de respuesta adecuados y que los equipos técnicos estén disponibles para atender cualquier eventualidad que pueda surgir durante el proceso electoral.

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