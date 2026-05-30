Colombia

La auditoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos avala el software electoral en Colombia

La evaluación corresponde a informes preelectorales de Auditoría de Sistemas y de Auditoría de Procesos para la elección de presidente y vicepresidente

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La auditoría internacional a cargo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) emitió un concepto positivo sobre el software para las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Presidencia de la República
La auditoría internacional a cargo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) emitió un concepto positivo sobre el software para las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Presidencia de la República

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Iidh/Capel), emitió un concepto técnico satisfactorio sobre los sistemas y procesos auditados para las elecciones presidenciales de Colombia 2026 y concluyó que cumplen requerimientos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad.

El argentino Alejandro Tullio, representante del equipo auditor, afirmó que el análisis “permite asegurar que los sistemas disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral en la etapa examinada”.

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El pronunciamiento fue entregado y socializado ante funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá el 29 de mayo de 2026, según un comunicado de prensa del centro de asesoría. La evaluación corresponde a informes preelectorales de Auditoría de Sistemas y de Auditoría de Procesos para la elección de presidente y vicepresidente.

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