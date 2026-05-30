Experimento resolvió la discusión sobre cuál es mejor manera de cocer los huevos, en agua fría o hirviendo

El experimento de Heinz Wuth que explica por qué los huevos cocidos a veces explotan en la olla - crédito @soycienciaycocina/IG

Cocer huevos parece una de las tareas más sencillas en la cocina. Sin embargo, durante años ha existido una pregunta que divide a cocineros aficionados y expertos: ¿es mejor introducir los huevos en agua fría desde el inicio o agregarlos cuando el agua ya está hirviendo?

La respuesta llegó de la mano de un experimento realizado por Heinz Wuth, divulgador y experto en gastronomía científica, que decidió poner a prueba los diferentes métodos de cocción para determinar cuál ofrece mejores resultados y reduce el riesgo de que los huevos se agrieten o exploten durante la preparación.

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A través de sus redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con la ciencia aplicada a la cocina, Wuth comparó varios escenarios de cocción y explicó qué sucede dentro del huevo cuando se expone a cambios bruscos de temperatura.

La primera prueba consistió en colocar los huevos dentro de una olla con agua fría antes de encender el fuego y una vez que el agua alcanzó el punto de ebullición, los huevos permanecieron aproximadamente ocho minutos cocinando.

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El secreto para pelar huevos cocidos sin esfuerzo, según Heinz Wuth y la ciencia de la cocina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al finalizar el proceso, el resultado fue satisfactorio, pues la cáscara se desprendió con facilidad durante el pelado y tanto la clara como la yema presentaron una textura uniforme y adecuada.

Posteriormente, el experto repitió el procedimiento utilizando huevos que acababan de salir del refrigerador y, aunque el tiempo de cocción aumentó ligeramente hasta cerca de nueve minutos y medio, los resultados continuaron siendo positivos.

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Ninguno de los huevos presentó grietas y la yema permaneció centrada, una característica valorada por quienes buscan una cocción homogénea, según explicó el especialista. Además, comenzar la cocción desde agua fría permite que el huevo se caliente de manera gradual, reduciendo las tensiones que se generan entre la cáscara y el contenido interno.

El problema de sumergir los huevos directamente en agua hirviendo

La diferencia más evidente apareció durante la tercera prueba porque los huevos fueron retirados directamente de la nevera y sumergidos en agua que ya se encontraba hirviendo. Aunque el tiempo de cocción fue similar al de los ensayos anteriores, varios de ellos terminaron agrietándose e incluso explotando dentro de la olla.

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El secreto para pelar huevos cocidos sin esfuerzo, según Heinz Wuth y la ciencia de la cocina - crédito @soycienciaycocina/IG

De acuerdo con Heinz Wuth, el fenómeno tiene una explicación científica relacionada con los cambios bruscos de temperatura.

Cuando un huevo frío entra en contacto inmediato con agua hirviendo, el aire contenido en su interior se expande rápidamente debido al calor. Esa expansión genera presión sobre la cáscara y aumenta significativamente las probabilidades de que esta se fracture.

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El resultado no solo afecta la apariencia del huevo, también puede provocar filtraciones de clara y alterar la calidad final de la preparación, indicó el experto. Por esa razón, muchos expertos sugieren sacar los huevos del refrigerador algunos minutos antes de cocinarlos para que alcancen una temperatura más cercana a la ambiental.

Este sencillo paso puede disminuir considerablemente el riesgo de roturas y contribuir a una cocción más uniforme. Además, el método de iniciar la cocción en agua fría ofrece una ventaja adicional: permite controlar con mayor precisión los tiempos de cocción según la textura deseada.

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El truco científico para que los huevos cocidos no se revienten y queden en su punto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuántos minutos debe cocinarse un huevo

El tiempo es otro factor determinante para lograr el resultado esperado. Ante esto, los especialistas señalan que debe ser: entre 4 y 5 minutos si quiere una yema líquida, 6 y 7 minutos en caso de que desee la yema con una consistencia cremosa. Para los que buscan que el huevo quede completamente duro deben esperar de 9 a 11 minutos.

En cuanto a las prácticas que pueden ayudar a obtener mejores resultados con la cocción de los huevos y el momento de quitarles la cáscara, los especialistas en cocina indicaron que, de las más populares, consiste en agregar una pequeña cantidad de sal o vinagre al agua. Aunque no evita por completo que la cáscara se rompa, puede reducir las filtraciones en caso de que aparezcan grietas durante la cocción.

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Otro consejo ampliamente utilizado es transferir los huevos a un recipiente con agua fría o hielo inmediatamente después de retirarlos del fuego.