Paola Turbay anunció que votará por Paloma Valencia en primera vuelta: “Va a enfrentar uno de los retos más grandes de la historia”

La actriz y exreina de belleza aseguró que las propuestas de Valencia se ajustan a lo que el país necesita - crédito @PalomaValenciaL/X

Paola Turbay, prima del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), asesinado en 2025, anunció su apoyo a Paloma Valencia como candidata presidencial e instó a la ciudadanía a votar por ella en primera vuelta (31 de mayo de 2026), con el argumento de que una continuidad del Gobierno del mandatario Gustavo Petro sería “una catástrofe” para Colombia.

De acuerdo con la actriz y exreina de belleza, las encuestas de intención divulgadas recientemente ubicaron a Valencia en tercer lugar y “todo indica” que habrá segunda vuelta. En consecuencia, pidió a la población votar “con convicción” en la primera ronda electoral.

PUBLICIDAD

Turbay explicó que no votó por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022, aunque cuando ganó deseó que le tuviera resultados favorables “por el bien de Colombia” y consideró que era válido darle una oportunidad a su proyecto político. También dijo que llegó a pensar que, si cumplía al menos 25% de lo que proponía, habría sido “un buen Gobierno”.

Paola Turbay aseguró que respalda a Paloma Valencia porque propone empleo formal, salud recuperada, seguridad, educación de calidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Sin embargo, considera que la administración falló. En su crítica, Paola Turbay afirmó que el plan progresista de Petro “no da resultado” y que el país está “más endeudado que nunca”, con niveles de inseguridad que, según precisó, no se veían desde hacía 10 o 20 años.

PUBLICIDAD

Sobre el empleo, advirtió que si hoy hay menos desempleo se debe a que el 57 % de los trabajadores son informales. Según su explicación, eso equivale a 13,3 millones de colombianos que probablemente no cotizan para salud y pensión y que no tienen prestaciones sociales. A su juicio, ese sería el resultado de la Reforma Laboral de Petro.

Asimismo, aseguró que las pensiones “se están embolatando”, que la economía “se estancó” y que a ese cuadro se suma “la gran corrupción”. Como ejemplo, mencionó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró el direccionamiento de recursos y la desviación de recursos públicos.

PUBLICIDAD

Así las cosas, teniendo en cuenta el panorama del país y las propuestas de los aspirantes a la Presidencia, afirmó que votará por Paloma Valencia y por Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, porque, según precisó, sus iniciativas están alineadas con lo que Colombia necesita: empleo formal, recuperación de la salud, seguridad, educación de calidad, un agro productivo y mercados para exportar.

La candidata Paloma Valencia agradeció a Paola Turbay por su apoyo - crédito @PalomaValenciaL/X

“Quien reciba este Gobierno se va a enfrentar con uno de los retos más grandes de la historia. Pero si enfocamos a Colombia como una gran empresa que crece, que exporta, que genera riqueza, podremos pagar esta bendita deuda que nos dejaron y mejorar la calidad de vida para todos. Pero para eso necesitamos empresarios y hay que eliminar esa narrativa que los pinta como la élite, la oligarquía, el enemigo”, añadió.

PUBLICIDAD

La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a las declaraciones de la exreina de belleza. En una publicación en X, agradeció su “valentía” por “alzar la voz” y depositar su confianza en el proyecto político que espera implementar si llega a ocupar el cargo más importante del país.

“Tus palabras reflejan el sentimiento de millones de colombianos que quieren recuperar la seguridad, el empleo formal, la salud y la esperanza. Este no es momento para la indiferencia, sino para la convicción. Vamos a trabajar sin descanso para sacar adelante a nuestro país y demostrar que Colombia puede crecer, producir y volver a creer en sí misma. Gracias por tu apoyo y tu voto”, precisó.

PUBLICIDAD

Valencia también cuenta con el apoyo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, que decidió respaldarla con su voto porque recibió el aval del partido Centro Democrático.

Maria Claudia Tarazona anunció que votará por Paloma Valencia en primera vuelta - crédito Luisa González/Reuters

Ni Turbay ni Tarazona apoyarán a Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado, que tomó las banderas de su hijo y se unió a la contienda electoral con el respaldo del Partido Demócrata Colombiano.

PUBLICIDAD