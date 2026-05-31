Nuevos detalles de la denuncia contra el senador Alejandro Bermeo: víctima relató amenazas, golpes y presunto abuso tras una relación de dos años

La investigación busca esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades - crédito @alejoberme0/IG y Fiscalía General de la Nación

El congresista electo Alejandro Bermeo sigue en el centro de la polémica debido a una denuncia por abuso sexual presuntamente perpetrado contra una mujer en Ibagué, Tolima.

Días atrás, el medio El Olfato reveló apartes del expediente judicial y conversaciones que presuntamente habría sostenido el legislador electo con la denunciante, las cuales, según ese medio, evidenciarían posibles presiones e intimidaciones de carácter sexual.

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Ahora, Infobae Colombia conoció en su totalidad la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que la víctima,identificada como Ingrid Yamile Quinaya Tigreros, asegura que el hoy senador la amenazó para obligarla a encontrarse con él, la agredió físicamente y posteriormente la accedió carnalmente en un establecimiento de la capital tolimense.

De acuerdo con el documento judicial, los hechos habrían ocurrido el 7 de abril de 2026. Según el relato consignado en la noticia criminal, la mujer manifestó que sostuvo una relación sentimental con Bermeo y, semanas antes de los hechos denunciados, decidió poner fin al vínculo.

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La Fiscalía registró el caso como un acto urgente por el delito de acceso carnal violento - crédito Cepaz

Sin embargo, aseguró ante la Fiscalía que el congresista electo no habría aceptado la ruptura. Fue a partir de ese momento cuando, según la denuncia conocida por este medio, se desencadenaron los hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el documento oficial radicado ante el ente acusador, el caso fue registrado como “Actos Urgentes” y quedó relacionado con el delito de “Acceso Carnal Violento. Artículo 205 del Código Penal”. La denuncia fue recibida por la URI de Ibagué y asignada a la Fiscalía 79 Local URI de Turno.

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El relato entregado por la denunciante

El expediente conocido por Infobae Colombia contiene el relato completo entregado por la denunciante a la Fiscalía - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el documento conocido, la víctima manifestó que sostuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años con Bermeo Rodríguez. De acuerdo con su versión, dos semanas antes de los hechos decidió terminar la relación y expresó que no quería continuar teniendo ningún vínculo sentimental o íntimo con él.

La denuncia señala que el presunto agresor no habría aceptado la ruptura. En su declaración, la mujer indicó que el 7 de abril recibió una llamada en la que le pidió que se encontraran y que, en caso de negarse, haría un escándalo frente a su vivienda. Según el relato consignado por la Fiscalía, la denunciante aseguró que accedió a salir de su casa tras esa advertencia.

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La narración incluida en el expediente agrega que, una vez subió al vehículo, “le pega cachetadas en la cara” y posteriormente la trasladó a un establecimiento identificado como Apartahotel Mi Oficina, ubicado en Ibagué. Allí, según la denuncia, “al llegar de manera violenta la accede sexualmente y le pega”. El documento también señala que, tras los hechos denunciados, la mujer habría sido llevada nuevamente a su residencia.

La actuación también precisa que los hechos denunciados habrían ocurrido en la comuna 4 de Ibagué, sector de Piedrapintada, y que en el registro no se reportó uso de armas ni de sustancias tóxicas.

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El expediente indica que la denuncia fue presentada ante las autoridades bajo la gravedad de juramento y que a la víctima se le informó sobre sus derechos dentro del proceso penal, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

De acuerdo con el documento, la investigación quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de los actos urgentes correspondientes y la verificación de los hechos denunciados. Hasta el momento consignado en el reporte, no se registraban capturas, medidas judiciales o incautaciones relacionadas con el caso.

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La denuncia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a la versión entregada por la presunta víctima ante las autoridades. La determinación de responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos serán materia de las actuaciones judiciales que adelanten los organismos competentes.