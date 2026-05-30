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Iván Duque alerta sobre el escenario electoral en Colombia y el legado de Petro: “Quien asuma enfrentará decisiones difíciles e impopulares”

El expresidente responsabiliza al actual mandatario por intentar inclinar el proceso político y llama a unir fuerzas alternativas frente al riesgo institucional

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La exautoridad nacional sostuvo en un reciente diálogo con un medio de comunicación que el país registra cifras preocupantes de violencia y enfrenta riesgos electorales en la antesala de los próximos comicios - crédito Adriana Thomasa / EFE
La exautoridad nacional sostuvo en un reciente diálogo con un medio de comunicación que el país registra cifras preocupantes de violencia y enfrenta riesgos electorales en la antesala de los próximos comicios - crédito Adriana Thomasa / EFE

Iván Duque, presidente de Colombia en el periodo 2018-2022, advirtió sobre el ingreso de Colombia al grupo de los diez países con mayor incidencia de terrorismo en Colombia y alertó sobre riesgos para la democracia en vísperas de las elecciones previstas para el domingo 31 de mayo.

El exmandatario hizo esas declaraciones en diálogo con Semana, en el que además denunció el avance del terrorismo, criticó la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y llamó a la unidad de la oposición ante lo que considera riesgos para la democracia.

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Colombia quedó entre los diez países con más actos de terrorismo en el último año a nivel mundial”, afirmó Duque en diálogo con el medio mencionado.

El expresidente agregó: “Colombia registra el mayor número de muertes por terrorismo desde que se lleva a cabo este índice, teniendo un aumento de más del 70% en el número de muertes por terrorismo y más del 47% en el número de incidentes”. Duque señaló que estos hechos impactan especialmente a regiones como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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Duque insistió en los peligros que, según dijo a Semana, enfrenta la legitimidad electoral y criticó la conducta del presidente Petro: “Aquí nos estamos jugando la democracia. Esta no es una elección cualquiera, esta no es una elección de reglas transparentes, desafortunadamente”.

Iván Duque celebró que la fundación no dependa del asistencialismo, sino que forme mujeres jóvenes para el trabajo formal como vía real de salida de la pobreza - crédito Ivanduque.com/Sitio web
La inquietud fue expuesta durante una entrevista, en la que se remarcó que el clima político atraviesa tensiones por intervenciones del Ejecutivo y presiones sobre medios de comunicación - crédito Ivanduque.com/Sitio web

En el mismo diálogo con el medio citado acusó al mandatario de “hacer campaña en favor de su partido y del candidato que representa el continuismo de este Gobierno”.

Esta intervención desde la Presidencia vulnera la Constitución: “El presidente de la República tiene que ser un garante de la transparencia del proceso electoral. No puede estar haciendo campaña abierta ni por un partido ni por un candidato porque nuestra Constitución y nuestras leyes lo prohíben. Y el presidente se está pasando por la faja nada más ni nada menos que la Constitución”.

La inquietud del expresidente, ante lo que describió como presión sobre los medios de comunicación, la aprobación de la ley de encuestas y presuntos intentos de censura: “Me preocupa la constante intimidación a los medios de comunicación... me preocupa que se haya intentado censurar a un medio como este y a otros que han buscado difundir esa información”.

En cuanto al trato del Gobierno con grupos armados ilegales, Duque afirmó en diálogo con Semana: “En paralelo, se les están haciendo ofrecimientos a grupos armados ilegales, como zonas de concentración y liberación de órdenes de captura. Todo esto muestra que se estaría intentando generar una distorsión total del verdadero sentimiento del ciudadano”.

El exmandatario opinó que la única manera de enfrentar el fenómeno del continuismo es la convergencia de todas las fuerzas opuestas: “No le quiero decir si creo, es que es un deber moral con este país que haya unidad. Aquí el contendiente a derrotar es el continuismo de Petro”.

Iván Duque calificó la consulta popular propuesta por Petro como un intento de presionar al Congreso y desestabilizar al país - crédito Colprensa
La declaración, realizada en un reconocido semanario, sostiene que la conducción del gobierno vulnera normas constitucionales y erosiona la confianza ciudadana en la transparencia de los comicios - crédito Colprensa

Al comparar el contexto colombiano con el de otros países de la región, Duque resaltó que: “En Argentina, Javier Milei y Patricia Bullrich tenían diferencias, pero, cuando llegó la segunda vuelta, primó el sentido de unidad. En Chile fue igual. Cuando Jara ganó la primera vuelta para ser la continuidad de un modelo que definiera el comunismo moderno, se unieron todos en favor de José Antonio Kast para lograr el objetivo de defender y proteger la democracia”.

Sobre el traspaso de militantes del Centro Democrático hacia candidaturas como la de Abelardo de la Espriella, Duque comentó que estos movimientos responden a preocupaciones: “Yo creo que hay una genuina preocupación frente a lo que está en juego este domingo... hay unos elementos de identidad con el mensaje, de identidad con muchas de las cosas que ha planteado Abelardo de la Espriella”.

El expresidente también enfatizó la necesidad de anteponer el interés general sobre las diferencias internas: “No es cómodo dentro de las estructuras del partido que eso se presente, pero hay que saberlo entender también, y esta es la democracia”.

Duque reiteró en diálogo con Semana: “Quien pase a la segunda vuelta debe tener de manera inmediata el respaldo de todos aquellos que no lograron estar allí, que de pronto tenían otras inclinaciones electorales, pero que saben que hay una persona que va a encarnar la defensa institucional de nuestra democracia”.

Comparando la situación actual con la que dejó al final de su mandato, Duque destacó en Semana desafíos fiscales, sociales y de seguridad. “Quien se posesione el 7 de agosto va a encontrar el déficit fiscal más alto de la historia reciente”, advirtió el exmandatario, y subrayó que la deuda pública se incrementó: “Estamos pagando más del doble de lo que pagábamos por deuda cuando terminó el gobierno nuestro”.

La intervención incluyó preocupación por las medidas regulatorias y la presión sobre medios informativos, advirtiendo efectos negativos para la libertad de expresión en el contexto electoral - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE
La intervención incluyó preocupación por las medidas regulatorias y la presión sobre medios informativos, advirtiendo efectos negativos para la libertad de expresión en el contexto electoral - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

En su opinión, Duque dijo a Semana que el sistema de salud tiene un déficit de más de $50 billones, y que las Fuerzas Militares enfrentaron debilitamiento presupuestal, a lo que sumó presiones sobre el sistema energético. “El país está llegando a sus máximos históricos en cultivos de coca y hay una situación de inseguridad territorial muy grande”, indicó.

Al referirse al impacto de la política del Gobierno Petro, Duque aseguró: “La paz total ha sido la paz fatal y lo dije desde el primer día. Hoy estamos en 300.000 hectáreas de coca, tenemos este récord de masacres, este comportamiento en índices globales de terrorismo y, además, ellos están siendo casi que convocados a participar activamente en el proceso electoral”.

Duque también opinó sobre el desempeño económico en diálogo con Semana: “Hubo más crecimiento económico promedio durante el cuatrienio mío que en el cuatrienio de Petro”.

Criticó la actitud frente al proceso de transición: “A Petro no le importa dejar un desastre fiscal, no le importa dejar unas bombas sociales incubadas con tal de imponer a su sucesor”.

El exgobernante concluyó en Semana que corregir la senda requerirá esfuerzo y respaldo político: “Quien llegue va a tener que tomar decisiones difíciles e impopulares. Necesita unidad y respaldo, y esta unidad y ese respaldo tienen que ser con principios”.

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