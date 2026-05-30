Colombia

La Registraduría le respondió a Petro sobre el riesgo de alteración de los escrutinios: “Vale la pena precisar”

El presidente se pronunció en redes sociales debido a una publicación que hizo la congresista Aída Avella

Guardar
Google icon
Gustavo Petro - Registraduría Nacional
El mandatario puso en duda la transparencia de los procesos de escrutinio - crédito Visuales IA

Antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, diferentes sectores han pedido que la Registraduría Nacional garantice que no existirá ningún tipo de fraude durante los comicios.

En la tarde del 29 de mayo, la congresista Aída Avella alertó sobre la presunta irregularidad que se estaría registrando y aseguró que habido sido suprimido el método con el que se regula la hora en la que es ingresada la información de los E14, documento oficial y acta de mesa donde los jurados de votación en Colombia registran los resultados del conteo de votos, y que esto mismo estaba pasando con las garantías para evitar que no sean alterados los datos registrados.

PUBLICIDAD

“Después de actuar con funcionarios de la Registraduría, constatamos que:· Suprimieron la Estampilla de Tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos", escribió Avella.

En su cuenta de X, Gustavo Petro preguntó a la Registraduría Nacional por esta situación y pidió saber cuáles serían las garantías para que el escrutinio no sea alterado.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro en X
El mandatario cuestionó los cambios de la Registraduría Nacional - crédito @PetroGustavo/X

Registraduría le respondió al presidente

Mediante la misma red social, la entidad respondió a las inquietudes del mandatario nacional, al que le recordaron que la publicación de la congresista se refiere a temas de digitalización de actas y no de escrutinio.

Buscando responder las dudas que tiene el mandatario sobre la transparencia de las elecciones, la Registraduría hizo las siguientes precisiones:

  • La publicación de las actas E-14 en la web de la Registraduría tiene la trazabilidad de toda la información de fecha y hora de publicación, que es conocida por las organizaciones políticas.
  • El código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las 122.016 mesas.
  • Cada una de las 122.016 mesas están identificadas por un código QR y un código de barras que puede ser verificado en la imagen descargada.
Registraduría Nacional en X
La entidad le respondió al presidente en X - crédito @Registraduria/X

La Registraduría aprovechó para recordar que en Bogotá, más específicamente en Corferias, podrán votar 271.574 ciudadanos.

Cabe recordar que no es real el mito de que todas las personas pueden votar allí. Solo podrán ejercer su derecho en este sitio aquellas personas que tienen expedida su cédula entre 1988 y 2003 en la capital del país y hasta el momento, no han hecho ningún cambio de su lugar de votación.

En Bogotá, el censo electoral es de más de seis millones de personas, habrá 17.162 mesas de votación en 1.083 puestos, de los cuales 216 son de biometría.

El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El registrador defendió la transparencia de las elecciones - crédito Colprensa

El registrador Hernán Penagos también defendió la transparencia de los comicios y recordó que en las elecciones legislativas no se registró ningún problema.

“Qué más ejercicio de realidad para darle tranquilidad a la ciudadanía y a todas las campañas políticas que unas elecciones que se hicieron hace dos meses y se hicieron bien, con resultados casi perfectos de preconteo“, afirmó Penagos, que descartó que exista algún tipo de riesgo electoral y le recordó a los detractores de esto que durante los últimos meses se reunió con todas las candidaturas para conocer las denuncias y dudas que tenían antes del 31 de mayo.

“Semanalmente, el equipo de la Registraduría se reúne con todas las campañas para recibir cualquier reclamo o incidencia frente al proceso electoral. Hubo un plan de auditorías robusto como nunca en la historia de Colombia”.

Temas Relacionados

RegistraduríaGustavo PetroEleccionesEscrutiniosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

El estratega portugués protagoniza rumores de un regreso al cuadro Merengue, procedente del equipo lisboeta

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

El actor se impuso en la gala final a Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, con el 63,87% de las votaciones

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo

Los candidatos tienen todo listo para su jornada electoral: en estos puntos votarán los principales aspirantes a la Casa de Nariño

Iván Cepeda Castro, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ya definieron las actividades que cumplirán durante la jornada del 31 de mayo, en distintas ciudades del país

Los candidatos tienen todo listo para su jornada electoral: en estos puntos votarán los principales aspirantes a la Casa de Nariño

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El actor, que ya había realizado una sonada aparición en la primera temporada, se despidió del ‘reality show’ con el primer puesto tras obtener la mayor cantidad de votos en la gran final

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Simón Mesa Soto salió en defensa de la adaptación extranjera de ‘Un Poeta’: “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo”

Sheila Gandara encendió las redes sociales con sesión de fotos y una supuesta indirecta para Juanda Caribe: “Una mejor versión”

Slayer anunció su regreso a Colombia para celebrar 40 años de su obra maestra: fecha, lugar y precios

Deportes

Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”

Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”

Envigado derrotó a Real Cartagena y se coronó campeón del Torneo BetPlay en la final del semestre

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de las finales de Conferencia de la NBA

Juan Pablo Montoya respondió a los comentarios de Max Verstappen luego de pedir que la Fórmula 1 lo sancionara: “Siempre digo lo que pienso”

Tim Payne, el desconocido futbolista de Nueva Zelanda que se convirtió en una estrella de redes sociales por una tendencia