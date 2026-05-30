Esposa de Santiago Botero habló del calvario que vivió junto al candidato: “Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar”

Echeverri afirmó que no denunció antes para no dañar la campaña de su esposo - crédito Visuales IA

En la mañana del 30 de mayo, a falta de menos de 24 horas para que comiencen las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Santiago Botero protagonizó un escándalo que ha sido noticia nacional.

El inconveniente es por las denuncias por presunta violencia intrafamiliar que presentó su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos, por las que las autoridades ejecutaron un operativo de desalojo en un apartamento de Bocagrande, Cartagena, tras una orden de protección que buscaba salvaguardar a la mujer y a su hijo de 10 meses.

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La denuncia, según el abogado de Echeverri, se basó en una supuesta violencia psicológica, económica y patrimonial que habría aumentado en las últimas semanas. Se reportó que Botero habría prohibido el ingreso de su esposa e hijo al apartamento y que, durante el procedimiento, se negaba a abandonar la vivienda. Además, se conocieron señalamientos sobre presuntas amenazas de Botero hacia funcionarios y abogados presentes en la diligencia, y la desaparición de una caja fuerte con joyas de Echeverri tras el operativo.

El candidato presidencial afirmó que es una campaña para desprestigiar su campaña - crédito @Valore/YouTube

En su descargo, Santiago Botero negó categóricamente las acusaciones y atribuyó el caso a una estrategia de ataque político. En un comunicado, aseguró que no existen pruebas ni evidencias en su contra y que la situación responde a intereses políticos que buscan frenar su candidatura y afectar el crecimiento de su movimiento.

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“Lo que me duele es que involucren a mi hijo en esto. Yo puedo perder las elecciones, puedo perderlo todo, pero es doloroso que incluyan a un bebé para desprestigiar a una persona, más aún con fines politiqueros. Me duele”, se lee en el comunicado.

Esposa de Santiago Botero reveló nuevos detalles

Este fue el comunicado emitido por la campaña de Santiago Botero - crédito suministrado a Infobae Colombia

En diálogo con El Tiempo, Manuela Echeverri afirmó que intentó ocultar lo que estaba pasando para evitar que la campaña de Botero se viera afectada a tan poco tiempo de los comicios.

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“He sido muy prudente y soporté; quise evitar que por una denuncia mía se le afectara su campaña presidencial”, indicó Echeverri, que habló de una agresión contra su madre que provocó que tomara la decisión de denunciar.

“Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar, pero la gota que rebosó la copa ocurrió el pasado jueves entre las siete y las ocho de la noche, cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente. En un video, Santiago dio a entender que se debía destruir el páramo de Santurbán, y mi mamá, que es ambientalista, le llamó la atención. Santiago le dijo unas cosas muy fuertes a mi mamá“.

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La esposa del candidato presidencial afirmó que no quería afectar la campaña de Botero - crédito @santiago.botero/X y @manuecheverri/Instagram

Echeverri afirmó que decidió poner primero a su hijo que a la campaña política; además, reconoció que en estos momentos ha comenzado a entender lo que ha sufrido durante el tiempo que lleva en una relación con el candidato presidencial.

“Quedé confundida, golpeada. Estábamos a dos días de las elecciones, a mí no me interesaba afectar la campaña de Santiago, pero pensé en mi hijo y pensé en mí. Hay un punto en el que las mujeres violentadas no podemos silenciarnos ni permitir que la maldad crezca. Y más dolor me dio cuando me di cuenta de que había llevado tanto tiempo guardando silencio y sufriendo la violencia a manos del padre de mi hijo. Por eso consulté con mis abogados y decidimos que había que poner en conocimiento de la justicia estos hechos”.

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Cabe recordar que Botero ha afirmado que la seguridad será su prioridad en un hipotético mandato; sin embargo, su nombre no aparece entre los aspirantes que mejor llegan a los comicios, al respecto, ha declarado que no confía en las consultas de intención de voto que han sido publicadas.