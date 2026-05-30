Colombia

Vicky Dávila respondió a Paloma Valencia y pidió unión para derrotar a Iván Cepeda: “No fue abandono, fue decepción”

En medio de la recta final de la campaña para las elecciones del 31 de mayo, la excandidata hizo un llamado a dejar atrás las diferencias y concentrar esfuerzos en la contienda electoral

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La periodista aseguró que sintió tristeza, indignación e impotencia frente al rumbo de la campaña - crédito Colprensa
La periodista aseguró que sintió tristeza, indignación e impotencia frente al rumbo de la campaña - crédito Colprensa

A pocas horas de los comicios del 31 de mayo de 2026, las diferencias y reacomodos dentro de los sectores de oposición volvieron a quedar en evidencia tras un intercambio de mensajes entre la aspirante a la Presidencia Paloma Valencia y la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila.

La controversia surgió luego de que Valencia, durante varias entrevistas se refiriera al distanciamiento de varias mujeres que en algún momento estuvieron cerca de su proyecto político, entre ellas María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Vicky Dávila, quienes terminaron respaldando al abogado Abelardo de la Espriella en la actual contienda electoral.

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En respuesta, Dávila publicó un mensaje en su cuenta de X en el que rechazó que su decisión pudiera interpretarse como un abandono y explicó las razones que, según ella, motivaron su alejamiento de la campaña de la senadora del Centro Democrático.

“Paloma Valencia dice ‘nos abandonó’, hablando sobre mí. No fue abandono, fue decepción, fue tristeza, a veces indignación e impotencia ... pero ya nada de eso importa, importa Colombia“, escribió Dávila.

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Y agregó: “Paloma, la unión de las bases de la oposición tiene que derrotar este domingo a Iván Cepeda. La mayor amenaza para la libertad y la democracia. No más rabia, ni rencores”

Dávila pidió la unidad de las bases de la oposición de cara a las elecciones - crédito @VickyDavilaH/X
Dávila pidió la unidad de las bases de la oposición de cara a las elecciones - crédito @VickyDavilaH/X

Recientemente, Paloma Valencia abordó públicamente el tema durante su conversación con Blu Radio, en la que fue consultada sobre un mensaje difundido en redes sociales que señalaba que, dentro de su sector político, ya solo permanecían hombres respaldando su candidatura.

La congresista reconoció que ella misma se había cuestionado sobre la ausencia de algunas mujeres que consideraba cercanas y aseguró que no encontraba una explicación clara para ese distanciamiento. “(...) sí me pregunté qué pasó con esas mujeres que sentía cercanas a mi corazón. No tengo la respuesta para eso, no sé qué pasó, no creo que haya cometido algún atropello contra alguna de ellas. Me parece raro, porque yo de todas maneras tengo buenos sentimientos por esas tres mujeres, que me parecen extraordinarias”, afirmó Valencia en la emisora.

La senadora afirmó que no entiende las razones de ese distanciamiento - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La senadora afirmó que no entiende las razones de ese distanciamiento - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante la misma entrevista, la senadora también habló sobre los desafíos que, en su concepto, enfrentan las mujeres en la política colombiana, especialmente cuando lideran debates relacionados con la seguridad y el orden público.

La gente le cree más a un hombre cuando habla de seguridad porque tienen la idea de que las mujeres somos el sexo débil”, sostuvo la aspirante presidencial; y agregó que muchas mujeres desempeñan simultáneamente responsabilidades familiares y laborales, y utilizó ese argumento para defender una mayor participación femenina en los espacios de poder.

Antes de su pronunciamiento en X, Dávila ya había expresado cuestionamientos sobre el rumbo político tomado por Valencia durante una entrevista concedida a CNN. En ese diálogo, la periodista afirmó que la senadora tuvo una oportunidad importante tras la consulta del pasado 9 de marzo, pero consideró que las decisiones posteriores afectaron su posición dentro de la opinión pública.

“Paloma, a mi juicio, se ha equivocado. Es una realidad y es una lástima. Ella el 9 de marzo, después de la consulta, ella tenía todo abierto para ser la primera presidente de Colombia, pero se corrió tanto al centro que se desdibujó”, indicó.

Dávila aseguró que Valencia “se corrió tanto al centro que se desdibujó” - crédito @VickyDavilaH/X
Dávila aseguró que Valencia “se corrió tanto al centro que se desdibujó” - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila también cuestionó los respaldos políticos que recibió posteriormente la candidatura de Valencia y señaló que esos apoyos terminaron afectando la percepción de sectores del electorado.

Una mujer que no está untada de corrupción, pero terminó recibiendo los partidos con todito adentro. Tres condenados en el último mes entre los que la apoyan. Es insólito, cuando ella no tiene problemas de corrupción, pero se ha rodeado de esa gente, ha terminado desdibujada y el uribismo terminó yéndose masivamente hacia donde Abelardo de la Espriella. Vamos a ver qué pasa el domingo (31 de mayo)”, afirmó.

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