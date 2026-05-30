Carlos Vives reveló detalles de un apasionado beso que se dio con Amparo Grisales en una grabación: “Qué cosa más increíble”

Carlos Vives aseguró que la escena de un beso con Amparo Grisales fue eliminada porque utilizaron la lengua - crédito Colprensa

El cantautor, actor y productor discográfico Carlos Vives es reconocido por su amplia trayectoria artística, por la que fue merecedor de dos premios Grammy y de otros importantes galardones. Su trabajo musical y actoral lo llevaron a tener todo tipo de experiencias con otros famosos, las cuales recuerda con detalle.

En el programa Los 40 Colombia, el artista de música vallenata reveló datos particulares de un momento que vivió con la actriz y modelo Amparo Grisales, conocida como la diva de la televisión colombiana, con quien protagonizó la exitosa telenovela Tuyo es mi corazón (1985).

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Según contó, en medio de una grabación, tuvo que actuar un beso con la modelo y, ese pequeño momento que compartieron fue “sensacional”. Sin embargo, a los encargados de la dirección y producción de la novela no les gustó para nada la escena que acababan de filmar. “Oiga, yo me acuerdo de ese beso con Amparo que fue sensacional. Qué cosa más increíble. Pero claro, estaba en el cabezote de la novela y lo mandaron a quitar”, contó.

Carlos Vives calificó el beso con Amparo Grisales como sensacional - crédito Marta Lavandier/AP

Vives explicó que la eliminación de ese fragmento se debió a que se trató de un beso con lengua. Esa particularidad hizo que la escena se tornara “muy fuerte” y, al parecer, no apta para ser emitida a los televidentes.

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“Se veían las dos lenguas entrelazándose. Trapeándose las muelas. No, en serio. Y yo cuando lo vi que salió, yo digo: ‘Wow’. Y lo mandaron a quitar porque era muy fuerte, que tal cosa. No, qué tal que hubieran visto lo otro”, dijo el cantautor entre risas.

El productor insistió en que disfrutó mucho ese momento que compartió con la reconocida actriz y resaltó su belleza. “No, demasiado. Es que Amparo, Dios mío, qué belleza. Ay, ¿por qué me hiciste macho?”, comentó.

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Martha Isabel Bolaños aseguró que tuvo un pequeño romance con el actor Andrés Parra - crédito @marthaisabelii/Instagram

Al igual que Carlos Vives, otros artistas han revelado a los medios cómo han vivido las escenas de beso o intimidad que han quedado inmortalizadas en las pantallas de los televidentes. Una de las actrices que habló al respecto es Martha Isabel Bolaños.

Según contó en el programa Desnúdate con Eva, en una charla con Eva Rey, vivió un romance de “unos meses” con el actor Andrés Parra tras un rodaje en el que, según dijo, hubo química y ambos estaban solteros. Bolaños explicó que no pensaba decir el nombre “porque esa persona hoy en día está casada y todo”, pero admitió que fue su “mejor beso actuado” y que el vínculo “no lo sabe nadie”.

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Luego, aportó una pista que terminó por delatarlo: “Solamente una cosa y no más. No vamos a decir el nombre. Era gordo”, afirmó. Eva Rey aprovechó la oportunidad para adivinar y mencionó a Andrés Parra como primera opción, al recordar que compartieron elenco en La Bruja, una producción de 2011.

La actriz confirmó que se trataba de él y se refirió a su cambio físico: “Él es un tipazo. Está flaco. Bueno, cuando yo grabé con él, estaba muy obeso. Ni siquiera era gordito, era obeso. Eso fue hace muchos años”, precs.

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El actor Mario Espitia aseguró que el peor beso fue con una actriz que le gustaba - crédito @espitiamario/IG

El actor Mario Espitia también contó una experiencia similar en el programa Impresentables de Los 40 Colombia. Reveló cuál fue el peor beso de su carrera, el cual, según detalló, no se debió a que la pareja que tuvo haya fallado en algo. “No peor porque fue mal, sino peor porque me calenté”, dijo.

Las escenas con la actriz, cuyo nombre no reveló, solían ser difíciles porque había tensión, tanto así, que en algún momento, le hizo una propuesta indecente. “Nos tocó una escena de cama y yo me encueré. Ella no, ella tenía la tanguita. En pleno beso y en plena escena, yo le decía al oído ‘ruédate la tanguita’ y ella respondió que no porque se iba a notar, pero nunca pasó nada”, contó.

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