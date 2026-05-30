Colombia

Revelan nuevos detalles del accidente de ambulancia que causó muerte a una médica en Barranquilla: familia denunció presión laboral

El entorno cercano de Karol Amaya señaló que reportes internos y mensajes de equipo refuerzan su versión sobre exigencias vinculadas a tiempos de traslado y bonificaciones, en el contexto del accidente que terminó en su fallecimiento tras un año de secuelas

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El conflicto gira en torno al acompañamiento ofrecido, los incentivos económicos para el personal y la atención brindada después del siniestro, de acuerdo con los relatos recogidos por medios y testimonios de allegados - crédito @denunciapublica15/Instagram

La familia de Karol Amaya sostiene que chats y registros internos de Ambulancias AMI refuerzan su denuncia de que la médica de 38 años, fallecida el sábado 23 de mayo de 2026 tras las secuelas del accidente sufrido el 9 de abril de 2025, trabajaba bajo condiciones que presionaban los tiempos de traslado y que ya habían mostrado señales de riesgo antes del choque.

Entre esos elementos figura una tabla interna titulada “Rendimiento diciembre de 2025”, con listados de servicios, tiempos de atención, cantidad de traslados y porcentajes de cumplimiento. Según la familia, esos reportes estaban ligados a un esquema de bonificaciones por productividad.

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Ese punto coincide con lo que reconstruyó El Tiempo a partir de una fuente confidencial y otros testimonios: un sistema con tiempos máximos de traslado cercanos a 35 minutos, que generaba presión directa sobre conductores y personal asistencial.

La familia afirmó además, tras el comunicado de la empresa, que existía una “bonificación adicional” de casi $800.000 para empleados por rendimiento y por hacer traslados dentro de ese lapso.

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Chats y reportes internos de Ambulancias AMI revelan bonificaciones por traslados rápidos, según la familia de Karol Amaya - crédito captura pantalla/@denunciapublica15/Instagram
Chats y reportes internos de Ambulancias AMI revelan bonificaciones por traslados rápidos, según la familia de Karol Amaya - crédito captura pantalla/@denunciapublica15/Instagram

La segunda evidencia en poder de los allegados es un chat de equipo en el que Karol reportó un incidente previo con la misma ambulancia involucrada en el siniestro. En ese intercambio se lee: “Heidy, Jose le metió la trompa de la ambulancia en otro carro”.

Para la familia, ese mensaje confirma que días antes del choque fatal ya se había presentado otro accidente con el mismo vehículo y con el mismo conductor. Según su entorno cercano, Karol había expresado varias veces preocupación por la forma de conducción del operador asignado.

El 9 de abril de 2025, Karol Amaya viajaba en una ambulancia que realizaba un traslado no vital desde Galapa hacia Barranquilla. De acuerdo con el relato atribuido a la propia médica por su familia, no existía una razón clínica que justificara ir a alta velocidad.

Su hija Francesca Amaya dijo a El Heraldo que el conductor, que también era paramédico, “iba a una velocidad muy alta” y que su madre “le pidió en reiteradas ocasiones que fuera más despacio”.

La ambulancia perdió el control, se estrelló contra un árbol y Karol salió proyectada contra los equipos médicos dentro del vehículo.

Francesca le contó a el medio citado que su madre sufrió politraumatismo, trauma craneoencefálico y lesiones en las extremidades, y describió la gravedad de las heridas en el rostro. Permaneció hospitalizada 20 días, de los cuales al menos 10 días estuvo en la UCI, según dijo al mismo medio.

Karol sobrevivió al choque, pero su estado físico y emocional cambió de forma profunda. La hermana de la médica relató a El Tiempo que “no se reconocía en el espejo” y que salir de la casa se había vuelto “una decisión dolorosa”.

La póliza de la ambulancia no cubría a Karol Amaya tras el accidente, dejando a su familia sin respaldo económico, según su testimonio - crédito captura pantalla/@denunciapublica15/Instagram
La póliza de la ambulancia no cubría a Karol Amaya tras el accidente, dejando a su familia sin respaldo económico, según su testimonio - crédito captura pantalla/@denunciapublica15/Instagram

Según su familia, desarrolló depresión mayor, ansiedad, aislamiento e ideas suicidas; dormía con la luz encendida y temblaba al ver ambulancias, en especial las de AMI.

Francesca también dijo que las secuelas emocionales fueron peores que las físicas y que su madre nunca logró aceptar cómo quedó su rostro.

De acuerdo con la reconstrucción hecha por El Tiempo, 20 días después del accidente hubo una reunión entre representantes de la empresa y la familia. Allí, según el testimonio de Daniela Amaya citado por ese medio, se les informó que la póliza de la ambulancia no cubría a Karol y se les dijo: “La póliza es de nosotros”.

La única ayuda ofrecida, según la familia, fue ambulancia y personal de enfermería, servicios que rechazaron porque la ARL ya asumía la atención en casa.

La hermana de Karol dijo al mismo medio que después de eso el acompañamiento de la empresa fue “inexistente” y que los gastos de terapias, traslados, medicamentos y procedimientos no cubiertos terminaron por consumir los ahorros familiares.

Así mismo, se informó además que el conductor no habría sufrido lesiones de gravedad, y habría seguido vinculado a la empresa por un corto periodo y luego renunció. La familia aseguró no haber tenido contacto con él ni haber recibido una explicación directa de su parte.

El pronunciamiento oficial de la compañía rechaza los señalamientos sobre bonificaciones por tiempos de traslado para conductores y asegura que existió seguimiento médico y apoyo constante desde el accidente hasta el fallecimiento - crédito @ami.asistenciamedica/Instagram

Frente a los señalamientos, Ambulancias AMI emitió un pronunciamiento oficial a través de su gerente médico Armando De Biase. En ese comunicado, la empresa expresó su pesar por la muerte de la doctora y aseguró que desde el momento del accidente brindó acompañamiento permanente junto con la Administradora de Riesgos Laborales.

AMI sostuvo que garantizó seguimiento médico, apoyo humano y cobertura de los beneficios correspondientes. En el texto, la empresa afirmó: “Como organización, rechazamos las afirmaciones que señalan abandono o falta de apoyo hacia la doctora y su familia. Contamos con evidencias del contacto constante y del compromiso brindado por nuestras áreas médicas, administrativas y de gestión humana”.

La compañía también negó que existieran presiones o incentivos económicos atados al número de servicios realizados por conductores. En su pronunciamiento señaló: “Desmentimos categóricamente la existencia de esquemas de presión o bonificaciones por productividad para conductores, reiterando que la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son prioridad”.

La familia respondió por escrito que consideraba tardía la postura de la compañía. “Se lamentan después de cinco días de su fallecimiento y después de hacer público todo lo que sufrió mi hermana”, indicaron.

Sobre el apoyo mencionado por AMI, los familiares confirmaron que hubo un ofrecimiento inicial, pero insistieron en que no lo aceptaron y que eso ya había sido explicado.

También rechazaron la negativa de la empresa sobre las bonificaciones y concluyeron: “El colmo sería que no lo dieran a su empleada accidentada en sus ambulancias”.

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