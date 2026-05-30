Colombia

El Tiempo respaldó la denuncia penal de Jineth Bedoya contra Gabriel Meluk por presunto acoso sexual laboral

A través de un comunicado, la casa editorial anunció la activación de sus protocolos internos tras el pronunciamiento de su editora de Género, quien acudió a la Fiscalía a partir de testimonios de colegas y excolaboradoras del diario y de CityTV

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El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG
El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG

La Casa Editorial El Tiempo (CEET) respaldó el 29 de mayo la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación contra Gabriel Meluk, su exeditor de Deportes, por presuntos hechos de acoso sexual laboral, y anunció la activación de sus protocolos internos de prevención.

El pronunciamiento llegó horas después de que Jineth Bedoya Lima, directora de la campaña No Es Hora de Callar y editora de Género de la misma casa editorial, hiciera pública su decisión de acudir a la justicia.

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En un comunicado difundido el mismo día, CEET manifestó que apoya “las acciones tendientes a la protección de las víctimas y a abordar de manera seria, diligente y responsable la problemática del acoso sexual en el ámbito laboral, así como a promover entornos de trabajo respetuosos, seguros y libres de cualquier forma de acoso y discriminación”.

La Casa Editorial El Tiempo expresó su apoyo ante las medidas tomadas por Jineth Bedoya, llevando las denuncias contra Gabriel Meluk ante la Fiscalía - crédito @ELTIEMPO/X
La Casa Editorial El Tiempo expresó su apoyo ante las medidas tomadas por Jineth Bedoya, llevando las denuncias contra Gabriel Meluk ante la Fiscalía - crédito @ELTIEMPO/X

La empresa también celebró la decisión de Bedoya Lima y precisó que le brindará “toda la colaboración y apoyo que requiera en el marco de la ley y el debido proceso”.

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Bedoya, por su parte, aclaró que no es víctima directa de los hechos denunciados. Su acción judicial se sustenta en testimonios de mujeres periodistas, practicantes y excolaboradoras de El Tiempo y de CityTV —canal del mismo grupo editorial— que relataron comportamientos reiterados atribuidos a Meluk: saludos invasivos, comentarios sobre la apariencia física de las afectadas y contacto físico no consentido.

“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formalmente ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, señaló la periodista en el documento fechado en Bogotá.

La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X
La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X

La denuncia se ampara en la Ley 1257 de 2008, que promueve la denuncia de violencias basadas en género en Colombia.

Según el contexto reconstruido por Revista Raya, las quejas internas habrían sido conocidas desde 2019, cuando Bedoya remitió a Recursos Humanos un informe con seis quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso atribuidas a Meluk. El asunto volvió a la superficie en mayo de 2026, tras reuniones convocadas por la periodista los días 13 y 14 de ese mes para hablar sobre entornos laborales seguros.

En esos encuentros, algunas asistentes relataron experiencias ocurridas entre 2019 y 2022 y fueron invitadas a consignar sus vivencias de forma escrita —incluso anónima— en tarjetas entregadas durante las sesiones. Entre los testimonios divulgados, una expracticante que ingresó al medio en 2019 afirmó haber recibido comentarios sobre su apariencia y haber sido objeto de acercamientos físicos no consentidos, incluido un episodio en la redacción de la sección de Deportes.

Otra periodista describió un incidente ocurrido en 2020, durante su práctica profesional, en el que Meluk la habría abordado en un pasillo y realizado tocamientos indebidos durante un saludo; la misma fuente señaló que, con posterioridad, percibió limitaciones en su participación en coberturas especiales.

Meluk estuvo vinculado a El Tiempo durante 32 años y dirigió la sección de Deportes por 22 años. Su desvinculación, confirmada días antes de la denuncia, generó reacciones en el ámbito periodístico y deportivo por su trayectoria en coberturas internacionales, entre ellas varios mundiales de fútbol.

El 27 de mayo, el periodista se pronunció en su cuenta de X y atribuyó su salida a un proceso de “recorte y reestructuración”; consultado posteriormente por Revista Raya sobre los señalamientos, reiteró esa versión y no se refirió directamente a las acusaciones.

Frente a la denuncia penal, CEET subrayó que estará atenta a las actuaciones de la Fiscalía “con el fin de colaborar y facilitar el desarrollo de su labor”, y garantizó que toda la información vinculada al caso “será manejada con estricta confidencialidad, en línea con el compromiso de proteger la dignidad de las personas involucradas y asegurar la objetividad del proceso”.

La empresa también instó a quienes conozcan o hayan sido víctimas de situaciones similares a acudir a los canales disponibles de la compañía o del Estado, al considerar que “la denuncia constituye el punto de partida esencial para activar las verificaciones correspondientes y avanzar hacia resultados concretos”.

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