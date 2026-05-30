La Registraduría le respondió a Petro sobre el riesgo de alteración de los escrutinios: “Vale la pena precisar”

El mandatario puso en duda la transparencia de los procesos de escrutinio - crédito Visuales IA

Antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, diferentes sectores han pedido que la Registraduría Nacional garantice que no existirá ningún tipo de fraude durante los comicios.

En la tarde del 29 de mayo, la congresista Aída Avella alertó sobre la presunta irregularidad que se estaría registrando y aseguró que habido sido suprimido el método con el que se regula la hora en la que es ingresada la información de los E14, documento oficial y acta de mesa donde los jurados de votación en Colombia registran los resultados del conteo de votos, y que esto mismo estaba pasando con las garantías para evitar que no sean alterados los datos registrados.

PUBLICIDAD

“Después de actuar con funcionarios de la Registraduría, constatamos que:· Suprimieron la Estampilla de Tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos", escribió Avella.

En su cuenta de X, Gustavo Petro preguntó a la Registraduría Nacional por esta situación y pidió saber cuáles serían las garantías para que el escrutinio no sea alterado.

PUBLICIDAD

El mandatario cuestionó los cambios de la Registraduría Nacional - crédito @PetroGustavo/X

Registraduría le respondió al presidente

Mediante la misma red social, la entidad respondió a las inquietudes del mandatario nacional, al que le recordaron que la publicación de la congresista se refiere a temas de digitalización de actas y no de escrutinio.

Buscando responder las dudas que tiene el mandatario sobre la transparencia de las elecciones, la Registraduría hizo las siguientes precisiones:

La publicación de las actas E-14 en la web de la Registraduría tiene la trazabilidad de toda la información de fecha y hora de publicación, que es conocida por las organizaciones políticas.

El código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las 122.016 mesas.

Cada una de las 122.016 mesas están identificadas por un código QR y un código de barras que puede ser verificado en la imagen descargada.

La entidad le respondió al presidente en X - crédito @Registraduria/X

La Registraduría aprovechó para recordar que en Bogotá, más específicamente en Corferias, podrán votar 271.574 ciudadanos.

Cabe recordar que no es real el mito de que todas las personas pueden votar allí. Solo podrán ejercer su derecho en este sitio aquellas personas que tienen expedida su cédula entre 1988 y 2003 en la capital del país y hasta el momento, no han hecho ningún cambio de su lugar de votación.

PUBLICIDAD

En Bogotá, el censo electoral es de más de seis millones de personas, habrá 17.162 mesas de votación en 1.083 puestos, de los cuales 216 son de biometría.

El registrador defendió la transparencia de las elecciones - crédito Colprensa

El registrador Hernán Penagos también defendió la transparencia de los comicios y recordó que en las elecciones legislativas no se registró ningún problema.

“Qué más ejercicio de realidad para darle tranquilidad a la ciudadanía y a todas las campañas políticas que unas elecciones que se hicieron hace dos meses y se hicieron bien, con resultados casi perfectos de preconteo“, afirmó Penagos, que descartó que exista algún tipo de riesgo electoral y le recordó a los detractores de esto que durante los últimos meses se reunió con todas las candidaturas para conocer las denuncias y dudas que tenían antes del 31 de mayo.

PUBLICIDAD

“Semanalmente, el equipo de la Registraduría se reúne con todas las campañas para recibir cualquier reclamo o incidencia frente al proceso electoral. Hubo un plan de auditorías robusto como nunca en la historia de Colombia”.